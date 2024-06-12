Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.0 комментариев
Директора ЧЭМК арестовали по делу о педофилии
Директора ЧЭМК Ходоровского заключили под стражу на два месяца по делу о педофилии
Директор Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского заключили под стражу по делу о педофилии.
По словам представителей следственного управления СК России по Ходоровского арестовали на два месяца. Подробности дела не разглашаются в интересах следствия, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, в отношении генерального директора ЧЭМК возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Уголовные дела возбуждены также в отношении других подозреваемых.