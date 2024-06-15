После отравления продуктами в Москве возбуждено уголовное дело

СК: Более десяти человек отравились в Москве заказанными через доставку продуктами

Tекст: Вера Басилая

По ее словам, дело возбуждено по признакам преступления «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»

Следователи столичного СКР устанавливают обстоятельства отравления людей консервами из салата с тунцом и лобио, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.

В сообщении указано, что следователи пришли с обыском к местам реализации продукции, изучается документация производителей и поставщиков. Будут назначены экспертизы, в том числе по контролю и качеству продукции.

Ранее Роспотребнадзор после отравления в Москве приостановил оборот продукции «Салат лобио» производства «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт».

Кроме того, управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование в связи с выявленными случаями подозрения на ботулизм у четырех человек.