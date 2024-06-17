Депутат крымского парламента Шонус отметил антироссийский характер итогового документа конференции в Швейцарии

Tекст: Максим Попов

По его словам, большинство положений документа противоречат российским интересам и посягают на суверенитет страны. Шонус считает, что саммит в Швейцарии проводился исключительно в интересах Украины, а не в интересах ее народа.

«Это было сделано, чтобы обеспечить возможность личного обогащения Зеленского за счет жизней простых украинцев», – подчеркнул Шонус в интервью РИА «Новости».

Напомним, совместное коммюнике стран-участниц конференции содержит призыв к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, обмену и освобождению военнопленных, а также к диалогу для прекращения конфликта. Кроме того, в документе говорится о необходимости вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС.

Изначально среди отказников от поддержки коммюнике называли Бразилию, Индию, Южную Африку, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Армению, Бахрейн, Индонезию, Ливию, Мексику и Таиланд. Позднее к ним присоединились Ватикан, Ирак и Иордания.

Как сообщалось ранее, в Госдуме одним коротким словом охарактеризовали прошедшую конференцию по Украине.



