Состоялся первый модуль образовательной программы «Российский Кавказ: история, ценности, смыслы»

Первый модуль образовательной программы «Российский Кавказ: история, ценности, смыслы» прошел в центре «Машук»

Полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка пожелал участникам и организаторам воплощения в практике намеченных на мероприятии планов и дальнейших успехов во благо России.

«В непростых условиях нарастающих внешних вызовов именно такая консолидация усилий сегодня является залогом повышения эффективности работы по укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей среди молодежи, развитию системы гражданского просвещения, воспитанию у подрастающего поколения патриотического сознания, формированию чувства сопричастности к настоящим и будущим успехам страны. Уверен, что запланированная на ближайшие несколько дней программа позволит вам не только получить полезные знания, найти точки соприкосновения для реализации совместных инициатив, но и выработать новые форматы гражданско-просветительской деятельности», – отметил Чайка в своем обращении.

Генеральный директор Центра знаний «Машук», заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Антон Сериков подчеркнул, что разработка проектов по развитию социально-экономической, культурной сферы Северного Кавказа – одно из стратегических направлений работы Центра знаний «Машук», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Кавказ является особенным регионом, здесь есть своя социокультурная специфика, развитие которой играет важную роль в формировании устойчивого общества. Работа с ценностями и гражданское просвещение молодежи помогают укрепить их самосознание, сохранить традиции и культуру региона. На нашей программе собрались те, кто нацелен на обсуждение и создание проектов в этой сфере, и по итогам обучения участники смогли предложить самые эффективные решения», – отметил Сериков.

В рамках церемонии открытия директор департамента просветительской деятельности ЭИСИ Антонина Селезнева обратила внимание участников программы на важность совместной работы в развитии системы гражданского просвещения. «На ближайшие дни перед нами стоит задача обсудить имеющиеся практики просветительской деятельности и разработать новые. Далее планируем систематизировать ваши наработки, повысить их эффективность и направить на решение важных государственных задач. Наша работа только начинается. Каждый из вас сможет внести значительный вклад в это совместное, большое и благородное дело», – сказала Селезнева.

Программа образовательного модуля включила в себя проектную работу по созданию форматов гражданского просвещения, интерактивные лекции, мастер-классы, панельные дискуссии, квизы и «мозговые штурмы» с участием федеральных экспертов.

В рамках четырех тактов проектной работы группы участников разобрали текущие форматы мероприятий гражданского просвещения, которые реализуются в регионах СКФО, и актуальную проблематику образовательной и воспитательной сфер. Ими были составлены 15 проектных идей, которые можно запустить на территории всего округа, включающие в себя новые форматы гражданско-просветительской работы. В последний день образовательной программы эти прорывные идеи были представлены федеральным экспертам.

По итогам работы при участии представителей аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО и администрации президента РФ, Минобрнауки, центра знаний «Машук» были сформированы рабочие группы, направленные на развитие ценностно-мировоззренческой работы и введение разработанных практик в гражданско-просветительскую работу в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Образовательная программа реализуется департаментом просветительской деятельности ЭИСИ совместно с Центром знаний «Машук» при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО.