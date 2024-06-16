США признали возможность отказа от договоренностей с Украиной

Помощник Байдена признал возможность отказа новых властей США от договоренностей с Украиной

Tекст: Антон Антонов

Салливан, «обращаясь к истории», признал, что договоренности, «достигнутые одним правительством, могут быть изменены другим правительством», это касается как США, так и других государств, передает ТАСС.

Салливан отметил, что не в силах «изменить этот непреложный факт», а потому не собирается «вводить кого-либо в заблуждение и говорить, будто то, что написано, высечено в камне». Однако, по его словам, «согласно имеющимся свидетельствам в их совокупности», если США «заключают обязывающие соглашения на долгий срок», то чаще всего «придерживаются предусмотренных обязательств вне зависимости от смены администраций».

Напомним, США и Украина подписали соглашение по безопасности на десять лет. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что соглашение представляет собой «просто бумажки», не имеющие юридической силы.