Гендиректора ЧЭМК заподозрили в педофилии

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщило следственное управление СК России по Челябинской области, передает ТАСС. Уголовные дела возбуждены также в отношении других подозреваемых, добавили в ведомстве.

Гендиректор ЧЭМК задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, сообщили в СК.

В середине февраля стало известно, что, по оценке Генеральной прокуратуры, проведенная в 1990-е приватизация трех заводов Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) была незаконной. Надзорное ведомство в суде потребовало их передачи в госсобственность. В апреле суд по иску Генпрокуратуры взыскал с бывших владельцев ЧЭМК и АО компания «Эталон» 105 млрд рублей неосновательного обогащения.

Ранее в Общественной палате предложили сажать педофилов на пожизненное или кастрировать.