В исторических регионах России прошли торжественные акции ко Дню защитника Отечества

Tекст: Ольга Иванова

В Запорожской области активисты молодежного движения «Волонтерская Рота Боевого Братства» провели памятную акцию «Свеча Памяти». В рамках акции участники выложили огненную картину из более 1000 свечей в форме «Звезды в цвете триколора» в память о павших защитниках Отечества. Руководитель регионального отделения движения Анастасия Золотова подчеркнула важность сохранения памяти о ветеранах Великой Отечественной войны и современных защитниках России.

Помимо этого, в Мелитополе активисты молодежного движения «Юг Молодой» провели мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток ко Дню защитника Отечества. Более двадцати участников изготовили более пятидесяти открыток, которые будут переданы мужчинам их семей. Мероприятие символизирует благодарность и уважение к защитникам Родины.

Также активисты приняли участие во Всероссийской акции-флешмобе «Символ Героя», в рамках которой они выстроились в форме звезды и растянули девятиметровую Георгиевскую ленту. Эта акция подчеркнула значение исторической памяти и необходимость воспитания патриотизма у молодежи.

В Донецком республиканском краеведческом музее открылась выставка «Сила земли русской», посвященная армейским подразделениям и добровольческим батальонам, участвующим в Специальной военной операции. Выставка демонстрирует комплексы участников СВО, символику батальонов и трофейное оружие. Директор музея Марина Викторовна Максимчук отметила, что важно сохранить память о защитниках Отечества, которые сражаются за свободу и независимость России. «Наша задача – сохранить память о тех, кто ценой своего здоровья и жизни противостоит агрессии», – добавила она.