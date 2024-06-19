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Путин сообщил о подготовке документа о сотрудничестве России и Северной Кореи
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, рассказал, что подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений двух государств на долгие годы вперед.
«В прошлом году в результате вашего визита в Россию мы значительно продвинулись в строительстве наших межгосударственных связей сегодняшнего дня. Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу», – цитирует ТАСС главу государства.
Также российский лидер напомнил, что в 2023 году страны отметили 75-летие установления дипломатических отношений, а в этом году – 75-ю годовщину заключения первого межгосударственного документа (соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве).
Во время переговоров Путин назвал подвиги предшествующих поколений хорошей базой для развития связей двух стран.
По словам президента, российско-корейская дружба была выкована в условиях суровых испытаний. Он напомнил, что в 1945 году советские солдаты плечом к плечу с корейскими патриотами сражались за освобождение Кореи от японских захватчиков.
«Наши летчики совершили десятки тысяч боевых вылетов в ходе освободительной войны 1950–1953 годов. И сегодня, насколько я знаю, в программе возложение венков к монументу освобождения Кореи», – подытожил Путин.