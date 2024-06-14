Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.3 комментария
Путин: Попытки изъять активы России не останутся безнаказанными
Путин: Попытки изъять активы России остаются воровством, они не останутся безнаказанными
Любые попытки западных стран изъять российские активы являются воровством, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в МИД.
«Страны Запада заморозили сейчас российские активы и валютные резервы. Теперь думают над тем, как подвести хоть какую-то юридическую базу, чтобы их окончательно присвоить. Но несмотря на все крючкотворство, воровство, безусловно, останется воровством. И безнаказанным не останется, с другой стороны», – цитирует главу государства ТАСС.
Он отметил, что Соединенные Штаты сами отказались от Всемирной торговой организации, но при этом они «выкачивают соки» из Европы.
Запад в последние годы не только подрывал военно-политическую стабильность в мире, указал Путин.
Санкции, торговые войны со стороны Запада ослабили ключевые рыночные институты, он использовал МВФ и Всемирный банк, передергивая климатическую повестку и сдерживая развитие Глобального Юга, напомнил Путин.