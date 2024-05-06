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    «Популяризатор науки» считает, что именно из средств от ее лекций в Европе можно будет составить бюджет нового государства в Монголии. Теперь вы понимаете, каков уровень государственного мышления у людей, которые на Болотной кричали «Мы здесь власть!».

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Средней Азии придется играть по новым миграционным правилам

    Если в аэропортах счет непропущенных в РФ идет на десятки и сотни человек, то на сухопутных пунктах пропуска (на российско-казахстанской границе) – на тысячи. Пытающихся попасть в Россию гастарбайтеров – прежде всего таджиков – тщательно проверяют.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Спор «красных» и «белых» отстал от жизни

    Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.

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    6 мая 2024, 13:28 • Новости дня

    Пескова спросили об «использовании ракет КНДР» во время СВО

    Песков отказался комментировать заявления о якобы использовании ракет КНДР во время СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать предположения об использовании Россией во время специальной военной операции ракет КНДР.

    По его словам, такие вопросы касаются СВО, и спрашивать о возможном использовании ракет КНДР следует у военных, передает ТАСС.

    Ранее в заявлении совета Украина – НАТО было указано, что российские удары по территории Украины якобы «осуществляются с применением баллистических ракет из Северной Кореи и беспилотников из Ирана».

    6 мая 2024, 08:40 • Новости дня
    Военкоры сообщили о первых потерях французского Иностранного легиона в зоне СВО
    Военкоры сообщили о первых потерях французского Иностранного легиона в зоне СВО
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Информацию о прибытии легионеров на Украину подтвердили военкоры, участники подполья и военные эксперты. По их данным, французские солдаты, набранные из 3-го пехотного полка Иностранного легиона, были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске.

    Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

    Кроме того, издание ссылается на военного эксперта Владислава Шурыгина, который рассказал о том, что в лесничестве на южных подступах к Часову Яру завязался стрелковый бой, в котором русские десантники столкнулись с группировками иностранных наемников из числа французов и немцев. При этом в публикации отмечается, что «новые» наемники больше походили на кадровых военных НАТО, а не фрилансеров из западных стран, которые ранее прибывали на Украину, чтобы заработать.

    Шурыгин сообщил, что если информация о том, что российские десантники вступили в бой именно с кадровыми французами, подтвердится, то это будет означать, что 5 мая французские силы понесли первые настоящие потери, которые составили до семи человек.

    При этом, как отмечает издание, военкор Евгений Лисицын со ссылкой на свои источники пишет о том, что в зоне СВО были «аннулированы» около ста наемников из Франции.

    Официальных сообщений от Минобороны России на этот счет пока не поступало.

    Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times заявил, что Франция направила солдат Иностранного легиона в районы Донбасса.

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    5 мая 2024, 19:45 • Новости дня
    Пилот бомбардировщика назвал возможные места дислокации украинских F-16

    Командир экипажа Су-34 предположил схему использования F-16 Украиной

    Пилот бомбардировщика назвал возможные места дислокации украинских F-16
    @ Wally Santana/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Система управления F-16 радикально отличается от украинских МиГ-29 и Су-27. Поэтому за штурвалами окажутся якобы уволенные западные летчики, а сами машины могут базироваться в Румынии и Польше, рассказал Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах» командир экипажа российского Су-34.

    «Полагаю, что переданные ВСУ F-16 будут базироваться либо на территории Румынии, либо на территории Польши. В случае боевого применения задействуют аэродромы подскока, расположенные на Украине: приземление, дозаправка, подвеска оружия и уход на боевое задание. Возможно, для этого приспособят какие-либо гражданские аэродромы в стране», – рассказал пилот бомбардировщика отраслевому Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах».

    «В то, что за штурвалами F-16 будут сидеть украинские летчики, пусть даже и подготовленные в странах НАТО – не верю. Система управления F-16 настолько радикально отличается от системы управления украинских МиГ-29 и Су-27, что даже длительное переучивание выглядит чем-то невероятным», – добавляет собеседник. В связи с этим он считает, что за штурвалами самолетов окажутся западные специалисты, «якобы уволенные».

    В завершение командир Су-34 указал: «Если противник полагает, что F-16 поможет ему победить – вскоре он увидит, что перемога в очередной раз оборачивается зрадой».

    Ранее в воздушных силах ВСУ заявили, что первые F-16 появятся на вооружении Украины уже после Пасхи. Любопытно, что точную дату официальный представитель ВС ВСУ Илья Евлаш назвать не смог, указав, что сроки неоднократно менялись.

    При этом в конце апреля глава Пентагона Ллойд Остин уверял, что Киев начнет получать американские истребители F-16 в 2024 году. Причем передавать машины будут, по его словам, «вместе с летчиками и обслуживающим персоналом».

    По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, истребители должны усилить противовоздушную оборону Украины. В России не исключили, что противник попытается использовать F-16 для атак на Крымский мост. На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма, Крымского моста обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия.

    На удар по Крымскому мосту ранее намекал и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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    5 мая 2024, 15:29 • Новости дня
    В Германии раскритиковали бегство ВСУ

    Журналист Репке: ВСУ вновь отступают без бронетехники и под огнем артиллерии

    В Германии раскритиковали бегство ВСУ
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины вновь отступают без бронетехники и под огнем российской артиллерии, заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

    По его словам, наблюдается очередное украинское отступление без какой-либо бронетехники, средь бела дня, по открытым полям и под огнем российской артиллерии, передает РИА «Новости».

    Репке отметил, что подобное бегство ВСУ всегда приводит к смерти. Он также с критикой обрушился на тех, кто называет бегство украинских военных со своих позиций «запланированным тактическим отступлением».

    Ранее в воскресенье ВС России освободили Очеретино в ДНР.

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    5 мая 2024, 19:41 • Новости дня
    ВСУ атаковали российские позиции плюшевым зайцем с тротилом

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские атаковали позиции ВС России у Часова Яра неуправляемым плюшевым зайцем на гелиевом шаре.

    Как сообщает Telegram-канал Mash, ВСУ атаковали российские позиции самодельным беспилотным аппаратом, замаскированным под игрушечного зайца.

    Внутри плюшевой игрушки находилось 75 граммов тротила и детонатор с гироскопом.

    «По задумке украинских военных, тот, кто возьмет игрушку в руки, должен был остаться без кисти», – говорится в Telegram-канале.

    В апреле Украина ночью атаковала регионы России ракетами, БПЛА и воздушными шарами.

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    6 мая 2024, 09:22 • Новости дня
    При атаке дронов в Белгородской области шесть человек погибли и 33 пострадали
    При атаке дронов в Белгородской области шесть человек погибли и 33 пострадали
    @ Павел Колядин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шесть мирных жителей погибли и 33 пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на машины ГК «Агро-Белогорье» в Белгородской области, сообщили в оперштабе.

    Как говорится в сообщении, ВСУ с помощью БПЛА атаковали перевозившие сотрудников свинокомплекса машины ГК «Агро-Белогорье» в Борисовском районе, в результате нападения шесть человек погибли, более 30 пострадали, передает ТАСС.

    Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинских обстрелов за все время конфликта погибли 120 мирных жителей Белгородской области, включая 11 детей.

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    5 мая 2024, 13:58 • Новости дня
    Сотрудник колонии погиб при взрыве автомобиля в Бердянске

    СК возбудил дело после убийства сотрудника исправительной колонии в Бердянске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Под автомобиль сотрудника колонии в Бердянске Запорожской области заложили самодельное взрывное устройство, владелец скончался на месте, возбуждено уголовное дело по факту убийства, сообщил СК России.

    Как сообщили в СК, в воскресенье в городе Бердянске Запорожской области неизвестный заложил СВУ под автомобиль сотрудника исправительной колонии, оно сработало, потерпевший скончался на месте происшествия, передает РИА «Новости».

    СК возбудил уголовное дело по факту убийства общеопасным способом, ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

    Ранее президент Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно члена участковой избирательной комиссии в Бердянске Запорожской области Елену Ильину. Под автомобиль члена УИК 6 марта заложили самодельное взрывное устройство. Когда женщина села в машину, произошел взрыв. Пострадавшая умерла от полученных травм.

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    5 мая 2024, 13:50 • Новости дня
    Российская ПВО за сутки сбила 20 украинских БПЛА и две авиабомбы Hammer

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 20 украинских беспилотников и две авиабомбы Hammer французского производства, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли удары по 14-й и 30-й мехбригадам ВСУ в районах Синьковки (Харьковская область) и Новосадового (ДНР), а также отбили шесть атак 77-й аэромобильной бригады и 1-й бригады нацгвардии в районе Стельмаховки (ЛНР).

    В сообщении отмечается, что ВСУ потеряли на данном направлении до 305 человек и два БТР. Кроме того, ВС РФ уничтожены 152-мм орудие Д-20, 122-мм САУ «Гвоздика», четыре гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119.

    Как указали в ведомстве, подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли огневые удары по 22-й, 93-й мехбригадам, 5-й, 92-й штурмовой и 56-й мотопехотной бригадам ВСУ в районах Андреевки, Орехово-Василевки, Григоровки, Клещеевки и Красного (ДНР). Отмечается, что Украина потеряла до 290 человек, два автомобиля, гаубицу М777, три гаубицы Д-30, САУ «Гвоздика», ПТП МТ-12 «Рапира».

    В Минобороны уточнили, что подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли удары по 72-й мехбригаде ВСУ и 108-й бригаде теробороны в районах Урожайного и Старомайорского (ДНР). Кроме того, российские военные поразили до 135 человек, три пикапа, гаубицу FН-70, гаубицу «Мста-Б», ПТП МТ-12 «Рапира».

    В ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневые удары по 44-й артбригаде ВСУ, 35-й бригаде морской пехоты и 121-й бригаде теробороны в районах Павловки (Запорожская область), Ивановки, Михайловки и Золотой Балки (Херсонская область), а также отбили контратаку 118-й мехбригады ВСУ севернее Работино (Запорожская область). Потери ВСУ составили до 45 человек, САУ М109 Paladin, гаубица М777, гаубица Д-30.

    В пресс-службе подчеркнули, что российская армия уничтожила склад ракетного вооружения в районе Одессы, РЛС П-19 в районе Козютовки (Харьковская область), а также поразила склад топлива 218-го ОЦМТО ВСУ, цеха производства ракетного топлива, вооружение для БПЛА, живую силу и технику ВСУ в 108 районах.

    Всего с начала СВО уничтожено: 593 самолета, 270 вертолетов, 23 762 БПЛА, 512 ЗРК, 15 917 танков и ББМ, 1279 РСЗО, 9314 орудий, 21 479 единиц спецтехники, говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Очеретино в ДНР.

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    6 мая 2024, 04:08 • Новости дня
    КНДР: Российская армия превратит британское оружие на Украине в «металлолом»

    В КНДР выразили уверенность, что российская армия превратит британское оружие на Украине в «металлолом»

    Tекст: Денис Тельманов

    Военная помощь Великобритании Украине не сможет повлиять на ход специальной военной операции, поскольку российская армия уничтожит все поставляемые Лондоном вооружения.

    «Сейчас Вооруженные силы России, которые, превращая вооружения США и НАТО в горящий металлолом, держат инициативу на всех фронтах Украины», – считает международный обозреватель Сим Мин, опубликовавший статью в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК), передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Великобритания действует под влиянием США, которые «отчаянно пытаются предотвратить возрождение сильной России». Однако, по оценкам Сим Мина, никакие действия Запада не смогут «сломить отважный дух борьбы армии и народа России».

    Напомним, что 2 мая глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон посетил Украину и пообещал оказывать Киеву военную помощь на 3 млрд фунтов стерлингов в год.

    Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Кэмерон не раскаялся в словах, что у Украины есть право наносить удары британским оружием по целям на территории России.

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    6 мая 2024, 07:00 • Новости дня
    Стало известно об ударах по энергосистеме и складу в районе НИИ в Сумах

    Подполье: ВС России нанесли удары по энергосистеме и складу в районе НИИ в Сумах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России ночью нанесли удары по энергосистеме украинского города Сумы и складу с боеприпасами в районе НИИ, связанного с химическим производством, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, ночью в северо-восточной части города Сумы был нанесен удар с сильной детонацией по энергоструктуре и складам с боеприпасами города, передает РИА «Новости». Лебедев добавил, что взрывы доносились со стороны НИИ, связанного с химическим производством.

    Он рассказал также, что на этих производствах подготавливают боеприпасы для РСЗО и прилет беспилотника, вероятно, попал в ракеты, подготовленные к погрузке.

    Также ночью сообщалось о проблемах с электроснабжением Харькова, что может быть связано с ударом по энергоструктуре Сум. Лебедев добавил, что сейчас электричество в Сумах и большей части Харькова отсутствует.

    Ранее Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар по складу с боекомплектом и расположению военнослужащих Украины в районе Новая Бавария в Харькове.

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    6 мая 2024, 09:43 • Новости дня
    ВСУ начали выстраивать новые логистические маршруты после потери Очеретина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Железнодорожная станция в освобожденном поселке Очеретино в ДНР много лет служила для ВСУ базой по доставке техники и боеприпасов на Донецкое направление. После потери населенного пункта украинская армия вынуждена выстраивать новые логистические маршруты, сообщили в силовых структурах ДНР.

    Как сообщил источник ТАСС, узел имел стратегическую важность для снабжения гарнизона ВСУ в Авдеевке, через Очеретино Киев много лет перегонял большой поток боеприпасов и техники, распределявшейся затем на Донецком направлении. По словам источника, сейчас ВСУ вынуждены отойти вглубь своей обороны и выстраивать новые логистические маршруты.

    Напомним, в воскресенье в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Очеретино.

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    6 мая 2024, 10:28 • Новости дня
    ФСБ задержала пытавшегося подорвать здания судов в Тамбове россиянина

    ФСБ: Задержан россиянин, по указанию ВСУ пытавшийся подорвать здания двух судов в Тамбове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Задержан россиянин, по указанию украинских спецслужб пытавшийся подорвать здания двух судов в Тамбове, сообщили в ЦОС ФСБ.

    Как говорится в сообщении, ФСБ в городе Тамбове задержала гражданина России 1980 года рождения, готовившего подрыв зданий Тамбовского областного и арбитражного судов по указанию украинских спецслужб, передает РИА «Новости».

    В ходе обхода территории вокзала Тамбова, сотрудники РЖД заметили мужчину, закладывавшего предметы в строительный мусор. Прибывшим по вызову нарядом охраны он был задержан, в ходе осмотра были обнаружены два СВУ, обезвреженные специалистами-взрывотехниками. Задержанный сообщил, что в июле 2023 года был завербован украинскими спецслужбами для проведения терактов на территории России.

    В ЦОС добавили, что в начале марта 2024 года ему была поставлена задачавзорвать Тамбовский областной и арбитражный суды Возбуждено уголовное дело, мужчину арестовали.

    Ранее ФСБ уничтожила прибывшего в Россию из Литвы диверсанта военной разведки Украины.

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    6 мая 2024, 08:59 • Новости дня
    Сенатор назвал попытки ВСУ форсировать Днепр билетом в один конец

    Сенатор Кастюкевич: Для украинцев форсирование Днепра – это билет в один конец

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал попытки украинских войск форсировать Днепр билетом в один конец.

    По его словам, ВС России активно обороняют левый берег Днепра, нанося точные удары по скоплению техники и артиллерии врага на правом берегу, передает РИА «Новости».

    Кастюкевич добавил, что для украинских военных форсирование Днепра – билет в один конец.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что расчет гаубицы «Гиацинт-Б» уничтожил самоходное орудие и буксируемую гаубицу ВСУ на правом берегу Днепра.

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    6 мая 2024, 07:38 • Новости дня
    ВС России уничтожили самоходное орудие и гаубицу ВСУ на правом берегу Днепра

    «Гиацинт-Б» уничтожил самоходное орудие и гаубицу ВСУ на правом берегу Днепра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет гаубицы «Гиацинт-Б» уничтожил самоходное орудие и буксируемую гаубицу ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, на херсонском направлении в зоне проведения СВО артиллерийский расчет гаубицы «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» с закрытых огневых позиций на дальности до 20 километров уничтожил самоходное орудие и натовскую буксируемую гаубицу на правом берегу Днепра в Херсонской области, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что цели обнаружили с помощью средств воздушной разведки БПЛА ZALA.

    Ранее ВС России уничтожили 18 наблюдательных пунктов ВСУ на правобережье Днепра.

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    6 мая 2024, 13:08 • Новости дня
    ВСУ в выходные безуспешно попытались вернуть позиции в районе Сватово

    Марочко: ВСУ в выходные безуспешно попытались вернуть позиции в районе Сватово

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВСУ в минувшие выходные безуспешно попытались вернуть ранее утраченные позиции в районе Сватова ЛНР, силы России отбили атаки противника и заняли более выгодные рубежи, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, противник пытался вернуть ранее утраченные позиции в районе Сватова, Куземовки и Стельмаховки, но ВС России не только отбили противника, но и заняли новые, более выгодные рубежи и позиции, передает ТАСС. Он добавил, что на Пасху украинские войска открывали огонь по территории ЛНР и позициям российских военнослужащих.

    Марочко сообщил также, что в апреле на рубежах ЛНР отражено 125 атак противника, который потерял 17 185 человек, что на 3935 больше по сравнению с мартом. Он добавил также, что в апреле ВС России уничтожили 29 танков, 72 боевые бронированные машины и 419 других машин ВСУ. По его словам, только с 28 апреля по 4 мая украинские войска потеряли 3300 военнослужащих и наемников, пытаясь прорваться на территорию ЛНР.

    Ранее Марочко рассказал, что ВС России уничтожили работавшую у границ Белгородской области украинскую ДРГ.

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    6 мая 2024, 11:55 • Новости дня
    Российский беспилотник поразил бронетранспортер ВСУ при ротации в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оператор ударного беспилотника 19-й гвардейской мотострелковой дивизии поразил бронетранспортер ВСУ в Запорожской области, сорвав ротацию военнослужащих противника, сообщил оператор ударного FPV-дрона c позывным Бекас.

    По его словам, российские военные уничтожили двигавшийся в сторону украинских позиций бронетранспортер с десантом, сорвав смену личного состава, передает ТАСС.

    По словам оператора беспилотника, максимальная дистанция, на которой он поражал противника FPV-дронами, составляла 15 км.

    Ранее отставной полковник СБУ Олег Стариков заявил, что российские FPV-дроны представляют самую серьезную проблему на поле боя для украинской армии.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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