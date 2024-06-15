Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.8 комментариев
Ермак допустил переговоры с Россией на втором «саммите мира»
Глава офиса Зеленского Ермак заявил о возможных переговорах с Россией на втором «саммите мира»
Украина будет искать возможности передать России наработки по «мирному плану», возможно, на втором «саммите мира», заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
По словам Ермака, не будет «никакого компромисса с независимостью, суверенитетом и территориальной целостностью», но Украина не возражает против переговоров с Россией на втором «саммите мира», передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев считает новое мирное предложение Москвы ультиматумом.
Газета ВЗГЛЯД поясняла, как Путин, предложив условия для прекращения конфликта, изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии.