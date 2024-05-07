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    Оскорблять вдову павшего воина было бы совершенно вопиющим, бессовестным поступком – по любым человеческим меркам. Для врача это было бы, к тому же, проявлением полной профнепригодности. Это заслуживало бы увольнения с волчьим билетом. Но тут нам стоит притормозить и задуматься.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Нужно ли отгородиться от Центральной Азии

    Страны Центральной Азии – это колоссальный резервуар человеческих ресурсов, отгораживаться от которого, изображая из себя прибалтов, было бы недальновидно. С другой стороны, Центральная Азия подвержена внешнему воздействию экстремистов и спецслужб стран Запада.

    16 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Китай и Россия сыграют в игру на раскол Европы

    Первым в топку экономической войны с КНР американцы бросят Евросоюз, который является вторым по значимости после самих США торговым партнером китайцев. Однако плюшек, которые предлагает Китай, может быть недостаточно для того, чтобы страны ЕС предали гегемона.

    3 комментария
    7 мая 2024, 11:30 • Новости дня

    Рябков сообщил об отъезде посла США из России

    Замглавы МИД Рябков сообщил об отъезде посла США из России на определенное время

    Рябков сообщил об отъезде посла США из России
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Посол Соединенных Штатов Линн Трейси уехала из России на определенное время, сообщил на Первом канале замглавы МИД Сергей Рябков.

    По его словам, посол Трейси уехала из России на определенное время, это стало известно до того, как решился вопрос с приглашениями послов на церемонию инаугурации президента Владимира Путина, передает ТАСС.

    Замминистра отметил, что приглашение послов недружественных стран на инаугурацию указывает на то, что Россия продолжает соблюдать протокол.

    Напомним, инаугурация Путина назначена на 7 мая. В апреле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что инаугурация Владимира Путина пройдет «с определенными нюансами», о них проинформируют позднее.

    В Госдепартаменте США заявили, что не будут представлены на церемонии инаугурации президента, но признают его российским лидером.

    6 мая 2024, 21:52 • Новости дня
    Госдеп США сделал заявление по ядерным учениям России
    Госдеп США сделал заявление по ядерным учениям России
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон не видит повода корректировать готовность своих ядерных сил, заявили в Госдепартаменте США после объявления Москвой ракетных учений.

    В ведомстве добавили, что американская сторона также не наблюдает готовность России применить ядерное оружие, передает РИА «Новости».

    Напомним, Генштаб России по поручению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина начал подготовку к проведению учения, в рамках которого планируется отработать подготовку и применение нестратегического ядерного оружия.

    Военный эксперт Александр Бартош в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал учения с тактическим ядерным оружием четким сигналом Западу.

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    6 мая 2024, 18:25 • Новости дня
    МИД: Россия будет воспринимать самолеты F-16 на Украине как носителей ядерного оружия
    МИД: Россия будет воспринимать самолеты F-16 на Украине как носителей ядерного оружия
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские учения по применению нестратегического ядерного оружия следует рассматривать в контексте заявлений с Запада и его дестабилизирующих действий, размещение американских ракет РСМД означает, что Россия имеет право на соответствующий зеркальный ответ, начиная с создания аналогов, заявил МИД. А самолеты F-16 на Украине Россия будет воспринимать как носителей ядерного оружия.

    Речь идет об открыто заявляемой поддержке и оказании прямого содействия прямым террористическим актам против России, проводимым киевским режимом с использованием западного оружия, отметило ведомство на своем сайте.

    Целью ударов украинской армии зачастую становятся гражданские объекты, но это не смущает спонсоров Киева, которые толкают его на новые преступления. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон и представители других столиц НАТО напрямую заявляют, что Украина может наносить удары западным оружием по российской территории, напомнили в российском дипведомстве.

    С недавних пор на украинской территории используются американские ракеты ATACMS, они также способны поражать цели в глубине России. США «открыто и явно» встали на путь размещения в разных регионах мира наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности, которые ранее запрещал Договор о РСМД.

    Вашингтон, разрушив российские предложения по поддержанию этого договора, намеренно развалил это соглашение, которое являлось одной из опор международной безопасности.

    США после этого начали испытывать ракеты этого класса и начали формировать подразделения с региональной привязкой, а также приступили к проработке вопроса о соответствующей инфраструктуре. В Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского региона ввозятся соответствующие комплексы якобы «на время проведения учений с союзниками». Теперь полным ходом идет «обкатка» таких систем, подчеркнул МИД.

    Россия оставляет за собой право реагировать зеркально на появление американских наземных РСМД, это будет означать прекращение действия одностороннего российского моратория на размещение таких систем вооружений. Кроме того, Россия начала доработку и производство аналогичных ракетных комплексов, этот процесс «не займет много времени» с учетом проведения ранее объявленных НИОКР.

    «В ближайшее время ожидается появление на украинском ТВД многофункциональных самолетов F-16 американского производства. Как неоднократно указывалось с российской стороны, мы не можем игнорировать тот факт, что данные авиасредства относятся к платформам двойного оснащения – неядерного и ядерного», – говорится в сообщении ведомства.

    МИД отмечает, что самолеты именно этого типа долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых совместных ядерных миссиях НАТО.

    «Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолеты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию», – заявляет МИД. 

    В заявлении МИД отмечается, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможности направления на Украину французских и других натовских военных «не может не поражать своей безответственностью».

    В западной прессе также появились сообщения о появлении французских наемников из «Иностранного легиона» на Украине. «Это трудно воспринимать иначе как проявление готовности и намерения вступить в прямую вооруженную конфронтацию с Россией, что означало бы лобовое военное столкновение ядерных держав», – подчеркнули в МИД.

    Эти и другие действия членов НАТО указывают, что альянс осознанно ведет к эскалации украинского кризиса в сторону открытого военного столкновения этого военного блока с Россией. Агрессивное стремление НАТО подорвать российскую безопасность набирает обороты. Гарантированная защита суверенитета и целостности страны является наивысшим приоритетом российской политики в области военной безопасности, в том числе в аспекте ядерного сдерживания.

    Указанные выше оценки стали основой для решения о военных учениях с задействованием сил ядерного сдерживания, которые «призваны стать отрезвляющим сигналом Западу и его марионеткам в Киеве». Мероприятие должно «остудить горячие головы в западных столицах» и помочь осознать возможные катастрофические последствия создаваемых ими рисков, заключили в МИД.

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    6 мая 2024, 21:43 • Новости дня
    США решили признать Путина следующим президентом России
    США решили признать Путина следующим президентом России
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты не будут представлены на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, но признают его российским лидером, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    «Нет, у нас не будет представителя на его инаугурации», – отметил Миллер. На вопрос, «бойкотируют ли США инаугурацию», он отвечать не стал, передает ТАСС.

    По его словам, США не рассматривает президентские выборы в России как «свободные и справедливые», но признают Путина в качестве российского лидера, пишет РИА «Новости».

    Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что руководители всех аккредитованных в Москве дипломатических представительств приглашены на инаугурацию президента России.

    Напомним, что инаугурация президента Владимира Путина назначена на 7 мая. В апреле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что инаугурация Владимира Путина пройдет «с определенными нюансами», о них проинформируют позднее.

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    7 мая 2024, 07:59 • Новости дня
    Си Цзиньпин твердо ответил Западу после заявлений Макрона о России

    New York Times: Си Цзиньпин твердо ответил Западу после заявлений Макрона о России

    Си Цзиньпин твердо ответил Западу после заявлений Макрона о России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Стремление французского президента Эммануэля Макрона убедить председателя Китая Си Цзиньпина «надавить» на Россию по украинскому вопросу не привело к ощутимым результатам, пишет The New York Times.

    Отмечается, что Си Цзиньпин твердо выступил против критики страны за дружеские отношения с Россией, подчеркнув, что он выступает против перекладывания ответственности за украинский кризис на третьи страны, передает «Газета.Ru».

    Также китайский лидер отметил, что Пекин не стоял у истоков конфликта на Украине и не является одной из сторон.

    По мнению издания, это «сердитое замечание» адресовано США.

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    6 мая 2024, 19:54 • Новости дня
    Названа дата встречи Путина с Пашиняном

    Ушаков: Встреча Путина с Пашиняном состоится 8 мая

    Названа дата встречи Путина с Пашиняном
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проведет 8 мая встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, вопросов для обсуждения много, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    Ушаков отметил, что на следующий день после инаугурации президента России Путин проведет юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета, после которого состоится встреча с Николом Пашиняном, передает ТАСС.

    По словам помощника президента, встреча Путина с армянским премьером будет содержательной, с большим числом вопросов для обсуждения. Кроме того, ожидается, что состоится традиционный дружеский обед для лидеров стран СНГ.

    Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян признал, что в отношениях Еревана и Москвы есть некоторые проблемы. Глава МИД Сергей Лавров назвал «наглыми» и «беспардонными» действия США и ЕС, направленные на отрыв Армении от сотрудничества с Россией.

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    7 мая 2024, 10:53 • Новости дня
    Spiegel: Между представителями ЕС произошел раскол из-за инаугурации Путина
    Spiegel: Между представителями ЕС произошел раскол из-за инаугурации Путина
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Между представителями Евросоюза произошел раскол из-за дискуссий о необходимости присутствия на инаугурации российского лидера Владимира Путина, пишет Spiegel.

    По данным издания, между членами ЕС появились разногласия из-за того, как отнестись к приглашениям на церемонию, знаменующую начало пятого срока правления российского лидера, передает РИА «Новости».

    Известно, что Франция, Венгрия и Словакия решили отправить представителей на церемонию ради сохранения связей с Россией. Однако Германия сочла участие в ней своего представителя неуместным. Также не планирует направлять своего представителя Великобритания.

    Ранее в Госдепартаменте США заявили, что не будут представлены на церемонии инаугурации президента, но признают его российским лидером.

    Напомним, инаугурация Путина назначена на 7 мая. В апреле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что инаугурация Владимира Путина пройдет «с определенными нюансами», о них проинформируют позднее.

    Коментарии (14)
    7 мая 2024, 07:47 • Новости дня
    Миссия Украины в ООН предприняла попытку сорвать акцию о фронтовиках в Нью-Йорке

    Tекст: Александра Юдина

    Постпредство Украины при ООН в Нью-Йорке и консульство страны в этом городе обращались в местную мэрию с целью сорвать акцию в память о погибших в Великой Отечественной и Второй мировой войнах.

    По информации осведомленного источника, постпредство  Украины, а также украинское генконсульство направляли в администрацию Нью-Йорка письма с призывами отменить возложение цветов к памятнику воинам Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в Нью-Йорке, по данным издания, со своей стороны «пытались действовать» украинские активисты со связями в данных организациях.

    По словам информатора, представители Украины обратились к активистам, чтобы те попытались обвинить митинг в пророссийской пропаганде.

    Напомним, в Нью-Йорке состоялось шествие, посвященное памяти ветеранов Второй мировой войны, его попытались сорвать и американские провокаторы.

    В России было принято решение не проводить традиционное шествие Бессмертного полка в очном формате. Новые форматы «Бессмертного полка» проводятся как в России, так и за рубежом.

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    6 мая 2024, 16:21 • Новости дня
    Путин рассказал о провальной попытке Запада разрушить экономику России
    Путин рассказал о провальной попытке Запада разрушить экономику России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В 2022 году началась экономическая агрессия против России, но результат оказался ровно обратный ожидаемому на Западе, рассказал президент России Владимир Путин во время заключительной встречи с действующим составом правительства, которое сложит полномочия 7 мая.

    «То бесконечное число санкций, с которыми мы столкнулись, были направлены на одно, и мы с вами хорошо знаем, какова была цель, – разрушить Россию изнутри, и не только политически, а прежде всего экономически. Создать проблемы в трудовых коллективах, вызвать безработицу массовую в стране, привести к закрытию предприятий и целых отраслей производства. Как мы знаем, ничего у наших противников не получилось. Результат оказался ровно обратный ожидаемому. У нас в прошлом году экономика Россия росла темпами выше мировой», – приводятся слова Путина в Telegram-канале Кремля.

    Напомним, Путин провел заключительную встречу с действующим составом правительства, которое сложит полномочия 7 мая.

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    6 мая 2024, 16:10 • Новости дня
    Путин на заключительной встрече поблагодарил уходящее правительство за работу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел заключительную встречу с действующим составом правительства, которое сложит полномочия 7 мая.

    Встреча прошла в здании правительства на Краснопресненской набережной. «Уважаемые коллеги! Сегодня приехал для того, чтобы поблагодарить вас за совместную работу на протяжении предыдущих лет», – сказал Путин.

    Прежние министры и вице-премьеры продолжат работу в статусе исполняющих обязанности до утверждения нового состава, передает ТАСС.

    Уходящее правительство является 17-м в новейшей истории России и сложит свои полномочия 7 мая, в день инаугурации президента.

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    7 мая 2024, 01:23 • Новости дня
    В России американский военнослужащий задержан за воровство

    В России американского военнослужащего задержали за воровство, Госдеп заявил о консульской поддержке

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель американской армии Синтия Смит сообщила, что в России задержан военнослужащий США.

    «Армия уведомила его семью, Госдеп предоставляет соответствующую консульскую поддержку солдату в России», – приводит ТАСС заявление Смит.

    Она добавила, что не может предоставить «дополнительные детали», «учитывая чувствительность этого вопроса», однако уточнила, что военнослужащий был задержан 2 мая.

    По ее словам, Россия уведомила Госдепартамент США о задержании американца в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях. Смит утверждает, что военнослужащий был задержан 2 мая.

    Отмечается, что военный нес службу в Республике Корея, а в России его подозревают в краже у женщины.

    Ранее военкор Евгений Поддубный опубликовал видео, подтверждающее, что в атаке на границы Белгородской области в районе деревни Козинка участвовали граждане США.

    Кадры, снятые нашлемной камерой одного из боевиков ГУР, запечатлели последние минуты диверсионной группы и ее гибель.

    В ролике показано, как американец вместе с боевиками ГУР укрывается в жилом сельском доме, сравнивает боевые действия с пейнтболлом и страйкболлом.

    Украинские боевики, включая американского наемника, были уничтожены артиллерийским ударом после того, как решили выбраться из дома.

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    7 мая 2024, 11:17 • Новости дня
    Захарова высмеяла отказы стран Запада присутствовать на инаугурации Путина

    Захарова назвала смешными «высокомерные отказы» стран Запада присутствовать на инаугурации Путина

    Захарова высмеяла отказы стран Запада присутствовать на инаугурации Путина
    @ Фотохост-агентство РИА Новости/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Высокомерные отказы западных представителей присутствовать на церемонии инаугурации российского лидера смешны, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, подобные заявления сделаны «в стиле некоего скалозубства», так как гордиться, «кроме очередных козней», западной стороне больше нечем, передает ТАСС.

    Также дипломат добавила, что представителям Запада стоит начать придумывать что-то новое самим, вместо того, чтобы указывать России на то, что здесь «какие-то непервосортные».

    Захарова подчеркнула, что на Западе их ответ считают высокомерно оскорбительным, однако в Москве его сочли смешным.

    Ранее Spiegel писала, что между представителями ЕС произошел раскол из-за инаугурации Путина.

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    7 мая 2024, 01:53 • Новости дня
    В Пентагоне рассказали о рисках захвата американской техники на Украине

    Пентагон заявил, что при поставке американской военной техники на Украину учитывает риски ее перевозки в Россию

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что ведомство «принимает во внимание» риски захвата американской военной техники на Украине.

    «Конечно, это то, что мы всегда принимаем во внимание, когда предоставляем возможности иностранным партнерам», – приводит слова Райдера РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что часть захваченной на Украине американской техники была представлена на выставке трофеев в Москве.

    Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и являются «игрой с огнем».

    При этом 3 мая в зоне действия группировки «Центр» ВСУ потеряли до 360 человек и очередной американский танк Abrams.

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    6 мая 2024, 16:35 • Новости дня
    Путин дал высокую оценку работе уходящего правительства

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, который 7 мая вновь вступит на главный государственный пост, заявил во время заключительной встречи с действующим составом правительства, что смена политических циклов не должна останавливать работу в интересах страны. Он отметил, что нынешний кабинет министров достиг весомых результатов.

    «Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России, российского, русского и всех других народов Российской Федерации не прекращается», – приводит слова Путина ТАСС.

    Путин также отметил, что нынешний кабинет министров достиг весомых результатов и создал задел для долгосрочного развития России. «Подчеркну, что по всем основным направлениям достигнуты весомые результаты, и набранный темп, созданный прочный задел имеют огромное значение для успешного решения сегодняшних и будущих задач», – сказал Путин.

    Напомним, Путин провел заключительную встречу с действующим составом правительства, которое сложит полномочия 7 мая.

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    6 мая 2024, 21:20 • Новости дня
    Эксперт: Путин обозначил важный критерий при формировании нового правительства

    Политолог Мартынов: Многие из нынешних министров сохранят посты в новом составе правительстве

    Эксперт: Путин обозначил важный критерий при формировании нового правительства
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Правительству Михаила Мишустина пришлось пройти через серьезные испытания, но решения кабинета министров позволили обеспечить рост экономики России даже в периоды глобальных потрясений, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В понедельник Владимир Путин провел заключительную встречу с действующим составом правительства.

    «На долю действующего правительства выпало немало трудностей. Кабинет успел пережить пандемию коронавируса, эскалацию конфликта на Украине, беспрецедентное экономическое давление со стороны западных стран», – отметил политолог Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Своевременные и действенные решения правительства позволили экономике России не просто выстоять, но и достигнуть новых высот. Кроме того, увеличивается число различных социальных программ. Поддержка власти со стороны общественности также крепка как никогда ранее», – отмечает он.

    По мнению эксперта, добиться этих результатов было невозможно, если бы в правительстве сидели некомпетентные люди. «Россия на практике доказала эффективность собственной политической системы, способной предоставлять ценные и опытные кадры даже в периоды глобальных потрясений», – считает эксперт.

    Он отметил, что на протяжении всего срока полномочий действующего кабинета между президентом Владимиром Путиным и министрами было взаимопонимание и доверие,  исполнительная власть работала единым фронтом.

    «Президент обозначил, что преемственность в достижении целей государственного развития становится одним из важнейших критериев при формировании нового состава правительства. Действующие члены кабинета зарекомендовали себя очень хорошо. Не исключаю, что многие из них сохранят высокие посты», – резюмирует Мартынов.

    Ранее Владимир Путин провел заключительную встречу с действующим составом правительства, полномочия которого истекают 7 мая. Прежние министры продолжат свою работу в статусе исполняющих обязанностей до утверждения нового состава кабинета. В начале мероприятия президент поблагодарил коллег за совместную работу.

    Глава государства напомнил, что правительство начало свою работу «буквально за несколько недель» до начала пандемии коронавирусной инфекции. «Должен отметить, что мы вместе с вами прошли тогда это испытание достойно. А оно было связано с мобилизацией всех наших ресурсов в области здравоохранения, всей социальной сферы», – сказал Путин.

    Президент также подчеркнул заслуги кабинета в рамках отражения экономической агрессии западных стран против России, начавшейся в 2022 году. «То бесконечное число санкций, с которыми мы столкнулись, были направлены на одно, и мы с вами хорошо знаем, какова была цель, – разрушить Россию изнутри», – акцентировал он.

    Однако замыслы Вашингтона и Брюсселя не увенчались успехом, и в прошлом году темпы роста экономики России оказались выше мировых. Еще одна задача, которую пришлось решать правительству, это необходимость начала СВО с целью защиты русского населения Донбасса.

    На этом фоне президент положительно оценил работу уходящего правительства. Он заявил, что нынешний кабинет достиг весомых результатов и создал задел для долгосрочного развития страны. «Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России, российского, русского и всех других народов Российской Федерации не прекращается», – подчеркнул Путин.

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    6 мая 2024, 22:47 • Новости дня
    Эксперт: Россияне видят в Путине гаранта стабильности и безопасности

    Правозащитник Брод назвал причины укрепления рейтинга Владимира Путина

    Эксперт: Россияне видят в Путине гаранта стабильности и безопасности
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Рейтинг Путина укрепился в условиях беспрецедентного давления Запада. Вмешательство в российские выборы, фейки, обстрелы новых регионов – все это возымело обратный эффект, еще больше сплотив россиян вокруг лидера, сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Брод. Так он прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, показавшего рост уверенности россиян в способности главы государства обеспечить стабильность и развитие страны.

    «В течение многих лет рейтинг президента России Владимира Путина стабильно высокий, и последние выборы только подчеркнули эти настроения россиян. Граждане РФ доверяют президенту, видят в нем гаранта стабильности и безопасности», – пояснил Александр Брод, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

    «Особо рейтинг Путина укрепился за последние годы в условиях беспрецедентного давления Запада – политического, экономического, информационного. Также, отмечу, что вмешательство Запада в российские выборы, попытки их непризнания, угрозы членам избирательных комиссий, обилие фейков, обстрелы новых регионов – все это возымело лишь обратный эффект, еще больше сплотив население вокруг сильного лидера, укрепив веру в него», – констатировал он.

    «Это дало право экспертам говорить о таком явлении, как президентское супербольшинство – самой обширной политической коалиции из всех существовавших в современной России. Она была сформирована в том числе за счет укрепившегося в народе образа президента – гаранта развития страны, имеющего продуманную программу и способного эффективно руководить государством», – отметил собеседник. 

    Брод подчеркнул, что тепло были встречены россиянами и инициативы Путина из его послания Федеральному Собранию. «Там были обозначены широкие горизонты развития страны, новые национальные проекты, особое внимание уделено кадровому обновлению, развитию здравоохранения, социальным проектам, поддержке молодежи», – напомнил эксперт.

    «Но, безусловно, Запад в своей информационной войне против нашей страны не оставит попыток отменить результат выборов президента России, вопреки беспрецедентному уровню поддержки россиян. Это системная политика Запада, она началась не вчера и кончится не завтра, и даже постоянно усиливается, начиная с «Крымской весны». Но этот лай уже не воспринимается серьезно в Москве, мы уже не оглядываемся на Запад», – резюмировал правозащитник.

    Как показали результаты мартовского мониторингового опроса ВЦИОМ, 80% россиян уверены, что Владимир Путин сможет обеспечить в России стабильность, а 79% – развитие страны. Три четверти россиян также заявили, что у Путина есть продуманный план действий по улучшению экономической ситуации в стране (76%).  У 85% следивших за Посланием президента Федеральному собранию, сложилось мнение, что у главы государства есть также стратегия развития страны на ближайшие несколько лет, примерно столько же выразили убежденность в том, что он сможет частично или полностью ее реализовать (86%).

    Инаугурация Владимира Путина пройдет 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Церемонию посетят руководители обеих палат Федерального собрания, Конституционного суда, члены правительства РФ и ЦИК, а также общественные деятели. Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, самовыдвиженец Путин набрал 87,28% голосов. На выборах была зафиксирована рекордная явка – 77,44%.

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    Что угрожает российскому зерновому экспорту

    Лидирующие позиции России в мировом экспорте зерновых и пшеницы могут пошатнуться из-за снижения урожая в этом году. Урожай оказался под угрозой, с одной стороны, из-за засушливой весны на юге страны, а с другой стороны – из-за снижения расходов крестьян на защиту посевов, на удобрения и другие технологии. Почему крестьяне резко снизили технологичность посевов в этом году? Подробности

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    Из трех вариантов «плана Трампа по Украине» России подходят два

    Журналисты и политологи по всему миру гадают, каким может быть «план Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине», которым он регулярно хвастается, однако никому не показывает. В основном обсуждается один из трех сценариев. Но есть еще и четвертый, наиболее вероятный. Подробности

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    Россия строит туристический суверенитет

    Растущая в России популярность внутреннего туризма выходит за рамки только отдыха, развлечений и даже экономического развития. Внутренний туризм требует собственного удобного транспорта, комфортных гостиниц и качественных услуг – и в итоге оказывается одним из условий государственного суверенитета России. Подробности

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    Марин Ле Пен защитила ядерное оружие от Макрона

    Новым поводом для конфликта между президентом Эммануэлем Макроном и остальными французами стала судьба французского ядерного оружия. Макрон хочет сделать его как бы общим для ЕС, чтобы сдерживать Россию. Идею приняли в штыки, а самый громкий голос принадлежит лидеру самой популярной партии – Марин Ле Пен. Она объяснила, чем это грозит. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Инаугурация президента Владимира Путина

    • Зеленский в розыске. Что это значит?

      МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко и других функционеров Киева, включая Павла Климкина и Арсена Авакова, который в России внесен в перечень экстремистов и террористов. Это не символическое, а историческое событие, которое определит дальнейшую политику России.

    • Еще одна причина провалов ВСУ

      На Западе нашли еще одну причину того, почему украинский фронт начал сыпаться, а российская армия с каждым днем занимает новые территории. Причина, впрочем, традиционная: коррупция. Причем ниточки тянутся к «зеленому кардиналу» Украины Андрею Ермаку.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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