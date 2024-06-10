«Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там – тоже самоубийство.7 комментариев
В Белгороде объявили ракетную опасность
Гладков: В Белгороде объявлена ракетная опасность
В Белгороде и Белгородском районе вечером в понедельник объявлена ракетная опасность, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор в своем Telegram-канале призвал жителей спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».
Ранее Гладков сообщал, что в городе Шебекино в Белгородской области на мине подорвались четыре человека, один из них – сотрудник канала «Россия 24».