В реалиях гибридных войн Казахстан прочувствовал на себе агрессивные кампании, цель которых – настроить казахов против русских и наоборот.3 комментария
Российские войска за сутки поразили пункты управления трех бригад ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам управления 5-й штурмовой, 54-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, скоплениям живой силы и техники противника в 124 районах, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Средствами ПВО сбиты 43 украинских беспилотника, десять снарядов РСЗО HIMARS производства США и три французские управляемые авиабомбы Hammer, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
С начала спецоперации уничтожены 613 самолетов, 276 вертолетов, 25 934 беспилотника, 531 ЗРК, 16 374 танка и других бронемашин, 1344 боевые машины РСЗО, 10 645 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 687 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.