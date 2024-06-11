В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.5 комментариев
Лавров: Россия наблюдает разыгрывание Западом «ядерной карты»
Российская сторона наблюдает попытки западных стран «внедрять ядерные компоненты» в свои учения и выступает категорически против таких провокаций, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Вокруг Тайваня в Южно-Китайском море нагнетается ситуация, Китай провоцируют на «резкие движения», а на Корейском полуострове формируется альянс США, Южной Кореи и Японии, сказал Лавров, передает ТАСС.
Запад проводит учения, внедряя активно ядерные компоненты в такие маневры, подчеркнул он.
«Выступаем категорически против разыгрывания ядерных провокаций, ядерной карты, об этом убедительно сказал президент [России Владимир Путин], выступая совсем недавно на Петербургском международном экономическом форуме», – сказал министр.
Ранее президент России Владимир Путин дал приказ о старте второго этапа учений нестратегических ядерных сил.