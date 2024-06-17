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Нефть Brent поднималась до 84 долларов за баррель впервые с мая
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе на Лондонской бирже ICE впервые с 29 мая поднялась выше 84 долларов за баррель.
По данным биржи на 21.00 мск, цена Brent росла на 1,87%, до 84 долларов за баррель. К 21.05 мск фьючерс на Brent замедлил рост и торговался на уровне 83,93 доллара (+1,78%), передает ТАСС.
Рост цен на нефть обусловлен сокращением запасов нефти в США, опасением по поводу возможного сокращения добычи нефти в ОПЕК+ и ростом спроса на нефть в летний период, когда увеличивается потребление топлива.
Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в августе также росла, на 2,12%, до 79,43 долларов за баррель. Эксперты прогнозируют, что цены на нефть продолжат расти в ближайшее время.