Подозреваемый в стрельбе у Оптиной пустыни оказался судим за кражи

РИА «Новости»: Стрелявший у монастыря Оптина пустынь мог быть осужден за кражи пять лет назад

Tекст: Вера Басилая

Источник в силовых структурах сообщил РИА «Новости», что задержанного за стрельбу на трассе у Оптиной пустыни зовут Дымовских А. А., раскрыть полное имя он не может.

СМИ писали, что, возможно, речь идет об Андрее Дымовских, проживающем в Козельском районе, который освобожден досрочно из колонии из-за участия в СВО.

Как следует из картотеки дел Козельского районного суда, Дымовских А. А. в 2019 году был приговорен к пяти годам колонии строгого режима за три эпизода краж: в 2018 году он похитил из чужого сарая бензиновый культиватор марки Hyundai, в 2019 году украл из внутреннего кармана пиджака 6 тыс. рублей, в том же году Дымовских вынес из чужого сарая металлический плуг, топор, гвоздодер и чемодан с вещами.

Также выяснилось, что Дымовских в 2014 году был осужден за приобретение, хранение и сбыт боеприпасов.

Ранее на автомобильной дороге Козельск – Оптина пустынь мужчина остановил автомобиль и открыл стрельбу. В результате стрельбы в землю «рикошетом» куском асфальта получила легкую травму женщина.

Стрелявшим оказался 31-летний житель города Сосенский, он задержан.