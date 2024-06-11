Президент Аргентины согласился посетить конференцию по Украине в Швейцарии

Clarin: Президент Аргентины Милей согласился посетить конференцию по Украине в Швейцарии

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Clarin, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Милею с просьбой посетить хотя бы церемонию открытия конференции, передает ТАСС. Помимо Милея, в Швейцарию поедет глава Минобороны Аргентины Луис Петри, пишет газета.

Правительство Аргентины официально пока подтвердило участие Милея только в саммите Группы семи (G7), который состоится в Италии.

Ранее в Швейцарии заявили о планах на саммит с Россией после встречи по Украине.