Путин: Попытки изъять активы России не останутся безнаказанными

Путин: Попытки изъять активы России остаются воровством, они не останутся безнаказанными

Tекст: Алексей Дегтярев

«Страны Запада заморозили сейчас российские активы и валютные резервы. Теперь думают над тем, как подвести хоть какую-то юридическую базу, чтобы их окончательно присвоить. Но несмотря на все крючкотворство, воровство, безусловно, останется воровством. И безнаказанным не останется, с другой стороны», – цитирует главу государства ТАСС.

Он отметил, что Соединенные Штаты сами отказались от Всемирной торговой организации, но при этом они «выкачивают соки» из Европы.



Запад в последние годы не только подрывал военно-политическую стабильность в мире, указал Путин.

Санкции, торговые войны со стороны Запада ослабили ключевые рыночные институты, он использовал МВФ и Всемирный банк, передергивая климатическую повестку и сдерживая развитие Глобального Юга, напомнил Путин.