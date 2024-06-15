Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.11 комментариев
Суд приостановил процесс по делу о подготовке покушения на журналиста Соловьева
Суд приостановил процесс по делу о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева
Второй Западный окружной военный суд продлил срок ареста фигурантам уголовного дела о подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева ещё на три месяца.
«В отношении подсудимых на три месяца продлена мера пресечения в виде содержания под стражей», – рассказала ТАСС представитель суда.
Отмечается, что процесс по делу приостановлен до получения результатов фонетических экспертиз.
Всего на скамье подсудимых семь человек: Денис Абраров, Владимир Беляков, Андрей Волков, Андрей Пронский, Андрей Степанов, Максим Дружинин и Тимофей Мокий.
Трое фигурантов признают вину частично – в умышленном повреждении или уничтожении имущества, в тяжких преступлениях они вину признавать отказались.
Остальные четверо подсудимых отказались высказывать свою позицию по предъявленному обвинению.
В апреле 2022 года ФСБ сообщила о задержании группы лиц, которые, по версии следствия, планировали по заданию Службы безопасности Украины совершить убийство Соловьева и скрыться за рубежом.
По данным следствия, преступление планировалось реализовать на территории Москвы путем подрыва машины журналиста.
Суд над ними начался в январе 2023 года.
Ранее Соловьев прокомментировал новость о предотвращенной попытке покушения на свою жизнь. По его словам, он бы предпочел не быть в новостях.
Он так же выразил высокую оценку профессионализму силовиков, предотвративших покушение.