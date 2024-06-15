Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.9 комментариев
После отравления продуктами в Москве возбуждено уголовное дело
СК: Более десяти человек отравились в Москве заказанными через доставку продуктами
ГСУ Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело после отравления более десяти человек продуктами, которые были заказаны через сервис доставки, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
По ее словам, дело возбуждено по признакам преступления «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»
Следователи столичного СКР устанавливают обстоятельства отравления людей консервами из салата с тунцом и лобио, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.
В сообщении указано, что следователи пришли с обыском к местам реализации продукции, изучается документация производителей и поставщиков. Будут назначены экспертизы, в том числе по контролю и качеству продукции.
Ранее Роспотребнадзор после отравления в Москве приостановил оборот продукции «Салат лобио» производства «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт».
Кроме того, управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование в связи с выявленными случаями подозрения на ботулизм у четырех человек.