Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.0 комментариев
Кубинцы под дождем пришли на экскурсию на фрегат «Адмирал Горшков»
Около 1 тыс. кубинцев под дождем решили воспользоваться последним шансом посетить российский фрегат
Около тысячи кубинцев с зонтами и в плащах выстроились под дождем в длинную очередь, чтобы воспользоваться последней возможностью подняться на борт российского фрегата «Адмирал Горшков», посетившего Гавану с другими кораблями Северного флота РФ, передает источник с места событий.
Как заявил один из гаванцев, представившийся как Хуан Веласкес, который отдал воинское приветствие держа в руках зонт, если Москва слезам не верит, то и Гавана не верит дождю, и он пришел, чтобы посетить российский корабль, который прибыл на Кубу, чтобы подтвердить, что у мировых морей нет единого хозяина, передает РИА «Новости».
В течение четырех часов жители Кубы могли осмотреть фрегат и пообщаться с моряками, которые рассказали подробности об этом современном корабле.
Как заявил вышедший на пенсию рабочий Луис Домингес, Куба и Россия - братские страны, поэтому Куба принимает россиян с распростертыми объятиями.
Ранее сообщалось, что отряд кораблей ВМФ России с 12 по 17 июня будет находиться в порту Гаваны с официальным визитом.
В его составе фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», нефтяной танкер «Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».