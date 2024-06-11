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Гендиректора ЧЭМК заподозрили в педофилии
В отношении генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) возбуждено уголовное дело, он подозревается в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности.
Об этом сообщило следственное управление СК России по Челябинской области, передает ТАСС. Уголовные дела возбуждены также в отношении других подозреваемых, добавили в ведомстве.
Гендиректор ЧЭМК задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, сообщили в СК.
В середине февраля стало известно, что, по оценке Генеральной прокуратуры, проведенная в 1990-е приватизация трех заводов Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) была незаконной. Надзорное ведомство в суде потребовало их передачи в госсобственность. В апреле суд по иску Генпрокуратуры взыскал с бывших владельцев ЧЭМК и АО компания «Эталон» 105 млрд рублей неосновательного обогащения.
Ранее в Общественной палате предложили сажать педофилов на пожизненное или кастрировать.