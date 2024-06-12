Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.0 комментариев
Путин назвал главные задачи деятелей культуры
Путин: Главными задачами деятелей культуры России является сохранение и развитие наследия страны
Сохранение и развитие наследия страны являются основными задачами российских деятелей культуры, заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий.
«Хранить и развивать – вот, пожалуй, главные задачи, стоящие перед российской культурой», – сказал Путин, передает ТАСС. Он подчеркнул, что России есть чем гордиться, что беречь и передавать из поколения в поколение.
Путин также заявил, что наука помогает решать множество масштабных задач, стоящих перед Россией.
«Сегодня на ответственном, рубежном этапе именно наука, ее новаторские подходы являются основой для решения многих масштабных задач, которые стоят перед нашей страной», – отметил российский лидер.
В среду в Кремле проходит торжественная церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий.