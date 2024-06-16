Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.0 комментариев
Военкомы на западе Украины забрали актеров по дороге в театр
Сотрудники ТЦК (аналог военкомата) в Закарпатской области на западе Украины сорвали театральное представление, забрав актеров по дороге в театр, сообщил бывший премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.
По его словам, в Ужгороде спектакль «Конотопская ведьма» отменили, потому что на дороге к городу дежурили сотрудники ТЦК, забравшие актеров, передает ТАСС.
Он добавил, что актеров остановили в селе Нижние Ворота в 90 километрах к востоку от Ужгорода.
Ранее в Одессе произошла драка между сотрудниками скорой и военкомата.