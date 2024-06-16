Кубинцы под дождем пришли на экскурсию на фрегат «Адмирал Горшков»

Около 1 тыс. кубинцев под дождем решили воспользоваться последним шансом посетить российский фрегат

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил один из гаванцев, представившийся как Хуан Веласкес, который отдал воинское приветствие держа в руках зонт, если Москва слезам не верит, то и Гавана не верит дождю, и он пришел, чтобы посетить российский корабль, который прибыл на Кубу, чтобы подтвердить, что у мировых морей нет единого хозяина, передает РИА «Новости».

В течение четырех часов жители Кубы могли осмотреть фрегат и пообщаться с моряками, которые рассказали подробности об этом современном корабле.

Как заявил вышедший на пенсию рабочий Луис Домингес, Куба и Россия - братские страны, поэтому Куба принимает россиян с распростертыми объятиями.

Ранее сообщалось, что отряд кораблей ВМФ России с 12 по 17 июня будет находиться в порту Гаваны с официальным визитом.

В его составе фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», нефтяной танкер «Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».