Ермак допустил переговоры с Россией на втором «саммите мира»

В Виннице застрелили двух украинских стримерш, высмеивавших россиян

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент произошел в квартире, где 23-летний мужчина застрелил из пистолета свою 18-летнюю жену и ранил ее 19-летнюю подругу, которая позже скончалась в больнице, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По данным правоохранителей, конфликт разгорелся на почве личных отношений.



Тело стрелка с огнестрельным ранением головы обнаружили у берега реки Южный Буг.

«В Сети утверждают, что речь идет о двух стримершах – «Вере Пантере» и ее подруге Наталье, которые вели стримы, где смеялись над россиянами», – отмечает издание.

Информация о личностях погибших требует официального подтверждения.