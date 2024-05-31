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    Транснациональный бизнес всячески демонстрирует свою готовность к сотрудничеству с Россией, в то время как политический истеблишмент Запада, наоборот, радикализируется. Власть и деньги начали расходится в интересах, что нехарактерно для США.

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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Ходорковский проиграл ставку на Ротшильдов

    Есть ли у кого-то еще сомнения, что возвращение Российской Федерации нефтяных богатств и перерабатывающих мощностей, принадлежавших некоторое время ЮКОСу, было законным?

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чья воля движет мировую историю

    Причина конфликта на Украине – не столько личностные особенности лидеров, сколько общий кризис системы, которую Запад начал выстраивать 400 лет назад и которая рушится теперь на наших глазах.

    12 комментариев
    31 мая 2024, 08:24 • Новости дня

    Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью украинский беспилотник

    Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

    Новая попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России была пресечена около 07.40, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее в ведомстве отчитались, что система ПВО уничтожила ракеты «Нептун» и дроны ВСУ в Краснодарском крае.

    31 мая 2024, 06:56 • Новости дня
    Китай отказался участвовать в швейцарской конференции по Украине

    Reuters сообщило об отказе Китая участвовать в швейцарской конференции по Украине

    Китай отказался участвовать в швейцарской конференции по Украине
    @ Didier Lebrun/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Китай отклонил приглашение принять участие в конференции по Украине, которая должна состояться в Швейцарии, сообщили источники.

    Как пояснило Reuters, Китай проинформировал об этом правительства других государств, пояснив, что «условия для его участия не были выполнены». Reuters сообщает, что отказ Китая направить делегацию на конференцию вызван тем, что там не будет представлена российская сторона, передает РИА «Новости».

    Напомним, СМИ сообщали, что Владимир Зеленский не видит смысла в конференции без участия президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина «проявить лидерство» и принять участие в саммите.

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    30 мая 2024, 11:40 • Новости дня
    Шеслер: В рядах ВСУ риск погибнуть намного выше, чем переплывая Тису

    Политолог Шеслер: Не Тиса – «река смерти», а Украина – «территория смерти»

    Шеслер: В рядах ВСУ риск погибнуть намного выше, чем переплывая Тису
    @ ZSOLT CZEGLEDI/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинские мужчины призывного возраста понимают, что опасность попасть в ряды ВСУ намного выше, чем погибнуть при переправе через Тису. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказала политолог Лариса Шеслер. Ранее газета Economist рассказала о «реке смерти» на Украине.

    «На Западе не оставляют попыток найти объяснение провалам Украины на фронте. Среди причин называется уклонение украинцев от мобилизации. Десятки и сотни людей нелегально пересекают границу по сухопутному пути. Кроме того, мужчины призывного возраста готовы бежать из страны, предпочитая подвергнуть свою жизнь опасности при переправе через реку Тису, чем отправиться на фронт», – отметила политолог и правозащитница Лариса Шеслер.

    Она напомнила, что река на отдельных участках проходит по границе Украины с Румынией и Венгрией. Несмотря на то что ширина русла Тисы превышает 100 метров, есть и более узкие места. «Украинцы предпочитают переплывать там, где ширина варьируется в районе 40–60 метров. Многие считают, что пересечь реку легко, но приходится учитывать скорость течения», – детализировала собеседница.

    По ее словам, гибнет крайне малая часть тех, кто пытается сбежать таким образом. Спикер ссылается на слова проводников, которые рассказывают, что через реку переправляются до 40 человек в день. По ее мнению, британская газета Economist гиперболизирует, называя Тису «рекой смерти». «Это не Тиса – «река смерти», а Украина – «территория смерти», откуда бегут, рискуя собственной жизнью, рискуя пасть от выстрела украинских пограничников. Люди понимают, что опасность оказаться в рядах ВСУ намного выше, чем погибнуть при переправе», – подчеркнула Шеслер.

    Ранее британское издание Economist рассказало о гибели мужчин мобилизационного возраста, пытающихся сбежать с Украины вплавь через реку Тису. «Украинские уклонисты в отчаянии тонут в реке смерти», – гласит заголовок материала об опасном, но все еще популярном маршруте побега от мобилизации. Уже зафиксировано порядка 30 случаев гибели при переправе, передает РИА «Новости».

    Как сообщают журналисты издания, пообщавшиеся со счастливчиками, сумевшими пересечь «реку смерти» вплавь, и проводниками из местных жителей, через Тису переправляются до 40 человек в день. Один из проводников рассказал журналистам об успешном пересечении границы группой из 96 человек под его руководством.

    Как заявил один из беглецов, к побегу из страны его подтолкнуло непрекращающееся «сафари» на военнообязанных в его родном городе на западе Украины. «Этой страны для меня больше не существует. Пути назад нет», – приводит Economist слова 28-летнего инженера.

    Напомним, на Украине вступил в силу закон об ужесточении всеобщей мобилизации, который еще 16 апреля был подписан Владимиром Зеленским. Главное новшество закона – обязательство мужчин обновить данные в ТЦК. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника», через который также может быть вручена повестка. Это касается и тех, кто успел уехать за границу – их лишили доступа к консульским услугам. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изощряются украинцы, чтобы перехитрить военкомов и избежать отправки на фронт.

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    31 мая 2024, 01:08 • Новости дня
    США подтвердили снятие с ВСУ части ограничений для ударов по России

    Байден разрешил ВСУ вести оружием США контрбатарейную борьбу с целями на территории России «в регионе Харькова»

    США подтвердили снятие с ВСУ части ограничений для ударов по России
    @ U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украине разрешено использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины, сообщил Госдеп.

    Как заявили в Госдепе, глава американского государства Джо Байден велел «своей команде дать Украине возможность использовать поставленные США вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова».

    Указывается, что Украина должна получить возможность «отвечать российским силам, атакующим или готовящимся атаковать ее», передает РИА «Новости».

    При этом позиция Вашингтона относительно «запрета на применение» оперативно-тактических ракет ATACMS и других «средств дальнего поражения» осталась прежней, когда речь идет об ударах по территории, которую США не считают украинской.

    Напомним, о том, что Байден втайне дал согласие на украинские удары американским оружием по регионам России, которые находятся рядом с Харьковской областью Украины, ранее сообщило издание Politico.

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    31 мая 2024, 04:30 • Новости дня
    БПЛА атаковали нефтебазу на Кубани

    В результате атаки БПЛА загорелись цистерны с нефтепродуктами в Краснодарском крае

    БПЛА атаковали нефтебазу на Кубани
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке беспилотников, в Темрюкском районе пострадала инфраструктура нефтебазы, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

    Кондратьев сообщил в Telegram, что беспилотники были «подавлены силами ПВО». В Новороссийске, по имеющейся информации, никто не пострадал, разрушений нет. В Темрюкском районе загорелись три цистерны с нефтепродуктами, пострадали сотрудники нефтебазы.

    Позднее глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что в результате атаки БПЛА два сотрудника нефтебазы получили «нетяжелые травмы». Пожар на нефтебазе потушен, передает ТАСС.

    Напомним, военный эксперт Алексей Леонков объяснил участившиеся атаки украинских БПЛА на Краснодарский край. Он указал, что регион нуждается в дополнительной защите от атак дронами.

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    30 мая 2024, 14:50 • Новости дня
    В Совфеде оценили идею Макрона об отправке военных инструкторов на Украину

    Сенатор Климов: Планы Макрона об отправке военных инструкторов на Украину крайне опасны

    В Совфеде оценили идею Макрона об отправке военных инструкторов на Украину
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Очередная инициатива президента Франции укладывается в милитаристскую риторику Запада, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Эммануэль Макрон предложил ЕС создать коалицию военных инструкторов для Украины. По мнению парламентария, есть как минимум три причины, почему Париж выступает с подобной инициативой.

    «Пока планы по отправке европейских инструкторов на Украину выглядят как сотрясание воздуха, однако они все равно крайне опасны», – отметил сенатор Андрей Климов. По его мнению, есть несколько причин, почему Париж выдвигает подобные предложения.

    Первая – приближающиеся выборы в Европарламент. «Макрон всячески пытается обратить на себя внимание, поскольку на данный момент правая партия Марин Ле Пен обходит президентскую коалицию. Поэтому складывается ощущение, что подобные заявления будут звучать вплоть до конца предвыборной кампании», – считает собеседник.

    Вторая причина – обида Макрона на русских, которые оказались в Африке предпочтительнее французов, продолжил Климов. «Антиколониальная тема для французского лидера как кость в горле. Однако это не мы выдавливаем Францию из Африки, это решение местных властей, которые посчитали неприемлемой политику Парижа», – пояснил парламентарий.

    На этом фоне он обратил внимание на события в Новой Каледонии, где не стихают протесты за независимость. Французские власти даже приняли решение ввести туда войска. «Выходит, что Макрон не способен справиться с ситуацией в Новой Каледонии, но лезет куда-то еще», – заметил спикер.

    Отсюда вытекает третья причина, почему Макрон подумывает об отправке то войск, то инструкторов на Украину. «Французы, видимо, вспоминают времена, когда они в составе Антанты вводили войска в Одессу. У них периодически проявляется ностальгия по былым имперским временам», – допустил Климов.

    Впрочем, он не исключает, что президента Франции вынуждают делать милитаристские заявления политики из Вашингтона. «Макрон несамостоятелен. Может, его просят постоянно поднимать этот вопрос? Соединенные Штаты видят положение ВСУ, но не хотят связывать себя возможными жертвами среди своих военнослужащих, а европейцев им не жалко. Поэтому Америке нужны такие «макроны», которые будут им подыгрывать», – предположил сенатор.

    Ранее газета Le Monde сообщила, что Эммануэль Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину. Такую инициативу, по информации издания, президент Франции продвигает в преддверии визита Владимира Зеленского, запланированного на первую неделю июня. Французский лидер хочет обсудить это предложение детально в ходе встречи.

    Ожидается, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции и других европейских стран, в частности – Литвы, Эстонии и Великобритании. Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. По мнению западных военных, обучение украинских солдат на территории Украины будет не только более эффективным, но и снизит риски, связанные с поездками.

    Издание отмечает, что отправка инструкторов в зону боевых действий станет логичным продолжением программы военной тренировочной миссии ЕС для Украины (EUMAM), в рамках которой уже более 50 тыс. украинских солдат прошли обучение в странах Европы.

    Напомним, главком ВСУ Александр Сырский разрешил допуск французских инструкторов в учебные центры ВСУ. По его словам, они будут заниматься подготовкой украинских военнослужащих. Сырский добавил, что предложение отправить на территорию Украины инструкторов поступило от министра обороны Франции Себастьяна Лекорню на встрече по видеосвязи. Главком ВСУ допустил, что решение Парижа сможет побудить других союзников «присоединиться к этому амбициозному проекту».

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    30 мая 2024, 10:29 • Новости дня
    Депутат рассказал, сколько бойцов ВСУ ежедневно сдается в плен под Харьковом

    Депутат Водолацкий: На Харьковском направлении в плен ежедневно сдаются порядка 30 бойцов и командиров ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    На Харьковском направлении в плен российским войскам ежедневно сдаются порядка 30 бойцов и командиров ВСУ, сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    По его словам, больше всего пленных ВСУ зафиксировано в зоне ответственности российских группировок «Север» и «Запад». При этом мирные жители, которых украинские каратели пытаются насильно вывезти в центры временного размещения, не хотят покидать свои дома. Они прячутся в подвалах или землянках. При первой возможности стараются вернуться в свои села, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, украинский пленный сообщил об отсутствии минных заграждений на границе с Россией.


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    30 мая 2024, 23:27 • Новости дня
    Politico заявила о снятии Байденом с ВСУ части ограничений для ударов по России

    Politico заявила о разрешении Байдена Киеву атаковать оружием США соседние с Харьковской областью регионы России

    Politico заявила о снятии Байденом с ВСУ части ограничений для ударов по России
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден втайне дал согласие на украинские удары американским оружием по регионам России, которые находятся рядом с Харьковской областью Украины, заявили источники.

    Как заявил источник Politico, Байден велел «своей команде убедиться», что украинские войска смогут применять «американское оружие для ведения ответного огня в Харькове», передает ТАСС.

    Утверждается, что речь идет о возможности для украинских войск «нанести ответный удар по российским силам», которые сами наносят удары по Украине или собираются это сделать.

    При этом источник утверждает, что сама политика США по запрету наносить американским оружием дальнобойные удары вглубь России «не изменилась».

    Кроме того, Politico пишет со ссылкой на высокопоставленного представителя военных кругов США, что американские чиновники «стали более серьезно рассматривать возможность изменения своей политики после того, как Россия начала наступление на Харьков», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что отмена запрета для Киева на удары по целям на территории, которую США не считают украинской, представляет «военную ценность», и оттого об этом может быть объявлено «уже очень скоро».

    В свою очередь, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заверила, что позиция США по применению Киевом американского оружия в конфликте с Россией осталась неизменной.

    Напомним, президент России Владимир Путин, комментируя призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга бить по России дальнобойными ракетами, заявил, что представители стран альянса должны понимать, с чем они «играют».

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    30 мая 2024, 16:42 • Новости дня
    Путин назвал бойцов СВО опорой и броней России

    Tекст: Вера Басилая

    Бойцы специальной военной операции отстаивают правду и суверенитет России, они являются подлинной опорой и броней страны, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения госнаград.

    «Мы проходим через серьезные испытания, отстаивая правду, справедливость, суверенитет России и право нашего народа самому определять свою судьбу. На передовой этой борьбы те, кто исполняют свой воинский, профессиональный, гражданский долг в сфере специальной военной операции. Вы – истинная опора и броня России. Вы держите равнение на достойные ориентиры, на мужество и братство поколения победителей», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин назвал основой успехов бойцов на поле боя поддержку со стороны россиян.

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    31 мая 2024, 02:12 • Новости дня
    Швейцария признала необходимость участия России в мирном процессе по Украине

    Официальный представитель МИД Швейцарии Эльчингер заявил о необходимости участия России в мирном процессе по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Россия должна быть вовлечена в мирный процесс по Украине, без Москвы он немыслим, заявил официальный представитель МИД Швейцарии Пьер Ален Эльчингер.

    Эльчингер сказал, что конференция в Бюргенштоке призвана дать старт мирному процессу. Однако он не дал прямого ответа на вопрос, направят ли Москве приглашение, передает ТАСС.

    Официальный представитель ведомства сообщил, что продолжается работа над программой конференции, которая должна предусматривать «обмен мнениями на пленарном заседании в присутствии всех глав делегаций» и «обсуждение различных тем в сокращенном формате».

    Внимание планируется сосредоточить на «тематических областях, представляющих международный интерес», это вопросы ядерной безопасности, свободы судоходства и продовольственной безопасности, гуманитарные вопросы.

    Напомним, украинские СМИ пишут, что из-за опасения провала конференции по Украине в Швейцарии, Владимир Зеленский сократил свою «формулу мира» до трех пунктов. Британская пресса сообщила, что офис Зеленского дал указание чиновникам и депутатам публично критиковать президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина за отказ приехать на конференцию.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает бесперспективной конференцию по Украине, которая должна пройти в Швейцарии в июне.

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    31 мая 2024, 04:09 • Новости дня
    Шольц заявил, что со временем придется вернуться к дипломатии с Россией

    Шольц указал на необходимость вернуться к дипломатии в отношениях с Россией в будущем

    Tекст: Антон Антонов

    В отношениях с Россией в будущем снова придется обращаться к политике и дипломатии, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц считает необходимым «воспринимать серьезно» угрозу войны между Россией и НАТО. Однако он выразил уверенность, что «этого не произойдет в ближайшее время», передает ТАСС со ссылкой на Thuringer Allgemeine.

    По его словам, цель Берлина заключается в том, чтобы с помощью «дипломатически мотивированной политики» и понимания незыблемости государственных границ не допустить конфликта.

    Как заявил Шольц, «разумеется, необходимо будет снова вернуться к политике, дипломатии и взаимопониманию». В качестве примера канцлер указал на создание СБСЕ и, в последствии, ОБСЕ, передает РИА «Новости».

    Шольц выступил против того, чтобы менять уже достигнутые договоренности с Украиной по применению оружия. Также «речи не идет о наземных войсках», Берлин «не хочет отправлять туда солдат». Российско-украинский конфликт не должен превратиться в конфликт между НАТО и Россией, сказал он.

    Напомним, Шольц заявил, что спекуляции на тему возможного использования киевским режимом западного оружия для ударов по объектам в России не имеют смысла.

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    30 мая 2024, 09:54 • Новости дня
    На Купянском направлении вдвое возросло число боестолкновений и артобстрелов

    Tекст: Максим Попов

    В Луганской области возросло количество боестолкновений, особую активность ВСУ проявляют на Купянском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, прежде всего активность противника возросла на территориях между населенными пунктами Синьковка и Невское. Здесь за последние сутки атаки ВСУ на позиции Российской армии увеличились вдвое, сказал он.

    Марочко подчеркнул, что локальные наступления украинских боевиков не имеют успеха, более того, в районе Петропавловки из-за ответных действий российских Вооруженных сил они оставили хорошо укрепленные позиции.

    Кроме того, отставной военный со ссылкой на собственные источники отметил, что в последнее время ВСУ нарастили количество артиллерийских обстрелов сразу на Харьковском, Купянском и Донецком направлениях. По его словам,  это связано с увеличением поставок боеприпасов Западом и частичным снятием украинским командованием лимитов на использование снарядов, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили дополнительные силы с Донецкого на Харьковское направление фронта.


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    30 мая 2024, 13:49 • Новости дня
    Силы ПВО России сбили украинский Су-27

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства противовоздушной обороны в последние сутки сбили самолет украинских воздушных сил Су-27, сообщило Минобороны.

    Российские комплексы ПВО за этот период также уничтожили 24 дрона, восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, уничтожена американская противорадиолокационная ракета HARM.

    С начала СВО уничтожены 606 самолетов, 274 вертолета, 24 794 дрона, 524 ЗРК, 16 201 танк и других боевых бронированных машин, 1324 машины РСЗО, 9957 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    31 мая 2024, 06:33 • Новости дня
    Пентагон собрался передать Киеву правила ударов по России

    New York Times сообщила о намерении Пентагона разработать рекомендации для Украины относительно ударов по России

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагону поручено предоставить Киеву «точные рекомендации» о том, «куда можно бить в России» американским оружием, сообщил американский чиновник.

    Шеф Пентагона Ллойд Остин направил поручение командующему объединенными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи, который «передал это решение Украине», передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

    Напомним, Госдеп сообщил, что ВСУ разрешено использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России рядом с Харьковской областью.

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    30 мая 2024, 13:51 • Новости дня
    В Харькове прогремел взрыв

    Tекст: Ольга Никитина

    Взрыв прозвучал в четверг днем в Харькове, пишут местные СМИ.

    Других подробностей не приводится.

    В Харьковской области действует воздушная тревога, передает ТАСС.

    Ранее в четверг сообщалось, что почти половина города Волчанска Харьковской области уже освобождена.

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    30 мая 2024, 12:42 • Новости дня
    Группировка «Днепр» за сутки уничтожила три РЛС украинской армии

    Губернатор Сальдо сообщил об уничтожении трех РЛС украинской армии на правом берегу Днепра

    Tекст: Максим Попов

    Российская группировка «Днепр» в течение суток уничтожила три радиолокационные станции ВСУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, во время обороны левого берега Днепра подразделения Российской армии активно атаковали личный состав ВСУ беспилотниками, а также наносили мощные ракетно-артиллерийские удары по их позициям. Потери противника составили три РЛС, написал Сальдо в своем Telegram-канале.

    Накануне Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе 128-й горно-штурмовой бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

    Как ранее сообщалось, группировка «Днепр» уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.



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