На предприятиях в отдельных районах Казани объявили необходимость эвакуации

Умерла Анастасия Заворотнюк

Tекст: Ольга Никитина

Артистке было 53 года.

Сообщение о смерти актрисы появилось в ее официальной группе во «ВКонтакте».

Директор актрисы Станислав Христов в комментарии ТАСС подтвердил, что Анастасия умерла.

Время прощания и дата похорон станут известны позднее.

В 2018 году 47-летняя Заворотнюк родила дочь Милу от фигуриста Петра Чернышева. После родов у нее обнаружили рак – глиобластому головного мозга. Она перестала появляться на публике и сниматься в кино. В конце 2023 года актриса прошла курс дорогостоящего лечения, но болезнь не отступала.

Помимо Милы, у Заворотнюк есть еще двое детей: дочь Анна 1996 года рождения и сын Майкл 2000 года рождения.

Анастасия Юрьевна Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Отец Юрий Андреевич Заворотнюк (1945–2014) работал телережиссером, был членом Академии российского телевидения. Мать – Валентина Борисовна Заворотнюк (род. 1943), народная артистка России.

В 1993 году Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ. В 1993–2004 годах Анастасия Заворотнюк была актрисой Театра под руководством Олега Табакова.

Прославилась после роли в сериале «Моя прекрасная няня», который стал хитом 2000-х. Также снималась в фильмах «Код Апокалипсиса» (2007, Вадим Шмелев), «Артефакт» (2009, Андрей Соколов), «Охота на гауляйтера» (2012, Олег Базилов), «Любовь и море» (2016, Дмитрий Фикс), «Проклятие спящих» (2017, Илья Куликов и Никита Грамматиков). Исполнила около 30 ролей в фильмах и сериалах.

Член Союза кинематографистов России. Заслуженная артистка РФ (2006).