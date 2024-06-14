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    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия верит в Большой смысл

    Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.

    3 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Евро-2024 покажет весь кризис европейского футбола

    Чемпионат Европы по футболу выиграет, скорее всего, Франция, Португалия или Англия (в пользу последней высказался и суперкомпьютер статистической компании Opta). Все остальные сборные, которые принято считать фаворитами, имеют огромные проблемы.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа движется правильно, но медленно

    Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.

    6 комментариев
    14 июня 2024, 12:48 • Новости дня

    Кэмерон стал угрожать компаниям из Израиля и Турции за сотрудничество с Россией

    Corriere della Sera: Кэмерон угрожает санкциями компаниям из Израиля и Турции из-за сотрудничества с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пригрозил санкциями компаниям из Израиля и Турции, сотрудничающим с Россией и, по его мнению, помогающим ее оборонной промышленности.

    Как заявил он в интервью итальянской газете Corriere della Sera, первое, что он хотел бы видеть, – это действительно жесткие санкции против российских частных лиц икомпаний, передает РИА «Новости».

    По словам Кэмерона, после Brexit был накоплен арсенал санкций и «сегодня объявляем о новых». Глава британского МИД также призвал к «охоте» за российским танкерами с нефтью и заявил, что хотел бы, чтобы их блокировали при приближении к итальянским портам. «Важно отметить, что они (санкции) не ограничиваются только компаниями, работающими в Британии или Европе: мы охотимся за ними по всему миру», – добавил Кэмерон.

    Ранее Япония решила ввести санкции против компаний из Китая, Индии и ОАЭ из-за России.

    13 июня 2024, 14:45 • Новости дня
    Военкоры назвали полыхающий вторые сутки под Киевом «промышленный объект»

    Военкоры: Склады с горючим не могут потушить вторые сутки на аэродроме под Киевом

    Военкоры назвали полыхающий вторые сутки под Киевом «промышленный объект»
    @ State Emergency Service of Ukraine in Poltava region/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине в Киевской области горит аэропорт, склады с горючим на его территории не могут потушить больше суток, сообщили российские военкоры.

    Согласно карте пожаров NASA, ракеты попали  в топливную инфраструктуру аэропорта Васильков Киевской области, власти Украины замазали доступные фото пожара и назвали объект «промышленным предприятием».

    На снимки попал специализированный транспорт пожарных расчетов аэропорта Борисполь, передает Ura. ru  со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z:Военкоры Русской Весны».

    Ранее сообщалось, что в Киевской области больше суток тушат «промышленный объект» четыре пожарных поезда.

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    13 июня 2024, 19:07 • Новости дня
    Канада ввела санкции против Третьяка
    Канада ввела санкции против Третьяка
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В новый санкционный список Канады внесен советский хоккеист, депутат Госдумы Владислав Третьяк, об ограничениях сообщил МИД страны.

    Среди тех, против кого Канада ввела санкции, оказались также глава Минпромторга России Антон Алиханов и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, передает ТАСС.

    Кроме того, под ограничения попали российская авиакомпания «Победа» и ряд СМИ, в том числе «Российская газета» и телеканал «Санкт-Петербург».

    Ранее под санкции Британии против России попали компании из шести стран.

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    13 июня 2024, 19:23 • Новости дня
    В ОДКБ прокомментировали заявление Пашиняна о выходе из организации

    Секретариат ОДКБ: Армения остается членом организации

    В ОДКБ прокомментировали заявление Пашиняна о выходе из организации
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после заявлений армянского премьер-министра Никола Пашиняна о возможном выходе из организации считает, что Ереван остается ее полноправным членом. Об этом сообщили в Секретариате ОДКБ.

    В Секретариате ОДКБ, комментируя слова Пашиняна, отметили, что организация исходит из того, что, несмотря на заметное сокращение участия Республики Армения в мероприятиях ОДКБ, она остается полноправным членом организации. В организации также отреагировали на пояснение главы МИД Армении Арарата Мирзояна, по словам которого Пашинян не имел в виду, что Армения выходит из ОДКБ, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг Пашинян заявил о намерении Армении выйти из ОДКБ.

    Позже Пашинян объяснил планы по выходу из ОДКБ позицией президента Белоруссии Александра Лукашенко по войне в Нагорном Карабахе, допустив изменение позиции в случае, если белорусский лидер принесет извинения.

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    13 июня 2024, 16:32 • Новости дня
    ЦБ установил курсы доллара и евро на основе данных на внебиржевом рынке

    Банк России установил курсы доллара и евро на основе данных на внебиржевом рынке

    ЦБ установил курсы доллара и евро на основе данных на внебиржевом рынке
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Центробанк с 13 июня установил официальные курсы доллара и евро к рублю на основе данных отчетности банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке, сообщил регулятор.

    Сообщается, что курсы евро и доллара США к российскому рублю устанавливаются на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день, передает ТАСС.

    ЦБ понизил курс доллара на 14 июня до 88,21 руб., евро - до 94,83 руб.

    Ранее в ЦБ заявили, что после введения санкций США сделки с долларом США и евро продолжат совершать на внебиржевом рынке.

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    13 июня 2024, 21:39 • Новости дня
    СМИ объяснили обыски у брата Максима Галкина
    СМИ объяснили обыски у брата Максима Галкина
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Обыски у брата шоумена Максима Галкина (признан в России иноагентом) Дмитрия прошли из-за сокрытия им двойного гражданства, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Источник РИА «Новости» заявил, что причиной обысков стало «сокрытие двойного гражданства».

    Напомним, СМИ написали, что у брата Максима Галкина прошли обыски. Сообщалось, что Дмитрий ранее служил в силовых структурах, а обыски имеют отношение к хищениям в военном ведомстве.

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    13 июня 2024, 21:44 • Новости дня
    Порошенко предрек энергетическую катастрофу на Украине
    Порошенко предрек энергетическую катастрофу на Украине
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зимой на Украине может произойти энергетическая катастрофа, если не принять срочных мер, заявил бывший президент страны Петр Порошенко.

    По словам Порошенко, с наступлением холодов отопление в домах украинцев будет всего четыре часа в сутки, трубы начнут замерзать, передает РИА «Новости».

    Из-за этого люди начнут массово покидать страну, считает политик. При этом он отметил, что сам смотрит на ситуацию «более оптимистично».

    Ранее на Украине спрогнозировали нехватку генерации электричества на зиму.

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    13 июня 2024, 21:48 • Новости дня
    G7 достигла политического соглашения по использованию активов России
    G7 достигла политического соглашения по использованию активов России
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидеры Группы семи (G7) на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

    По ее словам, речь идет не о конфискации, а об использовании доходов от инвестированных российских активов, на данный момент замороженных, под гарантии кредитования Киева, передает ТАСС.

    Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что страны Группы семи (G7) договорились предоставить Украине кредит на сумму 50 млрд долларов, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных активов России.

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    13 июня 2024, 19:59 • Новости дня
    Один из раненных в Горловке журналистов НТВ скончался
    Один из раненных в Горловке журналистов НТВ скончался
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Оператор телекомпании НТВ Валерий Кожин, получивший ранение в Горловке, умер, заявил мэр города Иван Приходько.

    Об этом Приходько написал в своем Telegram-канале.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает ООН осудить атаку, совершенную киевским режимом против съемочной группы НТВ в Горловке.

    В четверг глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что сотрудники телекомпании НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин, попавшие под украинский обстрел в Никитовском районе Горловки, находятся в больнице с минно-взрывными травмами.

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    13 июня 2024, 21:57 • Новости дня
    США направили подлодку к Кубе на фоне визита российских кораблей
    США направили подлодку к Кубе на фоне визита российских кораблей
    @ U.S. Navy

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты направили в залив Гуантанамо на Кубе быстроходную подводную лодку USS Helena, сообщает Южное командование ВС США.

    По заявлению командования, визит подлодки является плановым. Однако Associated Press сообщает, что это может быть демонстрацией силы в ответ на визит в кубинские порты отряда кораблей ВМФ России, передает ТАСС

    По данным агентства, другие американские корабли также следят за российскими учениями. Отмечается, что представители Пентагона заявляют, что эти учения не представляют угрозы для Соединенных Штатов.

    В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные учения России – нормальная практика, другим странам не следует беспокоиться по этому поводу.

    Ранее в США рассказали о неважном виде американского лидера Джо Байдена из-за российских кораблей на Кубе.

    Напомним, после учений в Атлантическом океане в среду отряд кораблей ВМФ России, в который входят «Адмирал Горшков» и АПЛ «Казань», вошел в порт Гаваны.

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    13 июня 2024, 19:39 • Новости дня
    Путин ограничил использование западных сервисов кибербезопасности

    Путин ограничил использование сервисов кибербезопасности из недружественных стран

    Путин ограничил использование западных сервисов кибербезопасности
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин внес изменения в указ о мерах по обеспечению информационной безопасности страны, запретив госорганам, стратегическим и системообразующим организациям пользоваться ИБ-сервисами из недружественных государств.

    Запрет начнет действовать 1 января 2025 года, передает ТАСС. До этого указ распространялся на системы защиты информации (СЗИ) из недружественных стран и их компании.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе совещания обсудил с Совбезом тему информационной безопасности.

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    13 июня 2024, 14:40 • Новости дня
    Из затопленных ливнем автобусов в Москве спасли десять человек
    Из затопленных ливнем автобусов в Москве спасли десять человек
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичные спасатели оказали помощь пассажирам автобусов, которые оказались затоплены из-за ливня, сообщили в оперативных службах.

    В северной части Москвы ливень подтопил несколько улиц, вода затопила несколько единиц общественного транспорта и легковых автомобилей, спасены десять человек, сообщил собеседник ТАСС в оперативных службах. Никто не пострадал.

    На Нижегородской улице вода начала заливать салон автомобиля, находящейся в нем женщине оказывается помощь, машину буксируют из низины, добавил источник.

    Из-за ливня парализовано движение транспорта на улице Клязьминской, уровень воды достигает окон автобуса. Пассажиров одного из затопленных автобусов оперативно эвакуировали, пострадавших нет, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

    «На месте работают городские службы. Принимаются необходимые меры для ликвидации подтопления и эвакуации автобуса», – добавили там.

    В мае ливень в Москве подтопил дороги и частично подземный паркинг.

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    13 июня 2024, 13:44 • Новости дня
    Политологи спрогнозировали итоги саммита «хромых уток» G7 в Италии

    Политолог Трухачев: Группа «Большой семерки» в нынешних условиях стала анахронизмом

    Политологи спрогнозировали итоги саммита «хромых уток» G7 в Италии
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Лидеры стран G7 едут в Италию для протокола. На повестке – украинский и палестинский конфликты, а также судьба атлантических отношений на фоне поражения правящих партий в ведущих странах Европарламента и предстоящих выборов в США. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали политологи Вадим Трухачев и Федор Лукьянов. Напомним, в Италии стартует саммит G7, который западная пресса уже прозвала встречей «хромых уток».

    «Лидеры «Большой семерки» традиционно собираются в июне», – напомнил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. Однако, отметил он, нынешний саммит проходит на фоне поражения правящих партий Германии и Франции по итогам выборов в Европарламент и падения рейтингов политиков.

    По мнению собеседника, лидеры G7 едут в Италию скорее для протокола. «В ходе мероприятия будут звучать уже знакомые мантры: «надо помогать Украине», «надо забрать у России деньги, отдать их Киеву», – прогнозирует политолог. – На этом фоне куда интереснее будет читать новости о том, что лидерам «Семерки» подают на обед».

    Трухачев полагает, что единственное решение, которое может быть согласовано в ходе саммита G7, касается судьбы российских активов. «Но и это не станет сенсацией, поскольку сообщения о возможной передаче доходов, а также в целом замороженных средств РФ обсуждается Западом на протяжении года», – указал спикер.

    Поэтому возникает вопрос, насколько в нынешних условиях группа «Большой семерки» актуальна. Доцент РГГУ убежден: G7 стала анахронизмом. «Объединение наиболее экономически развитых стран возникло в 1970-е годы. Сейчас члены группы таковыми не являются. Более того, они не решают важные задачи, потому что, как правило, это происходит по линии Евросоюз – США, Канада – США, Канада – Евросоюз, НАТО – Евросоюз. Недаром в придачу к «Семерке» существует «Большая двадцатка», которая более-менее отражает тот расклад, который существует в современном мире», – пояснил Трухачев.

    Несколько иной точки зрения придерживается Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МКД «Валдай». «В 1970-е годы, когда был период острых структурных экономических проблем в западном мире, встречи тогда еще G6 проводились с целью обсуждения в спокойной закрытой обстановке существующих вопросов. Потом эти мероприятия превратилась в светский раут. Когда же Россия была частью этого формата, наступил политизированно публичный период. Сейчас же суть «Большой семерки» становится более содержательной», – считает он.  

    Политолог объясняет: G7 – это консультативный совет самых влиятельных западных государств, в ходе саммитов политики могут согласовывать свои позиции, но окончательных решений они не принимают. «Семерка» – это не мировое политбюро. Лидеры стран могут скоординировать подходы, например, по финансированию, а также сделать заявления, но конкретные шаги будут предпринимать организации, институты западного мира», – детализировал Лукьянов.

    По его мнению, на повестке нынешнего саммита будут украинский и палестинский конфликты, поскольку оба – причем второй в большей степени – влияют на состояние западного мира: происходит раскол в обществах и в политических кругах. «Касательно Украины вопросом номер один будет «что делать?» Лидеры G7, вероятно, обсудят и решение о механизмах финансовой поддержки Киева», – рассуждает спикер.

    Вторым вопросом повестки может стать судьба атлантических отношений. «Для Европы предельно важно понять, что будет по ту сторону Атлантики, каковы шансы на изменение в пользу сил, которые менее позитивно смотрят на континент. При этом едва ли они услышат от Байдена что-то интересное, кроме как обещаний сделать все, чтобы такой сценарий не был реализован», – уточнил Лукьянов.

    «Более того, если действительно считать Байдена «хромой уткой», то что остается делать его партнерам? Начать диверсификацию, отползать и пытаться переориентироваться на Трампа – не вариант. Во-первых, потому что еще неизвестно, что будет с экс-президентом США на фоне судебных дел. Во-вторых, отношение лидеров «Семерки» к Трампу известно. Поэтому все завороженно ждут осени, а до этого европейские политики попытаются решить некоторые вопросы до возможных изменений», – добавил собеседник.

    «В то же время для американцев важно понять те индикаторы, которые сейчас замигали в Европе. Речь о смещении политических предпочтений в пользу более национально ориентированных сил, – добавил политолог. – Вашингтон хочет понять, насколько это серьезно, ведь пока индикатор мигает, но реальных изменений еще не произошло».

    Что касается решения наследного принца Саудовской Аравии не участвовать в саммите G7, то Эр-Рияд ведет себя хитро, считает научный директор МКД «Валдай». «Для «Семерки» было бы очень важно показывать, что это не закрытый клуб, а место, куда тянутся в том числе ведущие страны Глобального Юга. Они, впрочем, и тянутся – побывать на саммите, конечно, всем любопытно. Но Саудовская Аравия аккуратно выстраивает отношения со всеми. Сообщая об отказе участвовать в мероприятии, Эр-Рияд никак не вредит контактам со странами G7, но в то же время обозначает, что у него есть другие приоритеты», – пояснил Лукьянов.

    Ранее издание Politico назвало саммит лидеров стран «Группы семи» встречей «хромых уток». Газета отмечает, что съезд едва ли похож на демонстрацию западной мощи. Участники переговоров являются откровенно слабыми политиками, теряющими свою популярность. Исключение составляет лишь премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

    В то же время, по оценке издания The New York Times, главе правительства Британии Риши Сунаку «осталось три недели до выборов, на которых, как ожидается, его Консервативная партия будет отстранена от власти». В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц пребывают в крайне сложном состоянии после того, как их фракции потерпели поражение на прошедших выборах в Европарламент. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об их итогах.

    «Джо Байден ведет воздушный бой со своим предшественником Дональдом Трампом. Даже премьер-министр Японии Фумио Кисида сталкивается с растущими волнениями внутри Либерально-демократической партии и может потерять свой пост уже этой осенью», – акцентирует издание. В неутешительном состоянии пребывает и глава парламента Канады Джастин Трюдо.

    Газета подчеркивает, что спустя восемь лет своего правления он столкнулся с невероятной разочарованностью со стороны населения собственной страны. Кроме того, семь государств, входящих в объединение, год от года теряют позиции в доле мирового ВВП. При этом в составе G7 отсутствуют такие заметные силы, как Китай и Россия.

    По мнению западных аналитиков, все это приведет к тому, что в повестку объединения будет «вторгаться внутренняя политика» стран-членов. «Как вы можете брать на себя какие-либо обязательства, если собираетесь сменить правительство? «Подождем и посмотрим» станут ключевыми словами этой встречи», – комментирует ситуацию Агата Демарэ, старший научный сотрудник по вопросам политики и директор геоэкономической инициативы Европейского совета по международным отношениям в Лондоне.

    «В качестве жеста навстречу меняющемуся миру Мелони пригласила в Италию целый список незападных лидеров», – отмечает газета. Так, наследный принц Саудовской Аравии бен Салман Аль Сауд сообщил об отказе участвовать в саммите G7. Интересно, что данное решение он принял после встречи с Владимиром Зеленским. Издание SPA пишет, что в рамках их беседы обсуждалась поддержка усилий, нацеленных на разрешение кризиса на Украине.

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    13 июня 2024, 20:59 • Новости дня
    Приставы передали в доход государства столичный бизнес-центр «Черемушки»

    Tекст: Ольга Иванова

    Судебные приставы провели действия по передаче России торгового центра и бизнес-центра «Черемушки» в Москве.

    Отмечается, что передача была проведена в рамках принудительного исполнения решения суда об обращении в доход государства имущества бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина, передает ТАСС.

    Ранее судебные приставы начали исполнительные действия по передаче государству гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и торговой галереи «Модный сезон» на Охотном Ряду в Москве в рамках исполнительного производства бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.

    В марте Хотина приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о растрате 23 млрд рублей. Согласно версии обвинения, в 2014 году он создал условия для выдачи невозвратных кредитов, обеспечил одобрение этих кредитных договоров советом директоров банка и кредитным комитетом.

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    14 июня 2024, 03:57 • Новости дня
    Сыновей липецкого священника отдали под суд по делу о госизмене

    Трое сыновей липецкого священника Ащеулова задержаны в Курской области и предстанут перед судом по делу о госизмене

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении троих братьев Ащеуловых – Алексея, Иоанна и Тимофея, обвиняемых в попытке присоединиться к ВСУ.

    По данным следствия, братья были задержаны в Курской области при попытке незаконного пересечения границы России и Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    Каждый из них обвиняется по трем статьям УК: покушение на госизмену, попытка незаконного пересечения госграницы России группой лиц по предварительному сговору и попытка участия в деятельности террористической организации.

    Дело поступило во Второй Западный окружной военный суд и будет рассматриваться в открытом режиме. Дата предварительных слушаний пока не назначена.

    Напомним, что история семьи Ащеуловых получила широкую огласку в 2014 году. Тогда девятерых детей священника Игоря Ащеулова, отца обвиняемых, изъяли из семьи из-за ненадлежащих условий проживания. Позже детей вернули родителям.

    Сам Игорь Ащеулов ранее был лишен прихода из-за конфликтов с прихожанами.

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    13 июня 2024, 21:50 • Новости дня
    МИД исключил аннулирование загранпаспортов из-за транслитерации

    МИД: Разночтения в транслитерации имен и фамилий не повод для аннулирования загранпаспорта

    МИД исключил аннулирование загранпаспортов из-за транслитерации
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Разночтения в транслитерации имен и фамилий при оформлении загранпаспорта не являются основанием для его аннулирования, заявили в департаменте информации и печати МИД РФ.

    Отмечается, что гражданам нет необходимости перепроверять написание своих фамилий и имен латинскими буквами при выезде за рубеж, если в загранпаспорте они указаны верно, даже если есть расхождения с другими документами, передает РБК.

    Как указали в ведомстве, при транслитерации ответственные органы МИД и МВД действуют путем простого замещения букв русского алфавита латинским в соответствии с правилами транслитерации кириллицы, прописанными в административном регламенте.

    В то же время, если гражданин хочет изменить транслитерацию своих инициалов в загранпаспорте, он может сделать это, подав личное заявление.

    Ранее вице-президент РСТ Георгий Мохов сообщил, что за последнее время участились случаи, когда российским туристам не разрешают выехать за границу из-за ошибок в загранпаспортах.

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    Изменения правил игры по торговле долларом и евро из-за новых санкций США не вызвали массовую панику ни у населения, ни у бизнеса. Отчасти это произошло благодаря тому, что санкции были объявлены в выходной день – 12 июня, и ЦБ выпустил ряд заявлений, успокоивших инвесторов. Кроме того, бизнес приспособился к санкционной политике Запада и научился минимизировать ущерб от ограничений для внешней торговли. Как сейчас изменятся правила игры на валютном рынке и почему для паники нет никаких оснований? Подробности

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    Удар по клану Байдена стал ответом на приговор Трампу

    Решение присяжных по делу сына президента США Хантера Байдена было единодушным – виновен. Теперь представителю влиятельного американского клана грозит до 25 лет тюрьмы, самому клану – потеря власти, но гораздо важнее, что Америке при этом грозит гражданская война. Подробности

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