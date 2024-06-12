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    Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо изобретать новую идентичность – она у русских уже есть

    В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.

    19 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Зря Зеленский прогуливал уроки истории

    Запад пытается нарисовать сказочную версию истории Второй мировой войны, где США, Великобритания и Франция помогали освободить от нацистско-российской оккупации Украину. Но почему-то не освободили.

    5 комментариев
    12 июня 2024, 21:24 • Новости дня

    Сбер и ВТБ оценили влияние санкций США

    Сбер и ВТБ оценили влияние санкций США на работу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые американские рестрикции не смогут помешать работе Сбера в России, заявили в этом банке, такое же мнение выразили в банке ВТБ.

    На работе Сбера в России санкции не скажутся, в работе зарубежных подразделений не ожидается принципиальных изменений, заявили в банке, передает ТАСС.

    Валютно-обменные операции клиенты банка также смогут проводить без изменений, а средства на счетах в долларах и евро находятся в полной сохранности.

    В ВТБ заявили, что новые ограничения США не влияют на работу банка и не скажутся на обслуживании клиентов.

    Валютно-обменные операции клиенты смогут проводить так же, как и раньше.

    Ранее ЦБ заявил, что россияне и российские компании смогут продолжить покупать и продавать доллары и евро через российские банки.

    12 июня 2024, 18:46 • Новости дня
    ЦБ разъяснил статус доллара в России после санкций против Мосбиржи
    ЦБ разъяснил статус доллара в России после санкций против Мосбиржи
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россияне и российские компании смогут продолжить покупать и продавать доллары и евро через российские банки, сообщил Центральный банк России.

    Сделки с долларом США и евро продолжат совершать на внебиржевом рынке, заявили в ЦБ, передает ТАСС.

    Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах российских граждан и компаний остаются сохранными, подчеркнул регулятор.

    Для определения курсов доллара и евро к рублю планируется использовать банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.

    Напомним, США ввели санкции против Московской биржи, после чего торговая площадка объявила, что прекратит торги долларом США.

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    12 июня 2024, 03:34 • Новости дня
    США собрались помешать поставкам в Россию чипов

    Bloomberg сообщило о намерении США запретить поставки в Россию произведенных при помощи американских технологий чипов

    США собрались помешать поставкам в Россию чипов
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В среду США намерены объявить о санкциях, которые предусматривают запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, произведенных в третьих странах, но при помощи американских технологий, сообщили источники.

    В частности, в санкционные списки попадут восемь компаний из Гонконга, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Указывается, что прежде санкции касались в основном продукции, произведенной в США. Новые санкции, вероятно, нацелены на Китай. Поставщики из третьих стран смогут запросить лицензию на продолжение продаж, если их продукция не поступает российскому ОПК. Нарушение санкций грозит уголовным преследованием.

    Санкции также коснутся авиационного сектора. Планируется расширить санкции в отношении «корпоративного программного обеспечения» – Bloomberg сообщает, что «на практике», по замыслу США, это «приведет к тому, что оно перестанет обновляться».

    Напомним, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США в ближайшее время объявят о новых санкциях против России.

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    12 июня 2024, 18:10 • Новости дня
    Мосбиржа решила не торговать долларом после санкций США
    Мосбиржа решила не торговать долларом после санкций США
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В четверг Московская биржа не станет проводить торги долларом США из-за американских санкций против нее, заявили в торговой площадке.

    Торги евро также проводиться не будут, указали там, передает ТАСС.

    С 13 июня на валютном рынке и рынке драгметаллов торги будут производиться по всем инструментам за исключением валютных пар с долларом и евро.

    На фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги продолжатся по всем инструментам, кроме инструментов с расчетами в долларах и евро. На срочном рынке торги будут проходить в обычном режиме.

    Ранее США объявили очередной антироссийский пакет санкций, в него включили Мосбиржу.

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    12 июня 2024, 01:58 • Новости дня
    Посол Антонов сообщил об угрозах российским дипломатам в США

    Tекст: Антон Антонов

    Практически ежедневно руководству и рядовым дипломатам российского посольства в Вашингтоне поступают угрозы, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов в Telegram осудил русофобскую политику США, которая способствует «таким тенденциям». В частности, в некоторых штатах «собираются группы выходцев с Украины и симпатизирующих Киеву релокантов» из России. Происходит это «прежде всего на западном побережье» США.

    Как подчеркнул Антонов, «молодежь пестуют, муштруют, накачивают ядовитой пропагандой», ведется подготовка «к заброске на поле боя на Востоке Европы, а может быть и к другим бандитским выходкам».

    По его словам, на такую деятельность «тратятся большие деньги», причем вряд ли создание «экстремистских ячеек проходит незамеченной для правоохранительных органов», но никаких мер не предпринимается, «несмотря на очевидные риски».

    Напомним, администрация США сняла запрет на поставки вооружений неонацистской бригаде спецназначения Нацгвардии Украины «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).

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    12 июня 2024, 00:58 • Новости дня
    ЕС и США собрались ввести новые санкции против России

    Bloomberg сообщило о планах ЕС ввести санкции против «Совкомфлота»

    ЕС и США собрались ввести новые санкции против России
    @ кадр из видео ПАО «Совкомфлот»

    Tекст: Антон Антонов

    ЕС предлагает ввести санкции против российской судоходной компании «Совкомфлот», сообщило Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США в ближайшее время объявят о новых санкциях против России.

    По данным Bloomberg, ЕС также рассматривает введение санкций против 13 судов за «перевозку товаров и технологий для оборонной сферы», нефти или нефтепродуктов и работу по «развитию российского энергетического сектора». При этом указывается, что планы ЕС в отношении российской компании еще могут измениться, передает ТАСС.

    Кирби сказал, что объявить о «новых чувствительных санкциях и мерах по экспортному контролю», взятых на себя лидерами стран G7, США планируют «на этой неделе». Целями санкций станут «организации и сети», способствующие в закупке иностранной продукции Россией, передает РИА «Новости».

    США рассчитывают, что из-за новых санкций «финансовым посредникам будет сложнее поддерживать российскую оборонно-промышленную базу», Вашингтон хочет «ограничить будущие доходы России в ключевых секторах» и оказать давление на ВПК России.

    В конце 2023 года США ввели санкции против «дочки» «Совкомфлота» из ОАЭ. В 2024 году минфин США ужесточил санкции против «Совкомфлота».

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    12 июня 2024, 17:55 • Новости дня
    Москва пообещала ответ на новые санкции США

    Захарова: Антироссийские санкции США не останутся без ответа

    Москва пообещала ответ на новые санкции США
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Введение очередных санкций Вашингтоном против России не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Москва расценивает эти санкции как «агрессивные действия», они не останутся без ответа, заявила Захарова, передает ТАСС.

    В среду США объявили об очередном пакете антироссийских санкций, в него включили «Уралвагонзавод», проект «Мурманский СПГ». Всего в него вошли свыше 300 физлиц и юрлиц.

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    12 июня 2024, 18:29 • Новости дня
    США запретили своим компаниям оказывать IT-услуги в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые американские санкции предусматривают запрет оказания России некоторых услуг, связанных с информационными технологиями и облачными сервисами, сообщил минфин США.

    Запрет вводят на экспорт, реэкспорт, продажу и поставку прямо или косвенно из США или лицом из США консалтинговых услуг в сфере IT и услуг по проектированию, или услуг IT-поддержки, или облачных услуг для ПО, на которое распространяется действие лицензии, передает ТАСС.

    Исключение допускается для управляемых гражданами США компаний, а также в тех случаях, когда речь идет о закрытии компании или изъятии капиталовложений, или при наличии разрешения властей США.

    Санкции вступят в силу 12 сентября.

    Ранее США объявили о санкциях против «Уралвагонзавода», проекта «Мурманский СПГ», Мосбиржи.

    После этого Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом США и евро.

    Коментарии (7)
    12 июня 2024, 19:35 • Новости дня
    Военкор Коц оценил прибывшие на Кубу российские корабли
    Военкор Коц оценил прибывшие на Кубу российские корабли
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В порт кубинской столицы прибыли лучшие боевые вымпелы Северного флота, это тот случай, когда «качество важнее количества», заявил военный корреспондент Александр Коц, комментируя визит ВМФ России в порт Гаваны.

    Состав эскадры Северного флота – это тот случай, когда «качество важнее количества», это «лучшие корабли» СФ, заявил Коц в своем Telegram-канале.

    «Адмирал Горшков» – это многоцелевой фрегат первого ранга с управляемым ракетным вооружением проекта 22350, корабль может нести «Ониксы», «Калибры» и гиперзвуковые «Цирконы», пояснил военкор.

    Также у фрегата есть радиолокационные станции, умеющие следить за всеми типами целей, современные комплексы РЭБ и РЭП, а все системы управления – цифровые.

    «По сути, этот корабль – плавающий компьютер, способный выполнять множество задач практически без участия человека», – добавил Коц.

    Его оборудование связано в сеть единым управлением, радиоэлектронный комплекс освещения надводной и подводной обстановки позволяет фиксировать врага на значительном расстоянии.

    Атомная подводная лодка «Казань», которая также в составе эскадры зашла в порт Гаваны – это проект 885М. Она может вести огонь всеми современными типами крылатых ракет морского базирования, у нее обновлена элементная база, модернизированное оборудование. Также у подлодки менее шумный новый двигатель, который делает сложным ее обнаружение в океанских глубинах.

    Все компоненты на этой АПЛ – российского производства, добавил Коц.

    В среду в порт Гаваны зашел российский фрегат «Адмирал Горшков» в составе группы кораблей Военно-морского флота России.

    Отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что прибытие кораблей ВМФ России на Кубу схоже с событиями Карибского кризиса в 1962 году.

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    12 июня 2024, 19:15 • Новости дня
    Американский полковник сравнил заход ВМФ России на Кубу с Карибским кризисом

    Американский полковник Уилкерсон сравнил заход ВМФ России на Кубу с Карибским кризисом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прибытие кораблей ВМФ России в порт кубинской столицы схоже с событиями Карибского кризиса в 1962 году, но на этот раз у Америки нет такой же мощи, заявил полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

    В 1962 году Соединенные Штаты обладали большей мощью, заявил Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, передает РИА «Новости».

    По его словам, сейчас единственная имеющая значение сила, которая осталась у США – это 5 тыс. ядерных боеголовок. «Но с каждым днем ситуация становится все хуже», – добавил он.

    Между тем помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон внимательно следит за отрядом кораблей ВМФ России, который пришел на Кубу, передает ТАСС.

    Напомним, в среду в порт Гаваны зашел российский фрегат «Адмирал Горшков» в составе группы кораблей Военно-морского флота России. Вместе с ним туда зашла атомная подлодка «Казань».

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    12 июня 2024, 04:15 • Новости дня
    Посол Антонов напомнил США о поддержке террористов на Ближнем Востоке

    Посол Антонов в связи с решением США вооружать «Азов» напомнил о результатах поддержки террористов на Ближнем Востоке

    Посол Антонов напомнил США о поддержке террористов на Ближнем Востоке
    @ Официальный новостной канал Посольства России в США/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал решение Вашингтона отменить запрет на поставки вооружений неонацистской бригаде спецназначения Нацгвардии Украины «Азов» (признана в России террористической организацией и запрещена).

    Антонов в Telegram напомнил США русскую поговорку: «Не рой другому яму, сам в нее попадешь». Он заявил, что США стоит учитывать «плачевный опыт на Ближнем Востоке», где они «поощряли – ради борьбы с «общим врагом» – появление вооруженных групп». В результате это приводило к «кошмарным явлениям вроде» террористической организации «Исламское государство».

    «Гибель сотен тысяч мирных граждан. Миллионы беженцев, в т.ч. в Европе. Затягивание кровавых конфликтов на десятилетия», – заявил он, подчеркнув, что Россия выступает «против политизированных попыток делить преступников на «хороших и плохих». Как подчеркнул Антонов, «ублюдков без родины и без совести надо наказывать и изолировать, а не использовать в конъюнктурных целях».

    Напомним, США отменили запрет на поставки вооружений неонацистской бригаде спецназначения Нацгвардии Украины «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).

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    12 июня 2024, 04:54 • Новости дня
    G7 собралась объявить о шагах по использованию замороженных активов России

    Представитель Белого дома Кирби сообщил о планах G7 объявить о новых шагах по использованию замороженных активов России

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе саммита в Италии лидеры стран G7 намерены объявить о новых шагах по использованию замороженных суверенных активов России, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    Кирби сообщил, что речь идет об «извлечении пользы» из активов «в интересах Украины, чтобы помочь ее восстановлению». Он заверил, что G7 продемонстрирует «единство», передает РИА «Новости».

    Напомним, саммит должен состояться 13–15 июля. По данным СМИ, США пытались убедить страны G7 предоставить Киеву кредит под залог доходов от активов России. Германия, Италия, Франция и Япония выступили против, сейчас же они изменили свою позицию под давлением Вашингтона.


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    12 июня 2024, 17:51 • Новости дня
    США ввели санкции против «УВЗ» и «Мурманского СПГ»
    США ввели санкции против «УВЗ» и «Мурманского СПГ»
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты объявили очередной пакет санкций против России, под них попал «Уралвагонзавод», проект «Мурманский СПГ», всего в него вошли свыше 300 физлиц и юрлиц, сообщил американский минфин.

    Санкции ввели против свыше 300 физлиц в России, Азии, на Ближнем Востоке, в Европе и в Африке, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление американского министерства.

    Также санкции вводятся против «Уралвагонзавода», проекта «Мурманский СПГ», против российского научного центра робототехники и кибернетики (ЦНИИ робототехники и технической кибернетики, находится в Петербурге).

    Под санкции попала Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ) (входят в группу «Московская биржа»), передает ТАСС.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкции затронули тех, кто «оказывает помощь» энергетическому, металлургическому и горнодобывающему секторам России.

    Также они затронули китайские компании, которые якобы поставляют России «широкий спектр продукции двойного назначения».

    Кроме того, санкции вводятся против муромского машиностроительного завода и рыбинского конструкторского бюро «Луч».

    США ввели рестрикции против судов для перевозки СПГ: «Алексея Косыгин», «Петра Столыпина» и «Сергея Витте». Также они вводятся против судов, обозначенных как «Звезда 044», «Звезда 045», «Звезда 046» и «Звезда 047».

    При этом ранее минфин США временно разрешил проведение операций в энергетической сфере с российскими банками, которые находятся под санкциями.

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    12 июня 2024, 12:47 • Новости дня
    Экономист: США не смогут обеспечить соблюдение запрета на поставки чипов в Россию

    Экономист Лизан: Россия сумеет обойти запрет США в сфере импорта полупроводников

    Экономист: США не смогут обеспечить соблюдение запрета на поставки чипов в Россию
    @ Jakub Porzycki/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    США не смогут ограничить Китай в сфере поставок полупроводниковых чипов в Россию. В случае принятия данных ограничений импорт станет теневым, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Bloomberg сообщило о планах США ввести запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, изготовленных с помощью американских технологий.

    «Интеллектуальная собственность США на сегодня присутствует в большинстве производимых чипов. Соответственно, запрет рискует оказаться по-настоящему глобальным. Однако сумеют ли Штаты обеспечить соблюдение данных ограничений другими странами – большой вопрос», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Нашим главным партнером в сфере полупроводников является Китай. Степень влияния Вашингтона на Пекин минимальна, поэтому КНР наверняка попытается наладить «серые» схемы для сохранения текущих доходов. К тому же, до сих пор непонятно, на что именно администрация Байдена собирается наложить запрет», – подчеркивает собеседник.

    «Есть два варианта. Первый – ограничения коснутся всех видов техники, в которых присутствуют полупроводники. В этом случае ситуация для России окажется крайне чувствительной. Под влияние санкций попадут все сферы, ведь речь будет идти даже о бытовых приборах, например холодильниках», – уточняет эксперт.

    «Второй – запрет будет касаться только самих микрочипов. Тогда под удар попадут крупные инновационные компании нашей страны. Тем не менее, мы сумеем приспособиться под новые условия. В ход пойдет стратегия «государств-прокладок». Ее суть заключается в том, что поставки будут осуществляться не напрямую в Россию, но через третьи страны», – подчеркивает он.

    «Первыми кандидатами на данную роль станут наши партнеры из Центральной Азии. В данном случае расчеты за товары будут вестись в национальных валютах. Однако относиться к сложившейся ситуации легкомысленно не стоит. Данный сценарий приведет к резкому осложнению логистики, что скажется на стоимости конечного продукта», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно о планах США ввести запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, изготовленных с помощью американских технологий. Об этом сообщило издание Bloomberg. Отмечается, что администрация Байдена объявит о новых ограничениях уже в эту среду. Таким образом Вашингтон рассчитывает «задушить военную машину» Москвы.

    В частности, в санкционные списки попадут восемь компаний из Гонконга, которые, по данным США, до сих пор занимаются отправкой полупроводниковой продукции в Россию. Главным новшеством инициативы станет тот факт, что ограничения коснутся товаров, произведенных не на территории Штатов, но созданных на основе американских технологий.

    Тем не менее, компании имеют возможность продолжить свою деятельность в том случае, если их продукция не будет применена в военных целях. В случае, если фирма отвечает данному критерию, Вашингтон будет готов предоставить ей лицензию на дальнейшее производство товаров. Нарушителей запрета ждет уголовное наказание или ограничение собственных вкладов.

    Ограничения также коснутся и авиационного сектора. Кроме того, со временем ланируется расширить санкции в отношении «корпоративного программного обеспечения». Издание уточняет, что «на практике», по замыслу США, эта мера может привести к полной остановке обновления данного ПО.

    Подчеркивается, что данный шаг станет логичным продолжением политики Штатов и Евросоюза по ограничению России доступа к передовым технологиям. По данным издания, несмотря на введенные ранее ограничения, лишь за прошлый год Москве удалось импортировать чипы на сумму более одного млрд долларов.

    При этом часть поставок осуществлялась дочерними компаниями западных фирм. На этом фоне в ЕС обсуждают предложение по ужесточению проверок подобных организаций. Кроме того, в случае обнаружения нарушений действующих санкций, объединение может возложить ответственность за «противоправные» действия на структуры, контролирующие предприятия, продолжающих сотрудничество с Россией.

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    12 июня 2024, 19:00 • Новости дня
    Белый дом заявил о прогрессе плана по отъему активов России за рубежом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны G7 разрабатывают план «по изъятию» замороженных российских активов, на консультациях заметен «хороший прогресс», заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Наблюдается «хороший прогресс» в договоренностях об «изъятии» российских суверенных активов, планируется, что доходы от них могут быть «использованы с пользой», сказал Салливан, передает ТАСС.

    G7 не раскроет деталей по тому, что планируется сделать с российскими активами, так как над этим еще предстоит поработать экспертам.

    Американская сторона с помощью новых санкций продемонстрировала, что связанные с российским ОПК финансовые институты других стран сильно рискуют попасть под рестрикции, добавил он.

    Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что G7 планируют объявить о новых шагах по использованию замороженных суверенных активов России.

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    12 июня 2024, 18:40 • Новости дня
    В США анонсировали подписание соглашения о безопасности Байденом и Зеленским

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джо Байден намерен подписать соглашение с Владимиром Зеленским соглашение по безопасности, сообщил помощник главы американского государства по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Переговоры США и Украины по соглашению о безопасности завершены, его подпишут в четверг, сказал Салливан, передает ТАСС.

    Оно позволит добиться от украинского руководства выполнения обязательств по реформам и контролю за конечным применением западных вооружений.

    Ранее СМИ сообщали, что США выделят киевскому режиму новый пакет помощи объемом 225 млн долларов.

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      Президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность досрочной отставки, сообщают французские СМИ. Сам он такой сценарий, впрочем, категорически отрицает. Однако у досрочного ухода есть резон: он даст Макрону шанс вернуть власть в будущем.

    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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