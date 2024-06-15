  • Новость часаХаррис назвала «капитуляцией Киева» новые мирные предложения России
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    Ответ на инициативу Путина выдал проигрышную позицию Запада
    Российские войска продвинулись в глубь обороны ВСУ под Харьковом
    Под Угледаром часть группировки ВСУ попала в окружение
    Стали известны подробности убийства высмеивавших россиян украинских блогерш
    Французский политик заявил о провокации НАТО в ответ на предложение России о мире
    Захарова сыронизировала по поводу предложения Харрис дать Киеву 1,5 млрд долларов
    В Киеве предрекли судьбу переданных Западом Украине самолетов F-16
    В США обнародовали проект секретного договора между Россией и Украиной
    Журналист CNN сказал, что его удивило на борту «Адмирала Горшкова» на Кубе
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева От митингов «несогласных» до окопов под Донецком

    Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Следующее предложение Киеву будет хуже нынешнего

    Путин не случайно озвучил свои предложения именно сейчас. 15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий для приближения мира.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия верит в Большой смысл

    Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.

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    15 июня 2024, 21:20 • Новости дня

    После отравления продуктами в Москве возбуждено уголовное дело

    СК: Более десяти человек отравились в Москве заказанными через доставку продуктами

    Tекст: Вера Басилая

    ГСУ Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело после отравления более десяти человек продуктами, которые были заказаны через сервис доставки, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

    По ее словам, дело возбуждено по признакам преступления «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»

    Следователи столичного СКР устанавливают обстоятельства отравления людей консервами из салата с тунцом и лобио, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.

    В сообщении указано, что следователи пришли с обыском к местам реализации продукции, изучается документация производителей и поставщиков. Будут назначены экспертизы, в том числе по контролю и качеству продукции.

    Ранее Роспотребнадзор после отравления в Москве приостановил оборот продукции «Салат лобио» производства «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт».

    Кроме того, управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование в связи с выявленными случаями подозрения на ботулизм у четырех человек.

    15 июня 2024, 07:07 • Новости дня
    В Виннице застрелили двух украинских стримерш, высмеивавших россиян
    В Виннице застрелили двух украинских стримерш, высмеивавших россиян
    @ Gleb Garanich/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    В украинском городе Винница застрелили двух девушек, которые вели стримы в интернете и высмеивали на них россиян.

    Инцидент произошел в квартире, где 23-летний мужчина застрелил из пистолета свою 18-летнюю жену и ранил ее 19-летнюю подругу, которая позже скончалась в больнице, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    По данным правоохранителей, конфликт разгорелся на почве личных отношений.

    Тело стрелка с огнестрельным ранением головы обнаружили у берега реки Южный Буг.

    «В Сети утверждают, что речь идет о двух стримершах – «Вере Пантере» и ее подруге Наталье, которые вели стримы, где смеялись над россиянами», – отмечает издание.

    Информация о личностях погибших требует официального подтверждения.

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    15 июня 2024, 13:17 • Новости дня
    Стали известны подробности убийства высмеивавших россиян украинских блогерш
    Стали известны подробности убийства высмеивавших россиян украинских блогерш
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Убивший в Виннице двух молодых блогерш мужчина по имени Михаил служил на фронте два года, сообщает украинское издание «20 минут».

    Известно, что Михаил был родом из Песчанки Винницкой области, он воевал на фронте два года, передает Ura.ru.

    Уточняется, что мужчина ревновал жену Наташу, трудно контролировал гнев после смерти товарища, а также болезненно реагировал на критику в свой адрес.

    Напомним, в украинском городе Винница 23-летний мужчина застрелил из пистолета свою 18-летнюю жену и ранил ее 19-летнюю подругу. Тело стрелка с огнестрельным ранением головы обнаружили у берега реки Южный Буг.

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    15 июня 2024, 06:14 • Новости дня
    Работавший у Крыма американский беспилотник подал сигнал аварии
    Работавший у Крыма американский беспилотник подал сигнал аварии
    @ Cpl. Mitchell Austin/U.S Marines/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton, который ранее вел разведку у побережья Крыма, подал аварийный сигнал перед посадкой на военно-морскую базу НАТО Сигонелла на Сицилии. Об этом свидетельствуют данные мониторинга.

    Согласно треку ресурса RadarBox, после разведывательного полета над Черным морем возле Крыма беспилотник взял курс на базу в Италии, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что на подлете к Сицилии MQ-4C подал через транспондер код 7700, который по стандарту ИКАО означает аварийную ситуацию на борту.

    MQ-4C Triton – разведывательный беспилотник большой дальности, разработанный для ВМС США на базе стратегического беспилотника RQ-4 Global Hawk.

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    15 июня 2024, 10:53 • Новости дня
    Подсчитаны возможные потери стран G7 при конфискации российских активов
    Подсчитаны возможные потери стран G7 при конфискации российских активов
    @ Angelika Warmuth/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Конфискация странами «Большой семерки» российских активов грозит им потерей 83 млрд долларов, подсчитано на основе данных национальных статслужб.

    Уточняется, что именно такую сумму – 82,8 млрд долларов – Запад инвестировал в экономику России, передает РИА «Новости».

    Крупнейшим инвестором оказалась Британия, она вложила 18,9 млрд, Германия – 17,3 млрд, Франция – 16,6 млрд и Италия – 12,9 млрд долларов.

    Вложения американских инвесторов составили 9,6 млрд, японских – 4,6 млрд и канадских – 2,9 млрд долларов.

    Ранее лидеры Группы семи (G7) на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «Большая семерка» распорядится деньгами России.

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    15 июня 2024, 11:54 • Новости дня
    Шольц дал оценку предложению Путина по Украине

    Шольц заявил, что предложение Путина по Украине «не может сработать»

    Шольц дал оценку предложению Путина по Украине
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Предложения российского президента Владимира Путина по Украине «не были сделаны всерьез» и не смогут работать, заявил на канале ZDF канцлер Германии Олаф Шольц.

    По его словам, Украине нужен «справедливый и честный» мир, а со стороны России предложение было сделано якобы «не всерьез», передает ТАСС.

    Шольц добавил, что Москва должна быть представлена на будущих конференциях по Украине, а целью конференции в Бюргенштоке является заложение основ для такого шага.

    Канцлер также сравнил данный процесс с «цветком, который нужно поливать, чтобы он вырос».

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как Путин изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии, изложив условия для прекращения конфликта.

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    15 июня 2024, 13:50 • Новости дня
    Российские войска продвинулись в глубь обороны ВСУ под Харьковом

    Минобороны: Российские войска продвинулись в глубь обороны ВСУ под Харьковом

    Российские войска продвинулись в глубь обороны ВСУ под Харьковом
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения группировок войск «Север» и «Запад» в ходе наступления на Харьковском направлении продвинулись вглубь обороны ВСУ и нанесли поражение украинским войскам, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что на Северном направлении уничтожены живая сила и техника 71-й егерской бригады и 125-й бригады территориальной обороны в районе Волчанска и Терновой.

    Также отбиты семь контратак 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии.

    Потери ВСУ составили до 350 человек, два танка, три автомобиля, гаубицу Д-30 и две станции РЭБ «Буковель-AD».

    Кроме того, на Западном направлении рсийские войска заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение 14-й, 63-й, 116-й механизированным бригадам, 117-й бригаде теробороны и 13-й бригаде нацгвардии около Синьковки, Петропавловки, Дроновки, Григоровки и Червоной Дибровы.

    ВСУ потеряли до 495 человек, три БМП.

    Уничтожены две гаубицы М777, гаубица FH-70, гаубица 2А65 «Мста-Б», САУ 2С1 «Гвоздика», гаубица Д-30 и РСЗО «Град».

    Общее количество потерь ВСУ за день составило более 845 человек.

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    14 июня 2024, 21:38 • Новости дня
    Россия выходит из протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха
    Россия выходит из протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия официально прекращает участие в протоколе к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года с 14 июня 2024 года.

    Решение было принято в ответ на решение от декабря 2023 года о перемещении международного научного центра из Москвы в Любляну (Словения), передает ТАСС.

    Протокол касался долгосрочного финансирования Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП).

    Центр в Москве, один из трех в рамках ЕМЕП, финансировался за счет взносов участников конвенции. Выход из протокола означает, что Россия больше не обязана вносить плату в бюджет ЕМЕП.

    Но при этом Россия остается стороной самой Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха.

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    15 июня 2024, 11:11 • Новости дня
    Во Франции объяснили, почему в НАТО отказались от условий мирных переговоров Путина
    Во Франции объяснили, почему в НАТО отказались от условий мирных переговоров Путина
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    НАТО отказался от условий мирных переговоров президента Владимира Путина, так как хочет войну с Россией, написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Он указал на угрозы со стороны альянса о том, что НАТО имеет несколько сотен тыс. солдат в состоянии высокой степени готовности.

    Филиппо отметил, что политики НАТО хотят войны, передает РИА «Новости».

    Ранее британский премьер Риши Сунак исключил отправку войск НАТО на Украину.


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    15 июня 2024, 15:21 • Новости дня
    В США обнародовали проект секретного договора между Россией и Украиной

    В США обнародовали проект секретного договора между Россией и Украиной 2022 года

    В США обнародовали проект секретного договора между Россией и Украиной
    @ Максим Гучек/БелТА/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В 2022 году Россией и Украиной обсуждался проект мирного договора, согласно которому Украина согласилась на статус «постоянно нейтрального государства», пишет The New York Times.

    По данным газеты, в договоре предусмотрено, что Украина признает Крым частью России, повышает статус русского языка до официального, а также соглашается никогда не вступать в военные альянсы, передает «Царьград».

    Кроме того Киев соглашается никогда не размещать на территории страны иностранные базы и военных.

    Всего газета опубликовала три версии мирного договора, последний из которых датирован 15 апреля 2022 года.

    Ранее Путин выдвинул Киеву и Западу условия и новые границы.

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    15 июня 2024, 11:25 • Новости дня
    Под Угледаром часть группировки ВСУ попала в окружение
    Под Угледаром часть группировки ВСУ попала в окружение
    @ Maxym Marusenko/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ в районе Владимировки под Угледаром оказались в окружении, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, в районе села Владимировка часть группировки ВСУ оказалась в окружении, передает ТАСС.

    Он добавил, что пути снабжения на этом участке фронта находятся под огневым контролем российских сил.

    Ранее ВС России отбросили ВСУ на 1 км от Работино.

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    14 июня 2024, 21:52 • Новости дня
    Минюст признал иноагентами комика Поперечного и журналиста Кучера
    Минюст признал иноагентами комика Поперечного и журналиста Кучера
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Минюст России включил в реестр иностранных агентов стендап-комика Данилу Поперечного и журналиста Станислава Кучера.

    Также иноагентом признан пастор Альберт Раткин, передает РИА «Новости».

    Ранее Минюст России признал иностранными агентами политика Екатерину Дунцову и правозащитницу Марину Литвинович.


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    15 июня 2024, 08:19 • Новости дня
    Володин: В украинской Раде начали обсуждать предложения Путина
    Володин: В украинской Раде начали обсуждать предложения Путина
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ряд депутатов украинской Рады начал обсуждать предложения российского президента Владимира Путина.

    В своем Telegram-канале он указал, что, чем дольше украинские депутаты будут надеяться, что за них все вопросы решат США и Евросоюз, тем меньше останется граждан страны.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как Путин изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии, изложив условия для прекращения конфликта.

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    15 июня 2024, 10:01 • Новости дня
    В Госдуме сочли «редким хамством» требование стран G7 по Украине

    Депутат Госдумы Шеремет назвал хамством требование стран G7 по Украине

    В Госдуме сочли «редким хамством» требование стран G7 по Украине
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Представители G7 в финальном заявлении саммита в Италии потребовали от России выплатить 486 млрд долларов за якобы нанесенный Украине ущерб, с их стороны это «редкое хамство», заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

    По его словам, со стороны стран «Большой семерки» это – редкое хамство и цинизм, с учетом того, что Запад вооружает украинских боевиков, раздувает еще большее пламя конфликта, чтобы еще больше погубить Украину и погрузить ее в хаос, передает РИА «Новости».

    Шеремет возмутился тому факту, что у представителей G7 «хватает наглости что-либо требовать от России».

    Депутат добавил, что США и Евросоюз, поставляя оружие на Украину, «зарабатывают на украинском конфликте».

    Ранее страны G7 призвали Китай надавить на Россию. Также G7 решила ограничить доступ к своим финсистемам поддерживающим СВО странам.

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    15 июня 2024, 01:06 • Новости дня
    Румыния отказалась выдать визы российской делегации на ПА ОБСЕ

    Карасин: Румыния отказалась выдать визы российской делегации на ПА ОБСЕ

    Румыния отказалась выдать визы российской делегации на ПА ОБСЕ
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что Румыния отказалась выдать визы членам российской делегации на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), которая в конце июня должна пройти в Бухаресте.

    «В наш адрес, страны-соучредителя организации, поступила нота МИД Румынии. В ней говорится, что «с учетом российской агрессии против Украины», ни одному из членов делегации РФ визы не будут выданы и не будет разрешен въезд в страну», – написал Карасин в своем Telegram-канале.

    Сенатор подчеркнул: Россия запомнит это решение Бухареста: «Браво, товарищи румыны! Вы вносите вклад в разрушение некогда полезной для сотрудничества в Европе организации», – резюмировал парламентарий.

    Ранее лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что Россия с большой долей вероятности покинет ПА ОБСЕ, если не получит приглашения на ближайшую сессию в Румынии.

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    15 июня 2024, 19:25 • Новости дня
    Журналист CNN сказал, что его удивило на борту «Адмирала Горшкова» на Кубе

    Журналист CNN: Жители Кубы смогли свободно провести съемку на борту «Адмирала Горшкова»

    Журналист CNN сказал, что его удивило на борту «Адмирала Горшкова» на Кубе
    @ Arial Ley/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Кубы получили уникальную возможность подняться на борт фрегата «Адмирал Горшков» и провести там съемку, которая поощрялась, заявил американский корреспондент Патрик Оппманн в репортаже для CNN.

    По его словам, за его 12 лет жизни на Кубе, на острове не видели такого большого конвоя. Он также удивился, что сотни кубинцев спокойно могли подняться на борт российского фрегата, и им разрешили вести съемки при помощи телефона, передает РИА «Новости».

    Оппманн считает сигналом для США прибытие кораблей ВМФ России на Кубу. По его словам, нахождение российского флота в порту Гаваны говорит о том, что Россия может ответить Западу на размещение оружия на российской границе.

    Ранее жители Гаваны собрались перед пирсом Сьерра Маэстра, чтобы посмотреть на российские корабли.

    Напомним, ранее в порт кубинской столицы зашел российский фрегат «Адмирал Горшков». До него в Гавану прибыл спасательный буксир «Николай Чикер». Также остров посетила современная атомная подлодка «Казань». В Минобороны России пояснили, что отряд кораблей Северного флота перед отправкой завершил учения по применению высокоточного оружия.

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