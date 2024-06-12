Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.6 комментариев
Обменники в Москве резко повысили курс покупки доллара
Обменники в Москве резко повысили курс покупки доллара и евро
Часть обменников в столице сильно увеличили курс, по которому у них можно приобрести наличные доллары, максимальное значение дошло у Норвик Банка.
У Норвик Банка к 19.15 один доллар можно было купить за 200 рублей, передает РБК со ссылкой на сервис «Банки.ру».
Оператор колл-центра заявил, что ни один из дополнительных офисов банка не работает.
Курс покупки евро в нескольких обменниках Москвы также увеличился, дороже всех за евро просит Цифра Банк – 160 рублей.
Ранее ЦБ заявил, что россияне и российские компании после санкций США в отношении Мосбиржи смогут продолжить покупать и продавать доллары и евро через российские банки.
ВТБ и Сбер заявили, что американские санкции не повредят работе банков внутри России.