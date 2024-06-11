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    В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.

    5 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Зря Зеленский прогуливал уроки истории

    Запад пытается нарисовать сказочную версию истории Второй мировой войны, где США, Великобритания и Франция помогали освободить от нацистско-российской оккупации Украину. Но почему-то не освободили.

    4 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы потеряли смысл жизни

    «Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там – тоже самоубийство.

    25 комментариев
    11 июня 2024, 16:44 • Новости дня

    Лавров: Россия наблюдает разыгрывание Западом «ядерной карты»

    Лавров: Россия наблюдает разыгрывание Западом «ядерной карты»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона наблюдает попытки западных стран «внедрять ядерные компоненты» в свои учения и выступает категорически против таких провокаций, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Вокруг Тайваня в Южно-Китайском море нагнетается ситуация, Китай провоцируют на «резкие движения», а на Корейском полуострове формируется альянс США, Южной Кореи и Японии, сказал Лавров, передает ТАСС.

    Запад проводит учения, внедряя активно ядерные компоненты в такие маневры, подчеркнул он.

    «Выступаем категорически против разыгрывания ядерных провокаций, ядерной карты, об этом убедительно сказал президент [России Владимир Путин], выступая совсем недавно на Петербургском международном экономическом форуме», – сказал министр.

    Ранее президент России Владимир Путин дал приказ о старте второго этапа учений нестратегических ядерных сил.

    8 июня 2024, 17:24 • Новости дня
    Кнайсль подтвердила планы Запада о разделе России и Китая на части

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Запад хотел разделить не только Россию, но и Китай

    Кнайсль подтвердила планы Запада о разделе России и Китая на части
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Американские аналитические центры в своих работах продвигали планы раздела на несколько частей не только России, но и Китая, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Кнайсль, комментируя заявления президента Республики Сербской Милорада Додика о планах Запада по разделу России на пять частей, подтвердила, что «дебаты об этом в США были», передает ТАСС.

    По ее словам, она видела заявления людей, которые работают в Атлантическом совете в США. Они говорили еще до событий 2022 года, что следует устроить «балканизацию, развал, дезинтеграцию России».

    На вопрос, остаются ли, по ее мнению, такие планы Запада на сегодняшний день, она ответила: «Да».

    Кроме того, по словам Кнайсль, американские аналитические центры в своих работах продвигали планы раздела не только России, но и Китая. Экс-глава МИД Австрии рассказала, что более 20 лет назад она преподавала на тему балканизации в Дипломатической академии, где ей попадались работы американских аналитических центров о риске раздела Китая к 2020 году. Аналитики считали, что Китай должен распасться на несколько частей, в том числе на мусульманскую.

    Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Запад придумал разделить Россию на пять частей, но Владимир Путин понял тенденции и встал во главе борьбы за национальные интересы своей страны.

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    9 июня 2024, 01:28 • Новости дня
    Австрия заявила о пересечении Западом красной линии в конфликте с Россией

    Министр обороны Австрии Таннер сочла отмену Западом части ограничений на удары ВСУ по России пересечением красной линии

    Австрия заявила о пересечении Западом красной линии в конфликте с Россией
    @ John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решение США, Германии и Франции снять часть ограничений на украинские удары западным оружием по территории России является пересечением красной линии, заявила министр обороны Австрии Клаудиа Таннер.

    В связи с этим Таннер обрадовалась разъяснению со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не собирается направлять войска на Украину, передает ТАСС со ссылкой на Die Presse.

    Напомним, США разрешили Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил разрешение украинским войскам наносить удары французским оружием по территории, которую Париж признает российской. Берлин также разрешил ВСУ бить немецким оружием по российской территории, прилегающей к Харьковской области.

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    11 июня 2024, 05:28 • Новости дня
    США сняли запрет на поставки оружия «Азову»
    США сняли запрет на поставки оружия «Азову»
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

    «Украинская 12-я бригада специального назначения «Азов» прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную Госдепартаментом», – приводит заявление американского внешнеполитического ведомства газета The Washington Post, на которую ссылается ТАСС.

    Закон запрещает оказание американской военной помощи зарубежным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека.

    В Госдепартаменте заявили, что не нашли «никаких свидетельств» таких нарушений со стороны «Азова».

    Ранее Боевики «Азова», приговоренные к тюремным срокам от 25 лет до пожизненного заключения в ДНР, рассказали, как их накачивали нацистской идеологией.

    Бывшие бойцы «Азова», среди которых есть и те, кто лично убивал мирных жителей, рассказали о том, что лекции, запрещенная литература, пропаганда были частью подготовки к карательным акциям.

    В частности, в батальон постоянно приезжали так называемые лекторы, раздавали запрещенные в России книги, например, «Черное солнце», рассказывали о так называемых героях, которые воевали в рядах СС.

    Один из осужденных рассказал, что командир заставил его убить мирного жителя, а сам он этого делать не хотел.

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    10 июня 2024, 10:55 • Новости дня
    Сенатор Грэм: Зеленский засиял от идеи признать Россию спонсором терроризма

    Американский сенатор Грэм: Зеленский «засиял как елка» от идеи признать Россию спонсором терроризма

    Сенатор Грэм: Зеленский засиял от идеи признать Россию спонсором терроризма
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом считает нужным признать Россию спонсором терроризма, эту идею приветствовал Владимир Зеленский, заявил в интервью CBS американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

    По его словам, данное предложение понравилось Зеленскому настолько, что он «засиял, как рождественская елка», передает «Коммерсант».

    Как отметил Грэм, присвоение России статуса спонсора терроризма в соответствии с законодательством США стало бы большим ударом по Москве.

    Кроме того, сенатор заявил, что необходимо конфисковать замороженные активы России и передаче их Украине.

    Ранее страны G7 не смогли договориться о кредите Украине на 50 млрд долларов из-за разногласий по условиям предоставления средств.

    До этого сообщалось, что Байден и Макрон намерены продолжить поддержку действий ЕС и G7 по передаче Киеву доходов от заблокированных суверенных активов России.

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    10 июня 2024, 07:52 • Новости дня
    Финляндия передала Украине неиспытанные оружейные новинки

    Tекст: Александра Юдина

    Финляндия передала Украине партию вооружения, в том числе новинки оборонной промышленности, которые еще не были испытаны, заявил агентству STT глава отдела военной экономики оборонительных сил Финляндии Микко Хейсканен.

    По его словам, на Украину отправили последние новинки финской оборонной промышленности, некоторые из них все еще находятся на стадии разработки, передает РИА «Новости».

    Какие именно образцы оружия были переданы Украине, не уточняется.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб разрешил Киеву бить по России западным оружием.

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    9 июня 2024, 01:56 • Новости дня
    Байден и Макрон обсудили замороженные российские активы

    Байден и Макрон решили продолжать работу по передаче Украине доходов от замороженных российских активов

    Байден и Макрон обсудили замороженные российские активы
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон намерены продолжить поддержку действий ЕС и G7 по передаче Киеву доходов от заблокированных суверенных активов России, говорится в документе, принятом по итогам визита Байдена во Францию.

    В принятой «дорожной карте» уточняется, что речь идет об использовании доходов «на благо Украины», при этом действовать ЕС и G7 намерены в рамках международного и национального права, передает РИА «Новости».

    Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что доход с замороженных российских активов можно использовать для погашения кредитов Украине.

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    10 июня 2024, 20:44 • Новости дня
    Китай призвал перестать недооценивать его решимость защитить Тайвань
    Китай призвал перестать недооценивать его решимость защитить Тайвань
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Кристина Цыцура

    Китай не советует никому недооценивать решимость и способность Пекина защитить свою территориальную целостность, в том числе в вопросе Тайваня, заявили в посольстве КНР в Вашингтоне.

    Также там подчеркнули, что продажи оружия США Тайваню подрывают суверенитет Китая и вредят отношениям Пекина и Вашингтона, передает РИА «Новости».

    В посольстве призвали власти США соблюдать принцип одного Китая, остановить продажи оружия Тайваню и прекратить создавать поводы для напряженности в Тайваньском проливе.

    Ранее Китай потребовал от США не подрывать режим ядерного разоружения.

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    10 июня 2024, 10:38 • Новости дня
    Матвиенко заявила о несостоятельности национальных лидеров Германии и Франции

    Председатель Совфеда Матвиенко заявила о несостоятельности Макрона и Шольца на фоне выборов в ЕП

    Матвиенко заявила о несостоятельности национальных лидеров Германии и Франции
    @ Ebrahim Noroozi/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Заслуженные поражения президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца на выборах в Европарламент говорят об их несостоятельности как национальных лидеров, выразила мнение председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    В своем Telegram-канале она отметила, что на общеевропейских парламентских выборах главы крупнейших стран Старого Света потерпели со своими партиями сокрушительное поражение, это стало заслуженным результатом их многолетнего полного игнорирования реальных запросов людей и общества.

    Матвиенко добавила, что исполнители команд Вашингтона не могли рассчитывать на что-либо другое.

    По словам председателя верхней палаты парламента, «опасный вирус нелегитимности начинает расползаться по Европейскому континенту».

    Ранее Макрон объявил о роспуске Национального собрания – нижней палаты парламента – после того, как его партия «Возрождение» потерпела поражение на выборах в ЕП.

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    9 июня 2024, 17:53 • Новости дня
    Салливан: ВСУ воспользовались разрешением наносить удары по территории России

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины уже пользуются на поле боя разрешением наносить удары американским оружием по территории России, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    В интервью телеканалу CBS он заявил, что «не имело смысла не разрешать украинцам вести огонь через эту границу». Салливан добавил, что украинские силы применили это разрешение на поле боя, передает РИА «Новости».

    Напомним, США разрешили Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил разрешение украинским войскам наносить удары французским оружием по территории, которую Париж признает российской. Берлин также разрешил ВСУ бить немецким оружием по российской территории, прилегающей к Харьковской области.

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    9 июня 2024, 15:29 • Новости дня
    В США допустили применение ядерного оружия из-за России

    Экс-агент ЦРУ Джонсон: Запад может прибегнуть к ядерному оружию в случае войны с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Западный блок может применить ядерное оружие в случае развязывания войны с Россией, считает бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.

    Как указал Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works, проблема состоит в том, что именно Запад первым попытается применить ядерное оружие, поскольку «их очень сильно потреплют на обычном фронте». И у них, по его словам, не останется других средств для борьбы с Россией, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что войска этого блока не продержатся и двух недель, в скором времени у них возникнут логистические проблемы.

    Эксперт отметил, что у Запада «нет еды, боеприпасов, машин, танков, гаубиц, систем ПВО, которые они могут бросить, потому что они их уже передали Киеву».

    Напомним, США объявили о пересмотре своей стратегии по ядерному оружию, делая акцент на соперничестве с Китаем и Россией. При этом президент России Владимир Путин призвал не доводить до угрозы применения ядерного оружия.

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    8 июня 2024, 21:46 • Новости дня
    Иран выступил против военного противостояния России и Запада

    МИД Ирана: Тегеран не считает военное противостояние России и Запада решением проблемы

    Tекст: Вера Басилая

    Иран не считает военное противостояние России и Запада решением проблемы, и советует сторонам прибегнуть к диалогу, заявил исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери.

    Корреспондент телеканала CNN Turk поинтересовалась у иранского политика о вероятности военного противостояния России и Запада в контексте ситуации на Украине. Багери ответил, что война не является решением проблемы, нужно использовать для договоренностей только диалог, передает РИА «Новости».

    Ранее старший директор Совета нацбезопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил, что США «всерьез относятся» к заявлениям президента России Владимира Путина о том, что не следует доводить ситуацию до применения ядерного оружия.

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    11 июня 2024, 02:23 • Новости дня
    Постпред КНР назвал неоднозначной резолюцию США по перемирию в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун заявил, что резолюция по перемирию в Газе, предложенная США и принятая Советом Безопасности ООН, является неоднозначной.

    «Резолюция остается неоднозначной по многим аспектам. У нас все еще есть обоснованные опасения насчет того, заключат ли стороны соглашение и возможно ли выполнение всех трех его стадий без накладок», – приводит слова дипломата ТАСС

    При этом Фу Цун добавил, что Китай поддержал документ, так как в резолюции прописано положение о прекращении огня.

    «Исходя из позиции чрезвычайной необходимости остановить кровопролитие и смягчить гуманитарную катастрофу, Китай проголосовал «за», – пояснил он.

    Ранее сообщалось, что Турция призвала к скорейшему выполнению резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе.

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    11 июня 2024, 12:06 • Новости дня
    Бортников: Украина пытается терактами вызвать панику у россиян

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим, поддерживаемый НАТО, пытается нарастить свои возможности по совершению терактов и диверсий в России, чтобы создать панику у россиян, заявил директор ФСБ и председатель российского Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.

    В Москве состоялось заседание НАК под руководством Бортникова, на нем обсуждалась тема профилактики террористических угроз в ЦФО, передает РИА «Новости».

    Бортников пояснил, что киевский режим пытается при поддержке США и НАТО нарастить усилия по совершению терактов и диверсий в России, чтобы ослабить ресурсную поддержку Российской армии и спровоцировать панику среди населения.

    С начала СВО в центральной части России предотвратили 134 теракта и диверсии, пресекли деятельность 32 террористических ячеек, указали в НАК.

    Также сорвано восемь терактов на государственных объектах и в местах массового скопления людей. Их готовили выходцы из стран Центральноазиатского региона.

    Ранее в НАК сообщали о росте угроз со стороны спецслужб Украины и украинских неонацистских структур.

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    10 июня 2024, 10:17 • Новости дня
    СМИ: G7 не смогли договориться о кредите Украине на 50 млрд долларов

    CNN: Страны G7 не смогли договориться о кредите Украине на 50 млрд долларов

    Tекст: Александра Юдина

    Представители G7 не смогли договориться о выделении Украине 50 млрд долларов кредитной помощи в связи с разногласиями по условиям предоставления средств, сообщает CNN.

    По данным источников в Белом доме, администрация США стремилась к тому, чтобы соглашение о помощи было готово к саммиту G7 в Италии, все страны признают «отчаянную потребность» Украины в помощи и «срочность ситуации», передает ТАСС.

    Уточняется, что стороны не смогли прийти к единому мнению о том, как именно должны распределяться замороженные российские активы, которые должны стать источником финансирования.

    Накануне стало известно, что президент США Джо Байден и французский президент Эммануэль Макрон достигли соглашения по вопросу использования прибыли от замороженных российских активов.

    Ранее сообщалось, что Байден и Макрон намерены продолжить поддержку действий ЕС и G7 по передаче Киеву доходов от заблокированных суверенных активов России.

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    11 июня 2024, 06:20 • Новости дня
    США пообещали отслеживать визит отряда кораблей ВМФ России на Кубу

    CBS News: США будут отслеживать визит отряда кораблей ВМФ России на Кубу

    Tекст: Денис Тельманов

    Корабли военно-морских сил США будут отслеживать визит отряда кораблей ВМФ России на Кубу, отмечает канала CBS News.

    «Учения не рассматриваются США как угроза, однако американские корабли будут развернуты для слежки за русскими», – сообщил источник телеканала, передает РИА «Новости».

    Ранее МИД Кубы сообщил, что фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка «Казань» с двумя судами обеспечения прибудут в порт Гаваны 12–17 июня.

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