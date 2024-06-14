Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.3 комментария
Путин назвал «абсолютным бредом» домыслы о планах России напасть на Европу
Предположения о том, что Россия собирается напасть на Европу, являются домыслами и абсолютным бредом, заявил президент Владимир Путин.
«Антироссийская пропагандистская кампания, в которой участвуют весьма высокопоставленные европейские деятели, сопровождается домыслами о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу. Я много раз об этом говорил. Все мы понимаем, что это абсолютный бред», – передает слова главы государства ТАСС.
Путин подчеркнул, что для Европы опасность представляет не Россия, а почти тотальная зависимость от США.
«Главная угроза для европейцев – в критической и все возрастающей, уже практически тотальной зависимости от США в военной, политической, технологической, идеологической, информационной сферах», – указал он.