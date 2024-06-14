Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.5 комментариев
ВС России за неделю уничтожили три украинских боевых самолета
Российские военные за последние семь дней уничтожили на аэродромах базирования два украинских военных самолета, один истребитель уничтожили средства противовоздушной обороны России, сообщило Минобороны.
На аэродромах базирования уничтожили Су-27 и Су-25 украинских воздушных сил, указало ведомство в своем Telegram-канале. Средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 и два вертолета Ми-8.
Группировка «Центр» за неделю улучшила тактическое положение и поразила четыре пехотных, четыре механизированных и воздушно-десантную бригады ВСУ и соединения теробороны. Также она отразила 34 атаки украинских штурмовиков. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 2375 человек, 14 боевых бронированных машин, 52 орудия полевой артиллерии.
Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны украинской армии и освободила Старомайорское в ДНР, а также поразила мотопехотную, две механизированных бригады ВСУ, три бригады теробороны и соединения нацгвардии Украины. В зоне ответственности группировки украинская армия потеряла до 965 человек, два танка, шесть боевых бронированных машин, две машины РСЗО Vampire и 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Нота».
Группировка «Днепр» поразила формирования трех бригад ВСУ, бригады морской пехоты и соединения нацгвардии Украины. В ее зоне ответственности украинская армия потеряла до 555 человек.
За неделю также уничтожены 13 американских оперативно-тактических ракет ATACMS, три ракеты американского ЗРК Patriot, две противокорабельные ракеты «Нептун», две американские противорадиолокационные ракеты HARM, восемь французских управляемых авиабомб Hammer и американских JDAM, 46 снарядов HIMARS, Vampire, «Ураган» и «Ольха».