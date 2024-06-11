В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.11 комментариев
Президент Аргентины согласился посетить конференцию по Украине в Швейцарии
Clarin: Президент Аргентины Милей согласился посетить конференцию по Украине в Швейцарии
Аргентинский лидер Хавьер Милей решил поменять планы и приехать на «саммит мира» по Украине, который планируется провести 15-16 июня в Швейцарии, пишет газета Clarin.
По данным Clarin, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Милею с просьбой посетить хотя бы церемонию открытия конференции, передает ТАСС. Помимо Милея, в Швейцарию поедет глава Минобороны Аргентины Луис Петри, пишет газета.
Правительство Аргентины официально пока подтвердило участие Милея только в саммите Группы семи (G7), который состоится в Италии.
Ранее в Швейцарии заявили о планах на саммит с Россией после встречи по Украине.