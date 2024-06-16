Эксперты объяснили распространение джамаатов в российских тюрьмах

Tекст: Ольга Иванова

В своем Telegram-канале он напомнил о своей публикации трехлетней давности, в которой рассказал о распространении тюремных джамаатов (неформальных объединений мусульман в местах лишения свободы) в России.

Так, по его словам, «можно вообще не быть мусульманином и даже не принимать ислам, но оказаться частью «спящей» террористической ячейки». Медведев отметил, что «вербовка сторонников не ограничивается только средой мусульман. Под очень простым прикрытием «ну вот мы за справедливость, мы хотим чтобы сильные не гнобили слабых, а богатые бедных»… вытягиваются люди, которые, – если мы говорим о спящих ячейках, – вообще не вызовут подозрения у спецслужб».

Медведев также опубликовал пост от 2021 года погибшего военкора Владлена Татарского. В публикации Татарский писал, что «в исправительных учреждениях России осуществляет свою деятельность огромное количество тюремных джамаатов. Осужденные за терроризм и участие в незаконных вооруженных формированиях заключенные ведут активную пропагандистскую деятельность, вербуя новых сторонников, в том числе среди сотрудников колонии».

Политолог Сергей Старовойтов в своем Telegram-канале отмечает, что «главное, что нужно понимать о захвате заложников в ростовском СИЗО – это демонстрация силы и влияния тюремных джамаатов, существование которых то признается, то отрицается на официальном уровне».

Он отмечает, что «зеленые зоны», где контроль у исламских криминальных авторитетов, являются новым вызовом для российских властей.

Однако это проблема не только властей, но и преступного мира, считает эксперт. «Усиливая свой авторитет, лидеры тюремных джамаатов меняют баланс сил и снижают вес традиционных посредников между властью и преступным миром из числа околоуголовных решал очень высокого уровня», – заключил Старовойтов.

Ранее сообщалось, что заложников в СИЗО Ростова-на-Дону захватили шесть-семь обвиняемых. Во ФСИН сообщили, что заключенные в ростовском СИЗО захватили в заложники двух сотрудников. Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, проходили по террористическим статьям. По факту захвата заложников в ростовском СИЗО завели дело.

Позже стало известно, что захватившие заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону ликвидированы.