Путин призвал власти помогать верящим в будущее России людям

Tекст: Валерия Городецкая

«Ректор Московского государственного университета Садовничий Виктор Антонович сказал, что он счастлив тому, что его всегда окружали люди, которые верили в будущее России. Задача государственных органов не мешать таким людям, как вы», – сказал Путин на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий, передает ТАСС.

Власти должны замечать то, что делают такие люди, и помогать им, подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий в Кремле назвал главные задачи деятелей культуры.