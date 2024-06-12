Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.7 комментариев
Полиция разогнала демонстрантов у здания Конгресса Аргентины
Полиция водометами, слезоточивым газом и резиновыми пулями разогнала демонстрантов у здания Конгресса Аргентины
В Буэнос-Айресе протестующих оттеснили от здания Конгресса Аргентины, площадь в центре города опустела, полиция использовала водометы, слезоточивый газ и резиновые пули, сообщают информационные агентства.
На акцию протеста против реформ президента Хавьера Милея вышли несколько тысяч человек. Начались столкновения с полицией, демонстранты подожгли машину, разбили мостовую и стали бросать булыжники в правоохранителей. Полиция применила спецсредства, передает РИА «Новости».
Напомним, левые силы и профсоюзы в Аргентине протестуют против приватизации, ликвидации фонда по поддержке учителей, упрощения увольнений и других реформ. В Аргентине за несколько месяцев правления Милея ВВП упал на 10%, накопленная инфляция за четыре месяца составила 101%, валюта девальвировалась на 140%, а бедность выросла на 12%.