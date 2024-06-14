Путин назвал «абсолютным бредом» домыслы о планах России напасть на Европу

Tекст: Елизавета Шишкова

«Антироссийская пропагандистская кампания, в которой участвуют весьма высокопоставленные европейские деятели, сопровождается домыслами о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу. Я много раз об этом говорил. Все мы понимаем, что это абсолютный бред», – передает слова главы государства ТАСС.

Путин подчеркнул, что для Европы опасность представляет не Россия, а почти тотальная зависимость от США.

«Главная угроза для европейцев – в критической и все возрастающей, уже практически тотальной зависимости от США в военной, политической, технологической, идеологической, информационной сферах», – указал он.