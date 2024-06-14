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Генсек НАТО назвал «достижением целей» России выполнение условий Путина
Генсек НАТО Столтенберг назвал «достижением целей» России выполнение условий Путина о прекращении огня
Условие вывода украинских войск с территории новых российских регионов для прекращения огня станет достижением целей России, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции по завершении встречи министров обороны стран НАТО.
Он объяснил, что это предложение будет означать, что Россия сможет достичь своих военных целей, так как Украине придется отдать больше территорий, чем Россия уже занимает. Генсек НАТО считает, что войска должна выводить Россия, а не Украина, передает ТАСС.
При этом он заявил, что страны НАТО продолжат оказывать военную помощь Украине. По его словам, главы Минобороны стран НАТО согласовали план по передаче альянсу управления поставками оружия Киеву. Это позволит начать реализовывать усилия в этом направлении уже в июле.
Столтенберг уточнил, что координация поставок оружия Украине будет осуществляться структурами альянса в Висбадене.
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