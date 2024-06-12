Путин назвал главные задачи деятелей культуры

Путин: Главными задачами деятелей культуры России является сохранение и развитие наследия страны

Tекст: Валерия Городецкая

«Хранить и развивать – вот, пожалуй, главные задачи, стоящие перед российской культурой», – сказал Путин, передает ТАСС. Он подчеркнул, что России есть чем гордиться, что беречь и передавать из поколения в поколение.

Путин также заявил, что наука помогает решать множество масштабных задач, стоящих перед Россией.

«Сегодня на ответственном, рубежном этапе именно наука, ее новаторские подходы являются основой для решения многих масштабных задач, которые стоят перед нашей страной», – отметил российский лидер.

В среду в Кремле проходит торжественная церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий.