Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.3 комментария
Путин принял участие в церемонии открытия социальных и жилых объектов в новых регионах
Президент России Владимир Путин в формате видеосвязи принял участие в церемонии открытия объектов в новых регионах, в частности, к сдаче в эксплуатацию готовы перинатальный центр в Донецке, десять многоквартирных жилых домов и филиал Волгоградской академии МВД в Мариуполе, а также спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике в Луганске, сообщила пресс-служба Кремля.
«Мы продолжаем последовательную работу по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии, по их эффективной интеграции в единое социально-экономическое, административное, образовательное пространство России. <…> Напомню, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области должны выйти на общероссийский уровень по ключевым показателям качества жизни людей и социально-экономического развития», – передает слова Путина официальный Telegram-канал «Кремль. Новости».
Ранее Путин поручил распространить льготную ипотеку под 2% в новых регионах на вторичное жилье.