Права на бренды водки «Московская» и «Столичная» проданы в Бенилюксе

Права на бренды водки «Московская» и «Столичная» в Бенилюксе проданы за 1,6 млн евро

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник РИА «Новости», в Гааге прошел аукцион по продаже прав на использование брендов алкоголя, в том числе водки «Московская» и «Столичная» в странах Бенилюкса. Всего на аукцион были выставлены 18 алкогольных брендов, они продавались одним лотом. Победителем стала компания Spirits International, которая предложила самую высокую цену 1,6 млн евро. Эта компания входит в концерн SPI Group Юрия Шефлера, который зарегистрирован в Люксембурге.

Ранее Окружной суд Гааги установил право ФКП «Союзплодоимпорт» на водочные товарные знаки «Столичная» и «Московская» в Ирландии, Кипре, Швеции, Италии, Чехии, а также Британии.

Напомним, Верховный суд Нидерландов в январе 2021 года окончательно признал «Союзплодоимпорт» единственным законным правообладателем товарных знаков «Столичная» и «Московская» на территории Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Решение суда стало окончанием многолетнего спора между «Союзплодоимпортом» и SPI Group Юрия Шефлера о правах на водочные бренды в странах Бенилюкса.