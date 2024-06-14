Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.3 комментария
Путин: Россия не просто критиковала Запад, но предлагала решения проблем
Российская сторона, критикуя ошибки западных стран, также предлагала решения проблемных вопросов, заявил президент Владимир Путин, выступая в МИД.
В конце XX века у мира был уникальный шанс построить надежную систему безопасности, и Россия была на это настроена, сказал Путин, передает ТАСС.
Однако Запад решил действовать по-другому, отметил российский лидер.
Теперь же внедряемая западными странами схема обеспечения безопасности не работает, «дипломатия по-натовски» дает обратный результат, подчеркнул Путин.