Госдума перенесла запланированное на 8 мая пленарное заседание

Лавров рассказал, как «опустил на землю» главу МИД Швейцарии из-за Зеленского

Tекст: Ольга Иванова

Он рассказал, что разговаривал с начальником федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом в конце января в Нью-Йорке. Когда глава МИД Швейцарии рассказал о «плане», Лавров «постарался его «опустить на землю» и объяснил, что никто не позволит Берну отойти от «формулы» Зеленского», передает РИА «Новости».

Лавров напомнил, что «в конечном итоге» эта формула «предполагает капитуляцию России, выплату репараций, трибунал над российским руководством и многое другое».

По его словам, когда швейцарские коллеги заявляют о желании позвать Россию на первую конференцию, то они «говорят неправду». Лавров также добавил, что на Западе пока не с кем вести серьезные переговоры по Украине, а то, чем занимаются европейские и американские политики – «игра в пародию на переговоры».

Ранее МИД Швейцарии подтвердил, что Россия не приглашена на конференцию по Украине, которая пройдет 15-16 июня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что конференция по Украине в Швейцарии не нацелена на успех без России.