С экс-владельцев ЧЭМК взыскали 105 млрд рублей по иску Генпрокуратуры

Tекст: Дарья Григоренко

Как следует из материалов, опубликованных в базе «Электронное правосудие», суд удовлетворил иск в полном объеме, передает ТАСС.

В марте основатель группы ЧЭМК Юрий Антипов и его супруга Людмила направили апелляцию на решение Арбитражного суда Свердловской области о передаче трех заводов группы во владение государства.

В середине февраля стало известно, что, по оценке Генеральной прокуратуры, проведенная в 1990-е приватизация трех заводов Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) была незаконной. Надзорное ведомство в суде потребовало их передачи в госсобственность.

16 февраля президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером заявил, что вредное производство Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) должно быть выведено за пределы города.