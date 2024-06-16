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    Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева От митингов «несогласных» до окопов под Донецком

    Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Следующее предложение Киеву будет хуже нынешнего

    Путин не случайно озвучил свои предложения именно сейчас. 15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий для приближения мира.

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    16 июня 2024, 12:37 • Новости дня

    Кубинцы под дождем пришли на экскурсию на фрегат «Адмирал Горшков»

    Около 1 тыс. кубинцев под дождем решили воспользоваться последним шансом посетить российский фрегат

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Около тысячи кубинцев с зонтами и в плащах выстроились под дождем в длинную очередь, чтобы воспользоваться последней возможностью подняться на борт российского фрегата «Адмирал Горшков», посетившего Гавану с другими кораблями Северного флота РФ, передает источник с места событий.

    Как заявил один из гаванцев, представившийся как Хуан Веласкес, который отдал воинское приветствие держа в руках зонт, если Москва слезам не верит, то и Гавана не верит дождю, и он пришел, чтобы посетить российский корабль, который прибыл на Кубу, чтобы подтвердить, что у мировых морей нет единого хозяина, передает РИА «Новости».

    В течение четырех часов жители Кубы могли осмотреть фрегат и пообщаться с моряками, которые рассказали подробности об этом современном корабле.

    Как заявил вышедший на пенсию рабочий Луис Домингес, Куба и Россия - братские страны, поэтому Куба принимает россиян с распростертыми объятиями.

    Ранее сообщалось, что отряд кораблей ВМФ России с 12 по 17 июня будет находиться в порту Гаваны с официальным визитом.

    В его составе фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», нефтяной танкер «Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

    15 июня 2024, 19:25 • Новости дня
    Журналист CNN сказал, что его удивило на борту «Адмирала Горшкова» на Кубе

    Журналист CNN: Жители Кубы смогли свободно провести съемку на борту «Адмирала Горшкова»

    Журналист CNN сказал, что его удивило на борту «Адмирала Горшкова» на Кубе
    @ Arial Ley/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Кубы получили уникальную возможность подняться на борт фрегата «Адмирал Горшков» и провести там съемку, которая поощрялась, заявил американский корреспондент Патрик Оппманн в репортаже для CNN.

    По его словам, за его 12 лет жизни на Кубе, на острове не видели такого большого конвоя. Он также удивился, что сотни кубинцев спокойно могли подняться на борт российского фрегата, и им разрешили вести съемки при помощи телефона, передает РИА «Новости».

    Оппманн считает сигналом для США прибытие кораблей ВМФ России на Кубу. По его словам, нахождение российского флота в порту Гаваны говорит о том, что Россия может ответить Западу на размещение оружия на российской границе.

    Ранее жители Гаваны собрались перед пирсом Сьерра Маэстра, чтобы посмотреть на российские корабли.

    Напомним, ранее в порт кубинской столицы зашел российский фрегат «Адмирал Горшков». До него в Гавану прибыл спасательный буксир «Николай Чикер». Также остров посетила современная атомная подлодка «Казань». В Минобороны России пояснили, что отряд кораблей Северного флота перед отправкой завершил учения по применению высокоточного оружия.

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    15 июня 2024, 06:14 • Новости дня
    Работавший у Крыма американский беспилотник подал сигнал аварии
    Работавший у Крыма американский беспилотник подал сигнал аварии
    @ Cpl. Mitchell Austin/U.S Marines/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton, который ранее вел разведку у побережья Крыма, подал аварийный сигнал перед посадкой на военно-морскую базу НАТО Сигонелла на Сицилии. Об этом свидетельствуют данные мониторинга.

    Согласно треку ресурса RadarBox, после разведывательного полета над Черным морем возле Крыма беспилотник взял курс на базу в Италии, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что на подлете к Сицилии MQ-4C подал через транспондер код 7700, который по стандарту ИКАО означает аварийную ситуацию на борту.

    MQ-4C Triton – разведывательный беспилотник большой дальности, разработанный для ВМС США на базе стратегического беспилотника RQ-4 Global Hawk.

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    14 июня 2024, 03:57 • Новости дня
    Сыновей липецкого священника отдали под суд по делу о госизмене

    Трое сыновей липецкого священника Ащеулова задержаны в Курской области и предстанут перед судом по делу о госизмене

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении троих братьев Ащеуловых – Алексея, Иоанна и Тимофея, обвиняемых в попытке присоединиться к ВСУ.

    По данным следствия, братья были задержаны в Курской области при попытке незаконного пересечения границы России и Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    Каждый из них обвиняется по трем статьям УК: покушение на госизмену, попытка незаконного пересечения госграницы России группой лиц по предварительному сговору и попытка участия в деятельности террористической организации.

    Дело поступило во Второй Западный окружной военный суд и будет рассматриваться в открытом режиме. Дата предварительных слушаний пока не назначена.

    Напомним, что история семьи Ащеуловых получила широкую огласку в 2014 году. Тогда девятерых детей священника Игоря Ащеулова, отца обвиняемых, изъяли из семьи из-за ненадлежащих условий проживания. Позже детей вернули родителям.

    Сам Игорь Ащеулов ранее был лишен прихода из-за конфликтов с прихожанами.

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    14 июня 2024, 14:12 • Новости дня
    Эксперты назвали цель отправки субмарины США к берегам Кубы

    Военный эксперт Леонков: Прибытие субмарины США к берегам Кубы прямо связано с заходом в Гавану российской подлодки «Казань»

    Эксперты назвали цель отправки субмарины США к берегам Кубы
    @ U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Илья Абрамов

    США у берегов Кубы надеются получить информацию о нашей подводной лодке «Казань». Именно для этого они отправили туда свою субмарину, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Алексей Леонков и Ваcилий Дандыкин. Ранее США направили подводную лодку к берегам Кубы.

    «Отправка американской подводной лодки в залив Гуантанамо напрямую связана с прибытием наших кораблей на Кубу. Однако цель переброски USS Helena – это не демонстрация силы, как предполагают западные СМИ, а сбор информации о нашей лодке «Казань», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Это новейшая российская субмарина четвертого поколения, которую очень сложно обнаружить. Вероятно, американцы не смогли засечь ее по пути на Кубу и теперь хотят повторить попытку с помощью гидролокаторов, которые установлены на USS Helena», – полагает аналитик.

    «Поиск наших подводных лодок в целом является для США давней проблемой. Обнаружив «Казань», они смогут получить ее гидроакустическую картину. Это набор характеристик, который впоследствии мог бы позволить с большей вероятностью фиксировать движение нашей субмарины», – указал Леонков.

    Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Василий Дандыкин. «Американцы собираются снимать шумы, специфические для российской субмарины, чтобы в дальнейшем засекать ее на локаторах», – пояснил он.

    «Однако вряд ли у американцев получится это сделать. Шансы будут зависеть от мастерства американского экипажа и совершенства техники. Однако даже если план США сработает, мы тоже считаем шумы уже их подводной лодки. Соответственно, это позволит российскому флоту легче находить американцев», – резюмировал Дандыкин, отметив, что визит российского флота на Кубу во многом обеспокоил США.

    Ранее Соединенные Штаты направили в залив Гуантанамо на Кубе быстроходную подводную лодку USS Helena. По заявлению Южного командования ВС США, визит подлодки является плановым. Однако Associated Press сообщает, что это может быть демонстрацией силы в ответ на визит в порт Гаваны отряда кораблей ВМФ России.

    Напомним, ранее в порт кубинской столицы зашел российский фрегат «Адмирал Горшков». До него в Гавану прибыл спасательный буксир «Николай Чикер». Также остров посетила современная атомная подлодка «Казань». В Минобороны России пояснили, что отряд кораблей Северного флота перед отправкой завершил учения по применению высокоточного оружия.

    Военные учения России – нормальная практика, другим странам не следует волноваться по этому поводу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Поэтому не видим никаких поводов для беспокойства в данном случае», – подчеркнул он.

    Появление российских военных кораблей рядом с американским побережьем представляет собой ответ на разрешение президента США Джо Байдена Украине использовать поставленное им оружие для ударов по территории России, пишет The American Thinker. Издание отмечает, что таким образом Москва шлет Вашингтону недвусмысленный сигнал, из-за которого у американского лидера теперь неважный вид.

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    14 июня 2024, 06:52 • Новости дня
    Хуситы заявили об атаке на три судна в Красном и Аравийском морях

    Tекст: Денис Тельманов

    Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), правящее на севере Йемена, заявило об атаке на три судна в Красном и Аравийском морях.

    «Военно-морские, ракетные войска и силы ПВО провели три операции в течение 24 часов. Первая из них была предпринята против судна Verbena в Аравийском море. После прямого попадания на судне начался пожар», – передает сообщение хуситов РИА «Новости».

    Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило атаку, уточнив, что судно принадлежит Украине, ходит под флагом Палау и управляется Польшей. При этом, по данным CENTCOM, удар был нанесен двумя противокорабельными крылатыми ракетами. 

    Еще два судна, по информации хуситов, были атакованы в Красном море.

    Ранее лидер движения Абдель Малик аль-Хуси заявил, что США и Великобритания на этой неделе 22 раза бомбили йеменские провинции, в результате чего погибли мирные жители.

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    14 июня 2024, 06:14 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области

    Беспилотники ВСУ повредили резервуары с топливом на нефтебазе в Воронежской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Лискинском районе Воронежской области украинские беспилотники атаковали нефтебазу. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

    По словам главы региона, несколько дронов, летевших на сверхмалой высоте, повредили резервуары с топливом.

    «Возгорания не допущено. Пострадавших нет», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

    На месте происшествия работают оперативные службы. Информация о новых угрозах атак БПЛА в регионе не поступала.

    Ранее в регионе была объявлена авиационная опасность.

    Губернатор призвал горожан, если они находятся не дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

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    15 июня 2024, 06:43 • Новости дня
    Новейшая АПЛ «Архангельск» вышла на ходовые испытания

    Tекст: Денис Тельманов

    Новейшая российская атомная подводная лодка «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М» впервые вышла в море на заводские ходовые испытания. Об этом сообщили два источника в кораблестроительной отрасли.

    «Четвертый корпус проекта 885М – субмарина «Архангельск» – на днях вышла в море на испытания», – приводит ТАСС слова одного из собеседников.

    Отмечается, что заводские ходовые и государственные испытания продлятся несколько месяцев.

    Напомним, АПЛ «Архангельск» была выведена из эллинга северодвинского «Севмаша» 29 ноября 2023 года для достройки на плаву.

    Ранее на «Севмаше» анонсировали новые ракетоносцы для российского флота.

    Как сообщил генеральный директор производственного объединения «Севмаш» Михаил Будниченко, кроме стратегических подводных лодок, которые укрепят ядерный потенциал страны, на «Севмаше» также будут построены многоцелевые подводные лодки, которые войдут в состав ВМФ.

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    15 июня 2024, 02:15 • Новости дня
    Сунак исключил отправку войск НАТО на Украину

    Британский премьер Риши Сунак исключил отправку войск НАТО на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что не поддерживает идею отправки войск НАТО на Украину.

    В интервью газете La Repubblica Сунак ответил отрицательно на вопрос о возможности отправки войск альянса на Украину, передает ТАСС.

    Британский премьер также отметил, что решение G7 об использовании прибыли от замороженных российских активов для нужд Украины демонстрирует решимость стран «Большой семерки» использовать все доступные средства.

    «Мы должны наращивать наши инвестиции в оборону, потому что мир стал опасным и непредсказуемым, как никогда за последние десятилетия», – подчеркнул Сунак.

    Касательно применения западного оружия по целям на территории России британский премьер уклонился от прямого ответа, отметив лишь, что ракеты должны использоваться «при соблюдении международных гуманитарных законов».

    Ранее Сунак заявил, что Украина сама решит как использовать западное оружие.

    По его словам, Украина свободна в выборе способов применения поставляемого ей западного вооружения, в том числе для нанесения ударов по объектам на территории России.

    Он подчеркнул, что Британия предоставляет Украине оружие и средства для обороны, но не вмешивается в решение о том, как именно они будут использованы.

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    13 июня 2024, 23:28 • Новости дня
    ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 мм, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ. В 22.20 выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров в направлении населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район)», – говорится в сообщении, которое передает ТАСС

    Ранее представительство сообщало, что с начала суток ВСУ по этому району выпустили 47 снарядов натовского калибра 155 мм, три из них – кассетные.

    Петровский район расположен на западной окраине Донецка и является самой отдаленной от центра частью города.

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    15 июня 2024, 05:50 • Новости дня
    Умерла пятая жертва обрушившегося из-за обстрела ВСУ дома в Шебекино

    В больнице умерла пятая жертва обрушения дома в Шебекине после обстрела ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Белгородской области умерла женщина, пострадавшая при обрушении подъезда жилого дома в Шебекине, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Еще одна погибшая – женщина... Она была прооперирована. Несколько раз останавливалось сердце, и медики проводили реанимационные мероприятия. Тяжесть ранений была несовместима с жизнью», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.

    Он также сообщил, что с верхних этажей обрушившегося дома были спасены шесть человек.

    Ранее сообщалось, что спасатели завершили разбор завалов, из-под которых извлекли тела четырех погибших.

    Напомним, 14 июня в Шебекине после обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного дома.

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    15 июня 2024, 05:42 • Новости дня
    В Шебекино завершили разбор завалов обрушившегося дома

    В Шебекино завершили разбор завалов обрушившегося дома, извлечены тела четырех погибших

    Tекст: Денис Тельманов

    Спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома в Шебекино в Белгородской области, сообщило МЧС.

    «Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда завершены. Спасены шесть человек, пострадали семь, к сожалению, четыре человека погибли», – передает сообщение ведомства ТАСС.

    Напомним, подъезд многоэтажного дома в Шебекине обрушился осле обстрела ВСУ. Ранее сообщалось о четвертом погибшем, извлеченном из-под завалов.

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    14 июня 2024, 06:45 • Новости дня
    В Литве разрешили перенос захоронений советских воинов

    Tекст: Денис Тельманов

    Парламент Литвы разрешил переносить захоронения советских воинов: «за» проголосовали 89 депутатов, еще пять воздержались.

    После того, как были одобрены соответствующие поправки к законам, захоронения советских воинов стало возможным перенесить, если они признаны «пропагандирующими тоталитарные и авторитарные режимы или их идеологии», сообщает РИА «Новости».

    Поправки инициированы жителями Шяуляя, они добиваются переноса останков 52 советских воинов, похороненных у входа в собор святых Петра и Павла.

    Ранее МИД России заявлял, что власти стран Прибалтики пытаются стереть память о победе в Великой Отечественной войне.

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    15 июня 2024, 04:19 • Новости дня
    ПВО сбила несколько БПЛА в Ростовской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО сбили несколько беспилотников на территории Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    «Около 4.00 около Каменска-Шахтинского силами ПВО сбиты несколько БПЛА. Обломки упали на территорию промплощадки», – написал Голубев в своем Telegram-канале.

    В результате в нежилом строении повреждено остекление. Пострадавших нет.

    Ранее сообщалось об атаках беспилотников на Ростовскую и Белгородскую области.

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал об уничтожении беспилотника в районе Новошахтинска.

    Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки украинских БПЛА в регионе пострадал один человек.

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    15 июня 2024, 03:52 • Новости дня
    ВСУ 37 раз обстреляли территорию ДНР за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военные 37 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) за прошедшие сутки. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

    «37 фактов атак вооруженных формирований Украины зафиксировано за прошедшие сутки», – говорится в сообщении представительства ДНР, передает ТАСС.

    В результате обстрелов повреждения получили четыре жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры в Донецке и Горловке.

    Информация о пострадавших среди мирного населения не поступала.

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    14 июня 2024, 18:53 • Новости дня
    Белоусов проверил работу командного пункта ВКС России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал работу командного пункта Воздушно-космических сил (ВКС) и заслушал доклады о выполняемых задачах, ему рассказали о применении в зоне СВО авиабомб с унифицированным модулем планирования (УМПК), сообщило ведомство.

    Белоусову также доложили о работе дежурной смены командного пункта, о том, как пункт управляет авиацией, войсками ПВО и ПРО и космическими войсками, пояснили в Минобороны, передает ТАСС.

    Пункт позволяет постоянно следить за воздушно-космической обстановкой над всей Россией и стратегическими воздушно-космическими направлениями.

    Также министру рассказали о боевой работе авиации в зоне СВО, а также о применении самолетами Су-34 авиабомб с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Такие бомбы применяются для ударов по опорным пунктам ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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