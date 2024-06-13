Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.2 комментария
Песков: Россия рассчитывает на превалирование союзничества в диалоге с Арменией
Москва рассчитывает на то, что в отношениях с Ереваном будут превалировать союзничество и партнерство, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что Россия продолжит контакты с армянской стороной. Москва рассчитывает на то, что будет превалировать союзнический характер, партнерский характер отношений, передает ТАСС.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян объяснил планы по выходу из ОДКБ позицией президента Белоруссии Александра Лукашенко по войне в Нагорном Карабахе, допустив изменение позиции в случае, если белорусский лидер принесет извинения.