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    В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.

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    Василий Стоякин Василий Стоякин Зря Зеленский прогуливал уроки истории

    Запад пытается нарисовать сказочную версию истории Второй мировой войны, где США, Великобритания и Франция помогали освободить от нацистско-российской оккупации Украину. Но почему-то не освободили.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы потеряли смысл жизни

    «Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там – тоже самоубийство.

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    11 июня 2024, 20:41 • Новости дня

    Путин рассказал, когда встретится с Эрдоганом

    Путин сообщил о планах встретиться с Эрдоганом в июле в Астане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил надежду на скорую встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в рамках международного мероприятия в Астане.

    «Хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания президенту Эрдогану. Надеюсь, что в ближайшее время – в июле, по-моему, 3-4-го числа – он должен быть в Астане, насколько мне известно, в рамках международного мероприятия. У нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы», – сказал Путин в ходе встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает ТАСС.

    Российский лидер отметил, что Москва высоко ценит роль Анкары в сирийском урегулировании и выступает за продолжение использования Астанинского формата в этом процессе.

    «Мы сыграли вместе значимую роль в урегулировании сирийского кризиса. И, думаю, было бы правильно продолжать Астанинский формат – бороться с терроризмом, делать все, что от нас зависит, чтобы ситуация входила в нормальное русло и на этом важнейшем для нас направлении», – сказал Путин, отметив позитивное развитие ситуации.

    Ранее Турция выразила заинтересованность в присоединении к БРИКС, рассматривая эту межправительственную организацию как «хорошую альтернативу» Евросоюзу.

    11 июня 2024, 09:57 • Новости дня
    Россия и Иран отложили подписание договора о сотрудничестве

    МИД: Подписание договора о сотрудничестве между Россией и Ираном отложено

    Россия и Иран отложили подписание договора о сотрудничестве
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Подписание нового договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном временно приостановлено из-за технических проблем со стороны Ирана, сообщил директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

    По его словам, решение о заключении договора является стратегическим для обеих стран и не зависит от текущей геополитической ситуации, передает РИА «Новости».

    Кабулов добавил, что процесс работы над договором приостановлен по причинам проблем у иранских партнеров, однако данная работа будет завершена до согласования текста соглашения, после чего лидеры двух стран примут решение о времени и месте подписания.

    Ранее Россия, Китай и Иран сделали совместное заявление по ядерной сделке.

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    11 июня 2024, 02:52 • Новости дня
    В Дагестане собрали более 53 тонн воды для жителей Буйнакска

    Tекст: Денис Тельманов

    В Дагестане собраны более 53 тонн бутилированной воды для жителей Буйнакска, в котором произошло массовое отравление водопроводной водой.

    «Минпромторг по поручению главы республики организовал доставку чистой воды. К работе подключились фонды им. Али-Гаджи Акушинского, «Чистое сердце», «Инсан», различные предприятия», – говорится в сообщении пресс-службы главы региона Сергея Меликова, передает ТАСС

    Напомним, что число госпитализированных в результате отравления достигло 84 человек. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной отравления стала водопроводная вода.

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    10 июня 2024, 23:11 • Новости дня
    Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили ближневосточный конфликт

    Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили урегулирование ближневосточного конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    На полях заседания Совета глав МИД стран БРИКС Сергей Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом объединение усилий по урегулированию ближневосточного конфликта.

    «Главы внешнеполитических ведомств двух стран подробно обсудили перспективы дальнейшего развития многопланового российско-саудовского сотрудничества. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня», – сообщили в МИД России, передает ТАСС.

    Ранее Лавров отметил рост числа единомышленников Китая и России в мире. По его словам, многие страны уже выразили желание сотрудничать и с БРИКС, и с Шанхайской организацией сотрудничества.

    В рамках совещания министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде Сергей Лавров отметил, что Россия и Китай должны усилить координацию своей внешней политики в рамках различных международных организаций, таких как Совет Безопасности ООН, БРИКС, ШОС, G20, АТЭС и других.

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    11 июня 2024, 08:41 • Новости дня
    В ООН расследовали часть обращений Москальковой о нарушениях Киева

    В ООН расследовали часть обращений Москальковой о нарушениях прав человека со стороны Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова направила с февраля 2022 года более 500 обращений о нарушениях прав человека со стороны Киева в международные органы, часть из них расследовало Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН.

    По ее словам, в общей сложности в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека и демократические институты прав человека было направлено более 500 обращений касательно массового нарушения Украиной прав мирных жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.

    Как отметила омбудсмен, на многие из них ответы вообще не поступали или носили формальный характер, однако по ряду российских обращений сотрудники ООН проводили расследование.

    Ранее Москалькова предложила создать юридический механизм для привлечения иностранных граждан и должностных лиц за русофобию как за проявление экстремизма.

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    11 июня 2024, 01:57 • Новости дня
    Заявки на поддержку ИРИ подали более 20 проектов компьютерных игр

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 20 проектов российских компьютерных игр претендуют на поддержку Института развития интернета (ИРИ). Итоги конкурса на создание национального контента будут подведены в конце июня. Разработка некоторых игр может стоить несколько миллиардов рублей.

    Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский отметил, что в 2022 году институт направил около 1 млрд рублей на поддержку видеоигр, в 2023 году финансирование составило 800 млн рублей.

    «Сейчас у нас на финальной защите в конкурсе национального контента 21 проект, и среди них есть довольно серьезные проекты. Есть и те, которые стоят от 1 до 2 миллиардов рублей в общей сложности. Но это не означает, что мы полностью профинансируем проекты на запрошенную создателями сумму. Создатели крупных проектов, приходящие на конкурс, должны понимать, что им потребуются соинвесторы», – рассказал он, передает ТАСС.

    В этом году при поддержке ИРИ уже вышли игры «Смута», «Передний край», «Тайны музея». «До конца года мы ожидаем еще появления нескольких игр – это «Петя и Волк» по мотивам популярного мультика, игра «Спарта 2035», которая имеет серьезный международный потенциал», – добавил Гореславский.

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    11 июня 2024, 00:46 • Новости дня
    Турция призвала к скорейшему выполнению резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    Турция выступает за скорейшее выполнение резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа, заявил главный советник президента республики по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

    «Результаты голосования по вопросу о прекращении огня в СБ ООН – долгожданное, хоть и запоздалое решение. Нужно срочно оказать международную поддержку, чтобы решение как можно скорее вступило в силу», – написал Кылыч в своем блоге, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что США подготовили проект резолюции СБ ООН по Газе, который направлен на поддержку возможной сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

    Президент США Джо Байден озвучил условия возможной сделки Израиля с ХАМАС. Тем временем израильский министр обороны Йоав Галант сообщил, что израильская сторона пытается найти альтернативу правлению ХАМАС в секторе Газа.



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    11 июня 2024, 09:03 • Новости дня
    В России стартовал второй этап учений нестратегических ядерных сил

    Минобороны: В России объявили о втором этапе учений нестратегических ядерных сил

    Tекст: Александра Юдина

    В России объявлен второй этап учений нестратегических ядерных сил, сообщает Минобороны.

    По данным ведомства, во время учений будут отрабатываться вопросы совместной подготовки частей ВС России и Белоруссии к возможности боевого применения нестратегического ядерного оружия, передает ТАСС.

    Отмечается, что целью учений являются поддержание готовности личного состава и техники боевого применения нестратегического ядерного оружия двух стран для обеспечения территориальной целостности России и Белоруссии.

    Совместные с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС Белоруссии учения прошли в конце мая.

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    11 июня 2024, 12:37 • Новости дня
    Песков заверил в надежности самолетов Путина

    Песков заявил, что Путин летает на надежных отечественных самолетах

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин пользуется отечественной авиатехникой, она очень надежна, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Комментируя крушения самолетов с участием президента Ирана Эбрахима Раиси и вице-президента Малави Саулоса Чилима, Песков заявил, что самолеты и вертолеты президентского авиапарка подвергаются специальному обслуживанию, передает ТАСС.

    По его словам, любой самолет в России и техника обслуживается на должном уровне, существуют очень жесткие стандарты.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что делегация, сопровождавшая иранского лидера Эбрахима Раиси в момент крушения его вертолета, летела отдельно на вертолетах российского производства в тех же условиях, и все прошло без проблем.

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    11 июня 2024, 15:56 • Новости дня
    Кремль анонсировал вручение Путиным госпремий в День России

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле в День России, 12 июня, президент России Владимир Путин проведет торжественную церемонию вручения государственных премий.

    Глава государства вручит госпремии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Кроме того, состоится вручение медалей «Герой Труда Российской Федерации».

    В мае Путин наградил Героев России.

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    11 июня 2024, 08:00 • Новости дня
    В Белгороде объявили ракетную опасность

    Гладков: В Белгороде объявлена ракетная опасность

    Tекст: Александра Юдина

    В Белгороде и Белгородском районе утром во вторник объявлена ракетная опасность, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Губернатор в своем Telegram-канале призвал жителей спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

    Накануне три человека пострадали в Белгородской области из-за атаки БПЛА.

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    11 июня 2024, 12:47 • Новости дня
    Лавров и глава МИД Турции обсудили положение дел на Ближнем Востоке

    Глава МИД Лавров и турецкий министр Фидан обсудили положение дел на Ближнем Востоке и в Закавказье

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега глава Хакан Фидан обсудили положение дел на Ближнем Востоке и в Закавказье, а также ситуацию вокруг украинского конфликта, следует из сообщения российского дипведомства.

    Отмечается, что в обсуждении были затронуты основные аспекты международной повестки дня, включая положение дел на Ближнем Востоке, в Закавказье и на некоторых международных площадках, передает ТАСС.

    Также Лавров проинформировал турецкого коллегу о приоритетах российского председательства в БРИКС.

    Министр изложил принципиальные оценки Москвы ситуации, складывающейся вокруг украинского конфликта.

    Встреча проходит «на полях» министерского заседания стран БРИКС.

    «Надеюсь, ваши встречи в Москве были полезными», – отметил Лавров в начале встречи.

    Накануне Лавров прибыл в Нижний Новгород для участия в саммите глав МИД БРИКС.

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    11 июня 2024, 12:24 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой «Россетей»

    Песков анонсировал встречу Путина с главой «Россетей» Рюминым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во вторник президент Владимир Путин намерен провести встречу с генеральным директором ПАО «Россеть» Андреем Рюминым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    У Путина на вторник запланировано несколько встреч, включая встречу с Рюминым, сказал Песков, передает ТАСС.

    Глава «Россетей» доложит президенту о том, «как обстоят дела и каковы итоги работы за истекший период».

    Кроме того, вечером у Путина планируется прием министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

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    11 июня 2024, 20:33 • Новости дня
    Композитор Матвиенко: Мы стараемся дать дорогу ярким инициативам, воспевающим любовь к Родине

    Композитор Матвиенко: Задача президентского фонда культурных инициатив – найти лучшие патриотические проекты

    Композитор Матвиенко: Мы стараемся дать дорогу ярким инициативам, воспевающим любовь к Родине

    Tекст: Олег Исайченко

    Задача экспертов Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) – разглядеть действительно яркие проекты и помочь им реализоваться, сказали газете ВЗГЛЯД композитор Игорь Матвиенко и дирижер Иван Рудин. Ранее были подведены итоги второго грантового конкурса ПФКИ 2024 года.

    «В этом конкурсе проведены 21 593 экспертиз, их оценивали 400 специалистов из 61 региона России. Заявки оценивали профессионалы своего дела со всей страны. Перед его итоговым заседанием прошли десять совещаний, на которых досконально рассматривалась каждая инициатива», – сказал композитор Игорь Матвиенко, председатель экспертного совета Президентского фонда культурных инициатив.

    «Мы обращали внимание на каждую деталь: смотрели, какую сумму планируют потратить заявители, изучали их опыт, рассматривали, на что именно планируется потратить деньги. Уже на экспертном совете мы перепроверяли объективность выставленных оценок, изучали проекты», – подчеркивает он.

    «Но важно понимать, что мы говорим о творчестве. Наша главная задача заключалась в том, чтобы разглядеть за цифрами и требованиями положения то, что сокрыто в проектах, их суть», – уточняет эксперт.

    «Деятельность фонда направлена, в том числе, на поддержку патриотических проектов. Сейчас в стране есть конкретный запрос на тему обращения к истокам, к народным традициям. Отличный пример – ставшая недавно популярной композиция «Матушка». Мы стараемся дать дорогу ярким инициативам, в которых от чистого сердца воспевается любовь к Родине», – сказал Матвиенко.

    При этом классическое и академическое искусство остаются основой культурного образования, считает дирижер и генеральный директор концертного зала «Зарядье» Иван Рудин. «Без него невозможно воспитание гармоничной личности. Очень важно на фоне поддержки современных проектов не забывать про важность развития инициатив в этой сфере. В конкурсах ПФКИ такие проекты регулярно находят поддержку. Авторы планируют достаточно большие, поэтапные форматы, включающие несколько регионов или имеющие всероссийские охваты», – отметил он.

    Во вторник были подведены итоги второго грантового конкурса ПФКИ 2024 года. Было подано более 10 тыс. инициатив. Из них отобрали 1189, которые получат финансирование на сумму около 5,5 млрд рублей. Впервые за историю конкурса в число победителей вошли представители всех 89 регионов России. Активно участие приняли и проекты из новых регионов. Из ДНР поступило 77 заявок, ЛНР – 18, Херсонской и Запорожской областей – 12 и 18 соответственно.

    Дополнительно в качестве софинансирования отобранные участники привлекут 5,8 млрд рублей, что является рекордным показателем для ПФКИ.

    Президентский фонд культурных инициатив был создан указом Владимира Путина в 2021 году. Его главная цель – поддержка творческих проектов, искусства и креативной индустрии.

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    11 июня 2024, 20:48 • Новости дня
    Путин поблагодарил Турцию за стремление к урегулированию украинского кризиса

    Путин: Россия благодарна Турции за стремление к урегулированию украинского кризиса

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поблагодарил Турцию за стремление внести вклад в урегулирование украинского конфликта на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

    «Мы с благодарностью констатируем настрой наших турецких друзей на то, чтобы внести свой вклад в урегулирование кризисных ситуаций, в том числе кризиса вокруг Украины», – приводит его слова ТАСС.

    Он также отметил, что Россия с вниманием относится к инициативам Турции, в том числе в вопросах безопасности Черного моря.

    «Знаю также об инициативе президента (Турции Тайипа) Эрдогана по поводу ситуации в Черном море. Мы внимательно и с большим уважением рассматриваем все инициативы Турецкой республики на этом треке и будем оставаться с вами в контакте», – отметил Путин.

    Российский президент отметил значимую роль Эрдогана в заключении черноморской «зерновой сделки».

    Ранее Путин сообщил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, глава государства заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

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    11 июня 2024, 21:05 • Новости дня
    Путин: Россия приветствует интерес Турции к работе БРИКС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия приветствует интерес Турции к работе БРИКС и будет поддерживать это стремление, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

    «Безусловно, будем всячески поддерживать это стремление и желание быть вместе со странами этого объединения, быть вместе, поближе, решать общие задачи», – передает ТАСС слова Путина.

    Российский лидер отметил, что «ситуация требует более тщательного и плотного взаимодействия, особенно для стран региона, к которому мы относимся, для того чтобы действовать эффективно по всем направлениям». Путин уточнил, что имеет в виду работу с точки зрения обеспечения безопасности и экономического взаимодействия.

    Ранее президент России поблагодарил Турцию за стремление к урегулированию украинского кризиса.

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