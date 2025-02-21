Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.5 комментариев
Белый дом объяснил ненужность Зеленского на мирных переговорах по Украине
Президент США заявил, что присутствие Владимира Зеленского в ходе обсуждения мирного урегулирования на Украине не имеет никакого смысла, так как у представителя Киева нет «карт в рукаве» на переговорах с Россией.
Президент США в интервью радиостанции Fox News заявил, что Владимир Зеленский не является значимой фигурой для участия в встречах, посвященных мирному урегулированию конфликта на Украине. Трамп подчеркнул, что Зеленский ранее присутствовал на переговорах в течение нескольких лет, однако не достиг значительных результатов, передает РИА «Новости».
«Он (Зеленский) жалуется, что его нет на встрече, которую мы проводим с Саудовской Аравией, пытаясь выступить посредником. Ну, он был на встречах в течение трех лет с президентом, который не знал, что, черт возьми, он делает (предыдущий президент США Джо Байден). Он был на встречах в течение трех лет, и ничего не было достигнуто. Так что я не думаю, что он важен для присутствия на встречах, если честно», – заявил глава Белого дома.
Кроме того, он отметил, что у Зеленского нет «карт в рукаве» для успешного ведения переговоров с Россией. Он добавил, что наблюдал за действиями украинского лидера в течение многих лет и пришел к выводу о его неспособности вести переговоры эффективно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом выразил недовольство отсутствием прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств. Президент США назвал украинского лидера Владимира Зеленского «комиком средней руки», который убедил Вашингтон потратить 350 млрд долларов на «войну, которую нельзя выиграть».