Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Татарстаном

Шеслер: В рядах ВСУ риск погибнуть намного выше, чем переплывая Тису

Политолог Шеслер: Не Тиса – «река смерти», а Украина – «территория смерти»

Tекст: Анастасия Куликова

«На Западе не оставляют попыток найти объяснение провалам Украины на фронте. Среди причин называется уклонение украинцев от мобилизации. Десятки и сотни людей нелегально пересекают границу по сухопутному пути. Кроме того, мужчины призывного возраста готовы бежать из страны, предпочитая подвергнуть свою жизнь опасности при переправе через реку Тису, чем отправиться на фронт», – отметила политолог и правозащитница Лариса Шеслер.

Она напомнила, что река на отдельных участках проходит по границе Украины с Румынией и Венгрией. Несмотря на то что ширина русла Тисы превышает 100 метров, есть и более узкие места. «Украинцы предпочитают переплывать там, где ширина варьируется в районе 40–60 метров. Многие считают, что пересечь реку легко, но приходится учитывать скорость течения», – детализировала собеседница.

По ее словам, гибнет крайне малая часть тех, кто пытается сбежать таким образом. Спикер ссылается на слова проводников, которые рассказывают, что через реку переправляются до 40 человек в день. По ее мнению, британская газета Economist гиперболизирует, называя Тису «рекой смерти». «Это не Тиса – «река смерти», а Украина – «территория смерти», откуда бегут, рискуя собственной жизнью, рискуя пасть от выстрела украинских пограничников. Люди понимают, что опасность оказаться в рядах ВСУ намного выше, чем погибнуть при переправе», – подчеркнула Шеслер.

Ранее британское издание Economist рассказало о гибели мужчин мобилизационного возраста, пытающихся сбежать с Украины вплавь через реку Тису. «Украинские уклонисты в отчаянии тонут в реке смерти», – гласит заголовок материала об опасном, но все еще популярном маршруте побега от мобилизации. Уже зафиксировано порядка 30 случаев гибели при переправе, передает РИА «Новости».

Как сообщают журналисты издания, пообщавшиеся со счастливчиками, сумевшими пересечь «реку смерти» вплавь, и проводниками из местных жителей, через Тису переправляются до 40 человек в день. Один из проводников рассказал журналистам об успешном пересечении границы группой из 96 человек под его руководством.

Как заявил один из беглецов, к побегу из страны его подтолкнуло непрекращающееся «сафари» на военнообязанных в его родном городе на западе Украины. «Этой страны для меня больше не существует. Пути назад нет», – приводит Economist слова 28-летнего инженера.

Напомним, на Украине вступил в силу закон об ужесточении всеобщей мобилизации, который еще 16 апреля был подписан Владимиром Зеленским. Главное новшество закона – обязательство мужчин обновить данные в ТЦК. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника», через который также может быть вручена повестка. Это касается и тех, кто успел уехать за границу – их лишили доступа к консульским услугам. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изощряются украинцы, чтобы перехитрить военкомов и избежать отправки на фронт.