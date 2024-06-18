«Народный фронт» рассказал об итогах двух лет работы фонда «Все для Победы»

На эти деньги для более чем 510 подразделений закупили свыше 7,1 тыс. квадрокоптеров, 14,3 тыс. радиостанций разных типов, 8,8 тыс. прицелов и монокуляров, 3,3 тыс. генераторов, 2,2 тыс. автомобилей, 230 квадроциклов, 24,1 тыс. бронежилетов, 78 тыс. аптечек.

За время работы под девизом «Все для Победы» открыто более 100 сборов звезд, журналистов, военкоров, ведущих спортсменов и лидеров мнений. Региональные отделения «Народного фронта» приняли более 8,1 млн вещей для военных и организовали более 2,3 тыс. выездов, чтобы доставить их на передовую. Большую партию автомобилей передало Народному фронту движение «Здоровое Отечество», а Минпромторг обратился к президентскому движению, чтобы организовать отправку в конце 2023 – начале 2024 года двух больших партий машин для военных: свыше 2,2 тыс. новых УАЗов.

«Наша сила – это единство тыла и фронта. Например, в годы ВОВ в ЦУМе был специальный отдел, где можно было купить подарки бойцам на сумму от 1 до 75 рублей. 31 июля 1941 года коллектив московского завода «Красный пролетарий» через газету «Правда» обратился к рабочим всей страны с призывом перечислять средства в Фонд обороны. Тогда свои сталинские премии в Фонд обороны передали Михаил Шолохов, Василий Лебедев-Кумач. А буквально неделю назад, когда Владимир Путин вручал госпремии в области науки, лауреаты также приняли решение перечислить денежную часть премии в фонд «Все для Победы», – сказал глава исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

С мая прошлого года идет именной сбор блогера Юрия Подоляки на средства РЭБ. За первые полгода удалось собрать более 300 млн рублей.

«Очевидно, что будущее войны – это дроны, против которых, конечно, нужны средства защиты. В рамках сбора на сегодняшний день собрали 685 млн рублей. Решено его не закрывать, так как средства РЭБ – это постоянно обновляющаяся инфраструктура, их нужно очень много. Нужно их модернизировать, закупать, потому что каждое такое средство спасает жизнь», – отметил журналист и блогер Юрий Подоляка.

Президентское движение активно взаимодействует с «Народными полками» – общественными объединениями, которые изготавливают своими руками все, что необходимо на линии боевого соприкосновения. С Народным фронтом сотрудничают 250 сообществ из 65 регионов общей численностью больше 350 тыс. человек. В рамках сбора для «Народных полков» и швейных батальонов только за последние три месяца оказана помощь почти на 15 млн рублей. Из материалов, закупленных на эти деньги, изготовлено более 2 тыс. масксетей, более 3 тыс. экземпляров госпитальной одежды, более 2 тыс. комплектов сухих борщей, 10 тыс. изделий, напечатанных на 3D-принтере, противоосколочные одеяла и многое другое.