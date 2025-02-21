  • Новость часаВ Одессе взорвали автомобиль военного прокурора
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский продаст ресурсы Украины ради прощения Трампа
    Бербок призвала разорвать отношения с США
    ФСБ рассекретила документы о пособнике нацистов Ахраменко
    Агроном рассказал, как дачнику выбрать любимый цвет перца
    Лихачев показал Путину выдерживающий температуру Солнца наконечник «Орешника» (фото)
    Британия предлагала послу России оставить пост и запросить убежище
    Трамп не увидел вины России в возникновении украинского конфликта
    Лавров обвинил Зеленского в лишении нуждающихся стран денег
    В Минсельхозе назвали среднюю стоимость хлеба в России
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Из Европы Макрона и Шольца – в Европу Де Голля и Аденауэра

    Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский пошел против Трампа

    Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Большая игра в Арктике началась

    Новый президент США, который, судя по всему, знает географию лучше, чем жертвы ЕГЭ, смотрит на Гренландию и Канаду и видит, как будет выглядеть Арктика, когда все эти страны будут США. Тогда она будет просто внутренним русско-американским морем.

    26 комментариев
    21 февраля 2025, 22:22 • Новости дня

    Лихачев показал Путину выдерживающий температуру Солнца наконечник «Орешника»

    Лихачев показал Путину наконечник «Орешника», выдерживающий солнечные температуры

    Лихачев показал Путину выдерживающий температуру Солнца наконечник «Орешника»
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Росатома Алексей Лихачев показал президенту России Владимиру Путину наконечник ракеты комплекса «Орешник», способный выдерживать экстремальные температуры, сравнимые с температурой поверхности Солнца.

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев продемонстрировал президенту России Владимиру Путину уникальные разработки на выставке в рамках Форума будущих технологий, передает РИА «Новости».

    Среди представленных технологий был показан наконечник ракеты комплекса «Орешник», способный выдерживать температуры, сравнимые с поверхностью Солнца.

    Лихачев обратил внимание президента, что наконечник выполнен из термостойкого материала.

    «Температуры ближе к солнечным – где-то к четырем тысячам градусов. И все это выдерживает», – подчеркнул глава Росатома.

    Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий рассказал о боеголовках на системах «Орешник», температура на которых соответствует температуре Солнца.

    Во вторник глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что иностранцы проявили интерес к новейшей ракетной системе средней дальности «Орешник».

    21 февраля 2025, 03:23 • Новости дня
    Новые пулеметы РПЛ-20 «Калашникова» появились в зоне СВО
    Новые пулеметы РПЛ-20 «Калашникова» появились в зоне СВО
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне проведения специальной военной операции уже используют новые легкие ручные пулеметы РПЛ-20 калибра 5,45, заявил главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

    «Могу сказать, что пулеметы присутствуют в зоне проведения специальной военной операции», – цитирует Уржумцева ТАСС.

    Разработку РПЛ-20 закончили в сентябре прошлого года, само оружие презентовали в конце августа.

    Коментарии (2)
    21 февраля 2025, 16:18 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости добычи лития в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия должна развивать собственную добычу лития и редкоземельных металлов для технологического прогресса, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.

    «Литий до сих пор не добываем. А как без него развиваться? Это же очевидно для специалистов. А можем это делать. И могли бы делать еще 10 лет, 15 лет назад», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, глава государства указал на необходимость увеличения добычи редкоземельных металлов в стране.

    «Чтобы соответствовать динамике прогресса, глобальной конкуренции, нам надо кратно нарастить потенциал отечественной химической промышленности и смежных отраслей, выстроить полный цикл от поиска и разработки новых месторождений, в том числе редких и редкоземельных металлов, добычи и глубокой переработки полезных ископаемых до выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Здесь есть над чем работать», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил, что советская химическая промышленность, некогда занимавшая первое место в Европе и второе в мире по общему объему производства, была во многом растранжирена и растрачена.

    Коментарии (15)
    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


    Коментарии (3)
    21 февраля 2025, 16:10 • Новости дня
    Путин: Температура боеголовок «Орешника» и «Авангарда» соответствует температуре Солнца
    Путин: Температура боеголовок «Орешника» и «Авангарда» соответствует температуре Солнца
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Форума будущих технологий, рассказал о боеголовках на системах «Орешник», которые могут выдерживать экстремальные температуры.

    «Весь мир говорит про «Орешник». А материалы-то какие? Температура на этих боевых головках соответствует температуре Солнца, температуре на поверхности Солнца. Мы же понимаем, с 80-х годов еще разрабатывали системы планирующего блока летающего. «Авангард» мы его назвали. Там сопоставимые температуры. Чуть меньше, чем на поверхности Солнца», – рассказал он, передает ТАСС.

    Во вторник глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что иностранцы проявили интерес к новейшей ракетной системе средней дальности «Орешник».

    Ранее сообщалось, что в комплексе «Орешник» используются новейшие технологии стелс, что делает его практически незаметным для радаров противника, а также предусмотрена возможность оперативного изменения траектории полета, что усложняет задачу для систем ПРО.

    Коментарии (10)
    21 февраля 2025, 16:03 • Новости дня
    Путин заявил, что наследие советского химпрома было растрачено и растранжирено
    Путин заявил, что наследие советского химпрома было растрачено и растранжирено
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий указал на то, что советская химическая промышленность, некогда занимавшая первое место в Европе и второе в мире по общему объему производства, была во многом растранжирена и растрачена.

    «По общему объему производства советский химпром занимал первое место в Европе и второе место в мире, – обратил внимание президент. – Однако это наследие во многом было растрачено и растранжирено. Говорю это с огромным сожалением. Стыдно, честно говоря! Стыдно перед людьми, которые всю жизнь свою положили на то, чтобы создать химическую промышленность Советского Союза, работали на будущие поколения», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о важности для страны иметь собственные технологические ключи, которые позволят экспортировать продукцию высоких стандартов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, началась работа по поручениям Путина после встречи с молодыми учеными, на которой присутствовали авторы будущих великих научных достижений страны.

    Коментарии (36)
    21 февраля 2025, 17:04 • Новости дня
    Путин заявил о формировании нового явления в мире – биоэкономики
    Путин заявил о формировании нового явления в мире – биоэкономики
    @ Вячеслав Викторов/photo.roscongress.org

    Tекст: Ольга Иванова

    На Форуме будущих технологий президент России Владимир Путин объявил о формировании биоэкономики как новой реальности, подчеркнув ее важность для глобального роста.

    «Неслучайно в центре особого внимания сейчас передовые решения в сфере генетики, био- и природоподобных технологий, а также создания материалов, которые воспроизводят процессы живых систем. В целом речь о формировании принципиально нового явления, новой реальности – биоэкономики. Эта тема важнейшая, ключевая с точки зрения качества глобального роста», – приводит его слова ТАСС.

    Он также предложил посвятить этим вопросам следующий Форум будущих технолгий, если «коллеги сочтут это возможным и интересным».

    Коментарии (0)
    21 февраля 2025, 13:23 • Новости дня
    Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Пинчуку
    Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Пинчуку
    @ mil.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин присвоил командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку звание адмирала, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

    Президент Владимир Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку, сообщает ТАСС. В документе на официальном портале правовой информации указано: «Присвоить воинские звания адмирала Пинчуку Сергею Михайловичу».

    Кроме того, Путин присвоил звание генерал-полковника начальнику Национального центра управления обороной России Станиславу Гаджимагомедову и командующему группировкой войск «Восток» Андрею Иванаеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин присвоил 433-му мотострелковому полку звание «гвардейский» за проявленную отвагу и героизм. Путин также подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву за мужество в боевых действиях при защите села Трудовое в ДНР. Еще в декабре Путин поздравил 1307-й мотострелковый полк с присвоением звания «гвардейский».

    Коментарии (17)
    21 февраля 2025, 16:32 • Новости дня
    Путин предложил увеличить финансирование науки до 2% ВВП
    Путин предложил увеличить финансирование науки до 2% ВВП
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Форума будущих технологий, подчеркнул важность увеличения финансирования науки.

    «Вместе с бизнесом нам нужно нарастить финансирование науки до 2% [ВВП], – указал глава государства. – Крайне важно направить все дополнительные ресурсы на поддержку именно перспективных, прорывных направлений».

    По его мнению, необходимо действовать на опережение и развивать собственные наукоемкие технологии. «Было бы недальновидно и ошибочно довольствоваться простым замещением технологических процессов, которые уже освоены где-то», – приводит Telegram-канал Кремля слова российского лидера.


    Ранее Путин сообщил, что Россия должна развивать собственную добычу лития и редкоземельных металлов для технологического прогресса.

    Коментарии (11)
    21 февраля 2025, 16:48 • Новости дня
    Путин потребовал дать преимущество российским производителям при возвращении западных брендов

    Путин потребовал обеспечить преимущества для российских производителей при возвращении иностранных брендов

    Путин потребовал дать преимущество российским производителям при возвращении западных брендов
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий заявил о необходимости обеспечения преимуществ для российских производителей в случае возвращения иностранных брендов на российский рынок.

    «Я прошу правительство подумать над тем, как нам отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов. С тем, чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества. Да, в рамках ВТО. Но тем не менее нам же создали определенные трудности. И мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться. Создавая и оставляя преимущества для собственных производителей. Надо сделать это тонко, аккуратно. Но нужно сделать обязательно», – приводит Telegram-канал Кремля слова российского лидера.

    Ранее вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что возвращение иностранных компаний в Россию возможно лишь при соблюдении национальных интересов, так как многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями.

    В четверг глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что Россия не планирует встречать ушедшие иностранные компании с распростертыми объятиями, и подчеркнул, что за все придется заплатить. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что американские компании могут вернуться на российский рынок во втором квартале 2025 года.

    Коментарии (7)
    21 февраля 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин: Нам нужно добиться превосходства в области химии и создания новых материалов
    Путин: Нам нужно добиться превосходства в области химии и создания новых материалов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий заявил о важности для страны иметь собственные технологические ключи, которые позволят экспортировать продукцию высоких стандартов.

    «Совершенно очевидно: чтобы быть в числе лидеров по ключевым направлениям научно-технологического развития, а именно такую задачу мы ставим перед собой, нам нужно добиться в том числе превосходства в области химии и создания новых материалов», – приводит Telegram-канал Кремля слова Путина.

    «Это означает, что нужно предлагать конкурентные и по цене, и качеству, а главное – инновационные решения и продукты, иметь собственные уникальные технологические ключи, которые позволят выпускать, экспортировать на глобальные рынки не первичное сырье, а продукцию самых высоких стандартов», – заявил российский лидер.

    В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин пообщается с молодыми учеными на Форуме будущих технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, началась работа по поручениям Путина после встречи с молодыми учеными, на которой присутствовали авторы будущих великих научных достижений страны.

    Коментарии (3)
    21 февраля 2025, 16:40 • Новости дня
    Путин: Россия выделит 170 млрд рублей на нацпроект в области новых материалов и химии
    Путин: Россия выделит 170 млрд рублей на нацпроект в области новых материалов и химии
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В 2025-2030 годах на реализацию национального проекта по новым материалам и химии государство выделит почти 170 млрд рублей, а инвестиции компаний могут достигнуть одного триллиона рублей, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.

    «Я с собственниками, с руководителями компаний встречаюсь иногда – у них очень амбициозные, хорошие планы, и мне нравится такой настрой. Глаза горят у людей, будем поддерживать», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Ранее Путин, выступая на пленарной сессии Форума будущих технологий, подчеркнул важность увеличения финансирования науки.

    Коментарии (0)
    21 февраля 2025, 19:14 • Новости дня
    Путин утвердил состав Совета по реализации демографической политики

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Совета по демографической и семейной политике, который возглавила Валентина Матвиенко, ее заместителем стала Татьяна Голикова.

    Соответствующий документ опубликован на портале официальных правовых актов. Возглавит Совет при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а ее заместителем назначена вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА «Новости».

    В документе указано, что состав совета включает в себя значимых представителей различных сфер. Среди участников председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, руководитель Росстата Сергей Галкин.

    Также в состав совета вошли глава Сбербанка Герман Греф, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский и президент РАН Геннадий Красников. Исполнительный комитет «Народного фронта» будет представлен Михаилом Кузнецовым, участие в работе совета также примет заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.

    5 февраля Путин утвердил новый состав президиума Государственного совета, в который вошли 26 человек.

    Коментарии (2)
    21 февраля 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин и Мирзиеев обсудили рост товарооборота и совместные проекты

    Путин и Мирзиеев отметили успехи в энергетике и промышленной кооперации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили позитивные изменения в двустороннем сотрудничестве, включая увеличение товарооборота и совместные энергетические проекты.

    Лидеры выразили удовлетворение по поводу позитивной динамики двустороннего сотрудничества, развивающегося по всем направлениям, сообщается на сайте Кремля.

    В разговоре были отмечены значительный рост товарооборота и успешная реализация крупных совместных проектов в сферах энергетики и промышленной кооперации. Также был подчеркнут продуктивный характер контактов между регионами двух стран.

    Обе стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном. Лидеры намерены активизировать взаимодействие по линии правительств, профильных министерств и ведомств.

    Накануне Путин провел телефонный разговор с принцем Саудовской Аравии.

    Коментарии (0)
    21 февраля 2025, 18:02 • Новости дня
    Путин поблагодарил иностранных ученых за контакты с российскими партнерами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил признательность иностранным ученым за их решение поддерживать контакты с российскими партнерами.

    «Наших иностранных друзей поблагодарить за то, что вы А – здесь, Б – продолжаете контакты со своими российскими партнерами», – сказал Путин на встрече с учеными, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий заявил о важности для страны иметь собственные технологические ключи, которые позволят экспортировать продукцию высоких стандартов.

    Коментарии (0)
    21 февраля 2025, 13:35 • Новости дня
    Россия выразила готовность возобновить сотрудничество с ЦЕРН

    Россия выразила готовность возобновить сотрудничество с ЦЕРН с учетом своих приоритетов

    Tекст: Мария Иванова

    Россия готова возобновить сотрудничество с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН), если поступит такое предложение, но в настоящее время приоритетом остается развитие отечественной науки, отметил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

    Россия готова возобновить сотрудничество с ЦЕРН, если поступит соответствующее предложение, сообщил Ковальчук на Форуме будущих технологий, отметив, что в настоящее время у страны много приоритетных задач в области развития отечественной науки.

    «Мы всегда готовы, но дело в том, что у нас сейчас слишком много своих дел. Но мы приветствуем международное научное сотрудничество и будем стараться его сохранять и поддерживать», – цитирует его ТАСС. Ковальчук подчеркнул, что Россия с интересом рассматривает возможность возобновления работы с ЦЕРН на взаимовыгодных условиях.

    Соглашение между Россией и ЦЕРН о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий было прекращено с 1 декабря 2024 года. Документ предусматривал расширение участия России в проектах ЦЕРН и сотрудничество организации в российских инициативах. Ранее ЦЕРН сообщил о прекращении взаимодействия с около 500 специалистами из России, 80% из которых являются сотрудниками научного центра. На постоянной основе в ЦЕРН работали 25–30 человек, остальные приезжали для проведения работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений вернул из-за границы пять ведущих специалистов в области координатно-временных измерений, которые уехали в 1990-е годы.

    Возвращение российских ученых из-за границы является сейчас достаточно частой историей, отметил научный журналист и популяризатор науки Алексей Паевский.

    Между тем при голосовании за участие России в проектах Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) не хватило одного голоса из-за давления со стороны Украины, сообщал помощник президента России Андрей Фурсенко.

    Коментарии (0)
    21 февраля 2025, 21:24 • Новости дня
    Путину показали кролика с имплантированным кровеносным сосудом
    Путину показали кролика с имплантированным кровеносным сосудом
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали кролика, которому месяц назад был имплантирован эквивалент кровеносного сосуда, выращенный учеными Росатома, сообщила пресс-служба Кремля.

    В Telegram-канале Кремля говорится, что имплантация проводилась в бедренную артерию животного. Операция прошла успешно, и в результате исследований полностью подтверждена функциональность импланта.

    Ранее сообщалось, что российская биотех-лаборатория Neiry совместно с учеными из МГУ успешно подключила мозг крысы к искусственному интеллекту, что позволяет грызуну отвечать на вопросы с помощью клавиатуры.

    Коментарии (0)
    Главное
    Белый дом объяснил ненужность Зеленского на мирных переговорах по Украине
    ФАС возбудила дела из-за высоких цен на питьевую воду в аэропорту Внуково
    Минпромторг опроверг информацию о заморозке проекта самолета «Байкал»
    Пасынок главкома ВСУ захотел получить гражданство России
    Песни на украинском языке предложили не удалять из российских музыкальных сервисов
    Минюст признал иноагентом экс-телеведущую Агалакову
    Автоэксперт составил портрет покупателя нового российского автомобиля Tenet

    Когда закончится укрепление рубля

    Реакция рубля на переговоры России с США оказалась очень сильной. Никаких фундаментальных причин для этого нет. Поэтому все укрепление рубля происходит исключительно на фоне геополитики. А это значит, что долго оно не продлится. Есть ли шанс, что курс доллара снизится до 70-80 рублей, и когда эксперты ждут конец укрепления рубля? Подробности

    Перейти в раздел

    «Клуб проигравших ястребов» Макрона опять ничего не смог

    После второго за три дня саммита противников России в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «Россия является экзистенциальной угрозой для Европы». Эта патетическая ярость вызвана тем, что оба саммита завершились провалом. Однако Макрон считает, что у него еще есть шанс, и готовит для себя обходной маневр. Подробности

    Перейти в раздел

    «Решил победить себя и помочь Родине»

    «Ни я, ни мои бойцы не были готовы к тому, что будет так жутко». Ветеран СВО Иван Лукин рассказал газете ВЗГЛЯД о том, почему уже в статусе военного пенсионера решил отправиться добровольцем на фронт, что помогло преодолеть страх и почему после окончания СВО ему снова понадобятся навыки сапера. Подробности

    Перейти в раздел

    Самые грязные тайны элиты США станут достоянием мира

    У ФБР новый директор – Кэш Патель. Три месяца с планами по его назначению боролись американские спецслужбы и элиты. Немудрено: Патель приходит в Бюро ради совершения революции и раскрытия наиболее грязных тайн США. Такое действительно возможно? Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

      В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

    • Зеленский против США: чья возьмет?

      Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

    • Россия нашла подход к новым властям Сирии

      Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............