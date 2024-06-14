Tекст: Алексей Дегтярев

На аэродромах базирования уничтожили Су-27 и Су-25 украинских воздушных сил, указало ведомство в своем Telegram-канале. Средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 и два вертолета Ми-8.

Группировка «Центр» за неделю улучшила тактическое положение и поразила четыре пехотных, четыре механизированных и воздушно-десантную бригады ВСУ и соединения теробороны. Также она отразила 34 атаки украинских штурмовиков. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 2375 человек, 14 боевых бронированных машин, 52 орудия полевой артиллерии.

Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны украинской армии и освободила Старомайорское в ДНР, а также поразила мотопехотную, две механизированных бригады ВСУ, три бригады теробороны и соединения нацгвардии Украины. В зоне ответственности группировки украинская армия потеряла до 965 человек, два танка, шесть боевых бронированных машин, две машины РСЗО Vampire и 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Нота».

Группировка «Днепр» поразила формирования трех бригад ВСУ, бригады морской пехоты и соединения нацгвардии Украины. В ее зоне ответственности украинская армия потеряла до 555 человек.

За неделю также уничтожены 13 американских оперативно-тактических ракет ATACMS, три ракеты американского ЗРК Patriot, две противокорабельные ракеты «Нептун», две американские противорадиолокационные ракеты HARM, восемь французских управляемых авиабомб Hammer и американских JDAM, 46 снарядов HIMARS, Vampire, «Ураган» и «Ольха».