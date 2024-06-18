Соседи России идут на ощупь в современном мире, находясь в поиске компромисса между соблазнами, которые предлагает внешний мир, и хладнокровным осознанием своего истинного положения на политической карте.3 комментария
Путин: Жители новых регионов России должны ощутить рост уровня жизни
Население новых российских регионов должно почувствовать, что воссоединение с Россией положительно сказывается на их уровне жизни, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым.
«Люди (в новых регионах России) должны почувствовать, что воссоединение с Россией носит не только национально-культурологический, но дает возможность поднять уровень жизни», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».
До того, как новые регионы вошли в состав России, уровень медицины там был «достаточно скромным», отметил Путин.
В апреле Путин принял участие в церемонии открытия социальных и жилых объектов в новых регионах.