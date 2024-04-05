Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.0 комментариев
С экс-владельцев ЧЭМК взыскали 105 млрд рублей по иску Генпрокуратуры
Арбитражный суд Челябинской области по иску Генеральной прокуратуры взыскал с бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и АО Компания «Эталон» 105 млрд рублей неосновательного обогащения.
Как следует из материалов, опубликованных в базе «Электронное правосудие», суд удовлетворил иск в полном объеме, передает ТАСС.
В марте основатель группы ЧЭМК Юрий Антипов и его супруга Людмила направили апелляцию на решение Арбитражного суда Свердловской области о передаче трех заводов группы во владение государства.
В середине февраля стало известно, что, по оценке Генеральной прокуратуры, проведенная в 1990-е приватизация трех заводов Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) была незаконной. Надзорное ведомство в суде потребовало их передачи в госсобственность.
16 февраля президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером заявил, что вредное производство Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) должно быть выведено за пределы города.