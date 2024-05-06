В Москве наградили участников акции «Песни нашего полка»

В этом году конкурс привлек рекордное количество участников: более 700 заявок из 60 субъектов России и Молдавии.

В финальной части приняли участие авторы 17 песен. Они представили произведения, вдохновленные героизмом и патриотизмом предков и современников. Победители конкурса получили награды и возможность исполнить свои композиции в разных мероприятиях «Бессмертного полка» в период празднования Дня Победы.

Гран-при конкурса получил Максим Горельченко. У семьи Горельченко есть своя история, связанная с Великой Отечественной войной: «Мой дед – Сидорович Иван Адамович прошел Финскую и Великую Отечественную войны. Был тяжело ранен и контужен. О его подвигах рассказывается в книге «Ярче легенды», которая хранится в нашей семье и передается, как ценная реликвия, из поколения в поколение», – рассказывает Максим.

В номинации «Одна на всех» победу одержала песня «Четыре весны», автор слов и музыки – Александр Юрпалов (Москва), в номинации «Не забывайте наши имена» – песня «Победа наша», слова – Николай Бандурин, музыка – Ирина Шведова-Демарина (Москва).

Лучшей в номинации «Непобедима, широка, горда» стала песня «Сны солдатские», слова – Павел Каликин (Москва), музыка – Елена Спирина (Березовка, Алтайский край).

Стихи «Поколение войны» Сергея Леонтьева из Белозерского одержали победу в номинации «Песни всегда посвящал я отчизне». Актер и композитор Леонид Лютвинский написал на эти стихи песню.

Приз зрительских симпатий достался песне «Цена жизни», автор слов и музыки – Юрий Визбор, исполнение ансамбля «Зеленая лампа» (Железногорск, Красноярский край).

Специальные призы жюри получили несколько песен: «Солдатское письмо», автор слов и музыки – Сергей Коротун (Москва), «Письмо с фронта», слова – Петр Казаков, музыка – Александр Кургускин (Луганск) и «Песня о России», слова – Юрий Визбор, музыка – Эдуард Гиршов (Санкт-Петербург).

Посмертно был награжден участник спецоперации, ветеран семи военных конфликтов и музыкант Александр Бажин. Награду из рук депутата Госдумы, координатора партийного проекта «Женское движение Единой России» Наталии Полуяновой получила вдова автора.

Церемонию награждения открыл сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», председатель координационного совета Ассоциации ветеранов Специальной военной операции, генерал-полковник Сергей Макаров. «Сегодня наша нация объединилась на основе истории изучения своей семьи. Познание глубины подвига своих предков – отцов, дедов, прадедов – и осознание важности глубокого изучения своей семьи и передачи ее потомкам выводит нас к познанию истории нашей Родины. Важность этого переоценить невозможно. Круглогодичная работа «Бессмертного полка» объединяет всю нашу страну, а вместе мы победим любое несчастье».

Макаров также отметил важность проведения финала Всероссийского патриотического конкурса «Песни нашего полка» именно на выставке «Россия». «Эта выставка объединяет знания обо всей нашей стране. Гости приходят сюда посмотреть на свой край, область, республику – а выходят со знаниями обо всей нашей стране. Именно это нас и объединяет. Вместе победим!» – добавил он.