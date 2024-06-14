Генсек НАТО назвал «достижением целей» России выполнение условий Путина

Путин сделал «реальное мирное предложение» Западу и Киеву

Tекст: Алексей Дегтярев

«Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение [Киеву]», – цитирует Путина ТАСС.

Россия предлагает не заморозку конфликта, а его прекращение.

«Подчеркну главное. Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении», – заявил он.

Москве необходима не приостановка огня на Украине, а полное разрешение конфликта, добавил он. Необходим нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, подчеркнул он.

Инициатива предполагает, что статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как российских регионов должен быть закреплен в международных договорах.

«Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине. Признаны новые территориальные реалии, статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. В дальнейшем все эти базовые, принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей», – сказал Путин.

Киевскому режиму для начала переговоров предстоит полностью вывести из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей свои войска.

«Причем обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», – сказал он.

Когда Украина заявит, что готова к такому решению, и начнет реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, то Россия незамедлительно отдаст приказ прекратить огонь и начать переговоры.

«Повторю, мы это сделаем незамедлительно», – акцентировал Путин.

Также невозможно полное возвращение к предложениям по безопасности 2021-2022 годов, но базовые принципы остаются неизменными.

Базовые соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса должны быть зафиксированы, также предлагается отмена антироссийских санкций.