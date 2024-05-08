Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в Казахстане и Молдавии

Активисты из Молдавии и Казахстана рассказали о подготовке акции «Бессмертный полк» в своих странах

Tекст: Олег Исайченко

«Бессмертный полк» является важной традицией для многих семей Казахстана. Это память о нашей общей победе. Республика внесла большой вклад в разгром немецких захватчиков. Большое число ее жителей ушли на фронт, многие из них не вернулись. Кроме того, люди активно трудились на благо Советской армии в тылу», – сказал Олег Гусев, координатор «Бессмертного полка» в Темиртау (Казахстан).

«Поэтому данная акция всегда привлекала большое количество людей из разных уголков нашей страны. Проводились масштабные шествия, где наследники Великой Победы проходили по улицам городов с портретами своих героических предков, тем самым сохраняя память о них и отдавая честь солдатам прошлого», – вспоминает он.

«В этом году местные власти, к сожалению, не разрешили проводить акцию из-за угрозы со стороны паводков в регионе. Тем не менее многие граждане все равно планируют отдать честь прадедам, выйдя в центр с их фотографиями. Это принципиальный вопрос, крепко связанный с национальной памятью, утратить которую непозволительно», – отмечает Гусев.

Жители Молдавии видят в «Бессмертном полку» возможность отдать дань уважения героям прошлого, считает Алексей Петрович, председатель национального координационного комитета «Победа». «Во время войны от республики на фронт ушло больше 350 тыс. солдат, из них 70 тысяч погибли. Мы не забудем и зверства со стороны немецких оккупантов, находившихся в годы войны на территории нашей Родины», – акцентирует он.

«Наша страна бережно хранит память об этом народном подвиге. Только по данным молдавской полиции, в прошлом году в акции участвовали свыше 100 тыс. граждан республики. Это удивительное мероприятие, позволяющее почувствовать настоящее народное единение, а также преемственность со своими предками», – уточняет собеседник.

«Организуя «Бессмертный полк», мы осознаем всю важность данной акции. Нельзя позволить кому-либо на Западе переписать историю. Мы – наследники героев, храбрецов, защитников. Наша задача пронести истину сквозь года. Не позволить злоумышленникам возвести кумиров из предателей. Жители Молдавии готовы стоять на страже прошлого!» – резюмирует Петрович.

9 мая во многих городах постсоветских республик пройдут акции «Бессмертный полк». В Казахстане данное мероприятие проводится с 2015 года. Тысячи жителей страны выходят на улицы населенных пунктов с фотографиями своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 2022-м акцию официально переименовали в «Батырлара тазым» («Поклонимся героям»). Тем не менее формат мероприятия остался прежним. В нынешнем же году проект был отменен в ряде городов республики.

В Молдавии «Бессмертный полк» также традиционно собирал большое число граждан. Тем не менее в этом году организаторы акции столкнулись с проблемой поиска места ее проведения из-за параллельных празднований Дня Европы. Люди, желающие почтить память героев, все равно намерены выйти на улицы, сообщает в своем Telegram-канале национальный координационный комитет «Победа».

Напомним, впервые акцию «Бессмертный полк» организовали в 2011 году в Томске. Движение постепенно разрасталось и уже в 2015-м оно впервые прошло на Красной площади. Инициативу перехватывали граждане из других государства: акция распространилась на территории более 80 стран.