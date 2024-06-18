Путин: Жители новых регионов России должны ощутить рост уровня жизни

Tекст: Валерия Городецкая

«Люди (в новых регионах России) должны почувствовать, что воссоединение с Россией носит не только национально-культурологический, но дает возможность поднять уровень жизни», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

До того, как новые регионы вошли в состав России, уровень медицины там был «достаточно скромным», отметил Путин.

В апреле Путин принял участие в церемонии открытия социальных и жилых объектов в новых регионах.