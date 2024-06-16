Военкомы на западе Украины забрали актеров по дороге в театр

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в Ужгороде спектакль «Конотопская ведьма» отменили, потому что на дороге к городу дежурили сотрудники ТЦК, забравшие актеров, передает ТАСС.

Он добавил, что актеров остановили в селе Нижние Ворота в 90 километрах к востоку от Ужгорода.

Ранее в Одессе произошла драка между сотрудниками скорой и военкомата.