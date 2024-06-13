Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.0 комментариев
Курс юаня перешел к снижению после роста в начале торгов
На открытии торгов Московской биржи курс юаня к рублю вырос на 26,45 копейки, достигнув 12,49 рубля, однако к 10.10 юань подешевел до 12,198 руб., потеряв 2,7 копейки, следует из данных Мосбиржи.
Отмечается, что российский рынок акций начал день с падения – индекс Мосбиржи снизился на 3,82%, до 3050,03 пункта, а индекс РТС – на 3,59%, до 1079,32 пункта, передает ТАСС.
Аналитики полагают, что рост курса юаня в начале торгов мог быть вызван покупками со стороны экспортеров, стремящихся конвертировать выручку.
Накануне обменники в Москве резко повысили курс покупки доллара.