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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Локомотив «Запад» оказался отстающим паровозом

    Запад, столетия выполнявший роль локомотива человеческой цивилизации, превращается в крайне неэффективную и коррумпированную инертную силу с откровенно низким КПД.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Они считают, что миром движет страх»

    29 мая – 150 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона – одного из величайших писателей планеты. Описывая борьбу Рима и Карфагена, он почти детально описал всё то, что происходит с планетой сейчас. А именно – «схватка богов и бесов».

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Киргизия опередила Россию в борьбе с колдунами

    Запрет рекламы оккультных услуг – достаточно очевидная мера, которая предлагается уже очень давно. Конечно, можно сказать, что люди вольны тратить свои деньги, как им угодно – в том числе и на то, что мы сочли бы чрезвычайно дурацким. Этот довод применим в других областях – но не в этой.

    8 комментариев
    31 мая 2024, 10:01 • Новости дня

    Саркози не верит в возможность войны между Россией и Францией

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что не представляет себе военного конфликта между Россией и Францией.

    «Я не могу даже вообразить, что страна Льва Толстого и страна Оноре де Бальзака вступают в войну», – сказал Саркози в интервью газете Le Figaro, передает ТАСС.

    Он также призвал искать пути мирного урегулирования конфликта на Украине и предостерег от его эскалации.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Европы не ведут войну против России и ее народа.

    При этом, по его словам, страны ЕС намерены продолжать оказывать помощь Украине столько, сколько это будет необходимо.

    Кроме того, Макрон добавил, что европейцы выступают за достижение долгосрочного мирного урегулирования на Украине.

    29 мая 2024, 12:02 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Макрона о снятии ограничений на удары ВСУ по России

    Захарова: Макрон не сказал ничего нового, допустив удары ВСУ по территории России

    Захарова ответила на слова Макрона о снятии ограничений на удары ВСУ по России
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, выступившего за то, чтобы разрешить ВСУ наносить удары по военным объектам вглубь территории России западным оружием, повторяется буквально всеми и не является новым, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в эфире радио Sputnik отметила, что подобные идеи раздаются «то тут, то там», причем в Прибалтике по этому поводу, по ее словам, «вообще началась какая-то истерика». Выступают с такими призывами и «польские политические персонажи», заметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

    В этом контексте она упомянула и США, отметив, что «прошитая русофобия» команды Байдена также всем известна.

    Ранее Макрон поддержал призывы разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать военные объекты на российской территории с использованием западного оружия.

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    29 мая 2024, 12:47 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил участившиеся атаки украинских БПЛА на Краснодарский край

    Военный эксперт Леонков: С помощью атак БПЛА на Краснодарский край Украина хочет нанести ущерб туристической отрасли России

    Военный эксперт объяснил участившиеся атаки украинских БПЛА на Краснодарский край
    @ armawir.ru

    Tекст: Илья Абрамов

    Противник пытается сорвать курортный сезон в Краснодарском крае и запугать местное население, однако, как показывает практика, эти методы не работают. В то же время регион нуждается в дополнительной защите от атак дронами. Такое мнение высказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее беспилотник ВСУ был сбит над Армавиром.

    «Очевидно, что атаки украинских дронов на Краснодарский край нацелены на повреждение нашей инфраструктуры в регионе. При этом я не исключаю, что частично данные полетов беспилотников передаются странам НАТО для дальнейшего анализа», – допустил военный эксперт Алексей Леонков.

    «В то же время противник хочет оказать и психологическое давление на российской общество. Он пытается создать видимость того, что БПЛА могут беспрепятственно летать по большей части наших территорий. Не стоит забывать и о туристическом сезоне, который стартует сейчас в Краснодарском крае. Вероятно, ВСУ вознамерились запугать отдыхающих. Однако как показывает практика, желаемого результата им не достичь», – отмечает он.

    По словам собеседника, украинская армия неслучайно выбирает именно беспилотники для совершения подобных атак. «Эти аппараты могут летать на большие расстояния на низких высотах и огибать рельеф местности, что позволяет ударному средству долго оставаться незамеченным», – поясняет эксперт.

    «Необходимо отметить, что противник постоянно анализирует нашу противовоздушную оборону и пытается нанести удар там, где чувствует уязвимость. На многих участках мы уже практически закрыли для противника возможность атаки беспилотниками», – подчеркивает собеседник.

    «Краснодарский край также нуждается в усилении противовоздушной обороны. В перспективе необходимо защитить города региона и важные объекты такими системами как ТОР-М2КМ. Кроме того, для борьбы с БПЛА будут полезны комплексы РЭБ», – акцентирует эксперт.

    Аналитик при этом убежден – важно не только противодействовать уже летящему дрону, но и пресекать саму возможность противника пользоваться аппаратами. «Необходимо продолжать и усиливать работу по обнаружению и уничтожению мест сборки беспилотников», – резюмировал Леонков.

    Ранее российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Армавиром в Краснодарском крае. Губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале отметил, что по предварительным данным пострадавших и разрушений нет.

    На этой неделе противник уже попытался атаковать гражданские объекты на территории Геленджика с помощью беспилотников. Губернатор также в Telegram-канале отмечал, что все БПЛА подавлены силами ПВО. Тем не менее обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание в селе Криница. В хуторе Джанхот дрон упал на деревья.

    В ночь на 19 мая российские ПВО сбили 57 БПЛА ВСУ над Краснодарским краем. Тем не менее на территорию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани Краснодарского края упали шесть беспилотников. Позднее появились сведения, что объект был атакован дронами с зарядами, начиненными снаряженными стальными шариками.

    Ночью 17 мая российские средства ПВО перехватили 44 беспилотника в небе над Краснодарским краем, более десятка дронов были подавлены над Новороссийском. Оперштаб региона в своем Telegram-канале заявил о падении двух БПЛА на территории НПЗ в Туапсе. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла США, ЕС и Украину от дальнейших атак, подчеркнув, что Москва не оставит это без ответа.

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    29 мая 2024, 14:31 • Новости дня
    Эксперты указали на эффект от изменений в налоговой системе России
    Эксперты указали на эффект от изменений в налоговой системе России
    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Прогрессивная шкала налогообложения применяется во многих крупных экономиках мира, а в случае с Россией она позволит улучшить демографические и торговые показатели страны. К такому мнению пришли эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД.

    «Принцип справедливости станет базовым при рассмотрении налоговых изменений», –подчеркнул Владимир Климанов, директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской Академии. Он напомнил, что сложившееся распределение налогового бремени многими критиковалось.   

    «В обществе существовал запрос на введение прогрессивной шкалы налогообложения. Важно отметить, что инициатива затронет наиболее обеспеченных граждан, а для людей с низкими доходами предполагается сохранение налогового бремени на прежнем уровне», – уточнил собеседник. По его словам, изменения коснутся только 2 млн россиян.

    Еще одной причиной изменений послужила необходимость ликвидировать дефицит бюджета, добавил Климанов. При этом пока нерешенным остается вопрос перераспределения дополнительных доходов между уровнями бюджетной системы.

    «НДФЛ и налог на прибыль поступают в региональные бюджеты. По итогам 2023 года Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье стали лидерами собираемого НДФЛ по стране. Выходит, что в «выигрыше» все равно окажутся высокообеспеченные субъекты федерации. Я не исключаю, что в перспективе будут созданы дополнительные инструменты для перераспределения средств в бюджеты субъектов РФ», – допустил спикер.

    Что касается налога на прибыль, то изменения коснутся прежде всего организаций, которые получают высокие доходы. «Речь идет о финансовых секторах – тех, кто в последние пару лет показывал сверхрекордную прибыль, а также секторе, связанном с добывающими отраслями или первичной переработкой», – детализировал экономист.

    Прогрессивная шкала уже давно применятся во многих странах, в том числе самых крупных экономиках мира, однако там менее приятные налоги для населения, добавил в свою очередь Алексей Ведев завлабораторией структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС. Он указал, что совершенствование налоговой системы будет способствовать улучшению демографии и росту товарооборота.

    Схожей точки зрения придерживается Константин Тузов, научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской Академии. «Дополнительные средства с налогов пойдут на финансирование нацпроектов. Это будет поддерживать и социальную инфраструктуру, и семьи с детьми, будет стимулироваться рост экономики», – акцентировал он.

    Ранее глава Минфина Антон Силуанов высказался за внедрение прогрессивного налогообложения. Он подчеркнул, что в российском обществе имеется устойчивый запрос на социальную справедливость. Кроме того, он отметил, что предлагаемая инициатива не должна коснуться подавляющей части населения страны.

    По его словам, прогрессивная налоговая шкала повлияет лишь на 3,2% работающих людей (приблизительно 2 млн человек) с доходом свыше 2,4 млн рублей в год. «При этом в выигрыше окажется большое количество семей с детьми», – считает он. Силуанов уточнил, что оплачивать увеличенный налог граждане будут не со всей суммы зарплат, а лишь с превышения порогов. «В пределах 2,4 млн рублей по-прежнему будет взиматься 13%», – заметил он.

    «При совершенствовании налоговой системы закладываются принципы, работающие на рост ВВП. Правительство нацеливает налоговую систему на стимулирование инвестиций: сохраняет текущие меры поддержки и вводит новые. На собранные доходы будет строиться в том числе инфраструктура, необходимая инвесторам», – цитирует главу Минфина «Коммерсант».

    Напомним, в правительство были внесены предложения по изменению налоговой системы. Согласно данному проекту, прогрессивная шкала будет действовать для граждан, чей доход превышает 2,4 млн рублей (200 тыс. в месяц). Для тех, чей заработок ниже указанной нормы, сохранится ставка НДФЛ в 13%. Ставки для самозанятых сохранятся на прежнем уровне.

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    29 мая 2024, 20:59 • Новости дня
    Члены чеченской диаспоры задержаны во Франции

    France Info: Члены чеченской диаспоры задержаны во Франции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французские полицейские задержали десять представителей чеченской диаспоры, подозреваемых в создании ОПГ, торговле людьми, незаконном обороте оружия и убийствах, пишет France Info.

    По данным France Info, несколько из них связаны с радикалами-террористами, передает «Газета.Ru».

    Один из задержанных, предположительно, причастен к убийству преподавателя колледжа Bois d'Aulne Сэмюэля Пэти в 2020 году. Подозреваемые были задержаны в ходе масштабной полицейской операции, которая затронула 12 французских городов.

    В октябре 2020 года в департаменте Франции Валь-д'Уаз обезглавили преподавателя, который проводил уроки свободы слова. Париж заявлял, что подозреваемый в убийстве учителя родился в Москве и был чеченцем по происхождению.

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    29 мая 2024, 10:39 • Новости дня
    Обмен пленными с Украиной приостановлен из-за Киева

    Омбудсмен Москалькова заявила, что обмен пленными с Украиной приостановлен из-за Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Обмен пленными между Россией и Украиной приостановлен на несколько месяцев из-за необоснованных требований украинской стороны, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По ее словам, Киев постоянно выставляет надуманные требования, из-за которых обмены невозможны, передает ТАСС.

    Москалькова также добавила, что выдвигаемые Киевом требования не соответствуют Женевским конвенциям и другим международно-гуманитарным нормам.

    Омбудсмен подчеркнула, что Москва всегда готова к конструктивному диалогу и поиску решений для возобновления обмена пленными.

    Ранее Москалькова заявила, что Москва передала Киеву список из 500 украинских пленных. Российская сторона в течение нескольких месяцев не может добиться, чтобы Киев забрал своих военнопленных в рамках обмена.

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    29 мая 2024, 08:24 • Новости дня
    Подполье: Арсенал военной части ВСУ уничтожен в Ровенской области

    Tекст: Александра Юдина

    По арсеналу военной части А-0153 нанесен удар в городе Сарны Ровенской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, местные жители зафиксировали два серьезных взрыва ночью с западной стороны части города, где находится 430-й арсенал военной части А-0153, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что город Сарны является крупным логистическим хабом, где неоднократно были замечены иностранцы. На территорию арсенала заходит железнодорожная ветка, по которой в последнее время завозили вооружение и боеприпасы.

    Ранее подполье сообщило об ударе по складу с ATACMS ВСУ в Днепропетровской области.

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    29 мая 2024, 14:59 • Новости дня
    Экономист объяснила готовность бизнеса к введению прогрессивной шкалы налогообложения

    Экономист Полежарова: Высокая социальная ответственность бизнеса позволяет установить в России прогрессивную шкалу налогов

    Экономист объяснила готовность бизнеса к введению прогрессивной шкалы налогообложения
    @ Антон Вергун/ТАС

    Tекст: Олег Исайченко

    Российский бизнес одобряет введение прогрессивной шкалы, поэтому вряд ли будет уклоняться от платежей и уходить в тень. Это обстоятельство позволяет стране перейти к более справедливой системе налогообложения, которая поможет улучшить качество жизни граждан, сказала газете ВЗГЛЯД Людмила Полежарова, профессор кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета. Ранее Минфин внес проект изменений в налоговой системе.

    «Когда вводилась действующая сейчас ставка 13%, перед Россией остро стоял вопрос потенциального ухода бизнеса и физических лиц в тень. Однако сегодня уровень социальной ответственности россиян значительно вырос. Общество сейчас позитивно настроено к совершенствованию налоговой системы», – сказала Людмила Полежарова, профессор кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета.

    «Основную часть жителей страны реализация прогрессивной шкалы налогообложения не коснется. Те, кто зарабатывает меньше 200 тыс. рублей в месяц, продолжат платить по ставке 13%. Более обеспеченные люди, которых в основном и затрагивают изменения, также одобряют создание более справедливой налоговой системы», – считает собеседница.

    «Граждане понимают, что после совершенствования налоговой системы их жизнь улучшится. Собранные средства пойдут, например, на социальные программы, поддержку малоимущих слоев населения и многодетных семей, улучшение качества дорог, развитие промышленности и высоких технологий. Мы увидим последствия изменений через повышение заботы о нас со стороны государства», – подчеркивает она.

    «В то же время вопрос борьбы с уклонением от уплаты налогов сейчас практически не обсуждается. Это обусловлено положительным откликом бизнеса на предложение по совершенствованию налоговой системы. Предприниматели осознают, что финансы могут эффективно работать в родной стране», – акцентирует эксперт.

    «Тем не менее у нашего государства уже сформированы подходы по борьбе с уклонением налогов как для физических лиц, так и для крупных компаний. Для последних, например, речь идет о регулировании трансфертного ценообразования, контроле дочерних компаний или препятствий для чрезмерного вычета процентов между взаимозависимыми лицами. Однако избыток таких инструментов может отпугнуть плательщиков. Поэтому в этой сфере важно соблюдать баланс и не допускать перегибов», – резюмировала Полежарова.

    Ранее глава Минфина Антон Силуанов высказался за внедрение в России прогрессивного налогообложения. Он подчеркнул, что в обществе имеется устойчивый запрос на социальную справедливость. Кроме того, министр отметил, что предлагаемая инициатива не должна коснуться подавляющей части населения страны.

    Кроме того, Минфин выступил с предложением повысить налог на прибыль организаций с текущих 20% до 25%. Напомним, в прошлом году доля прибыльных организаций в российской экономике увеличилась до 75,3% (с 73,9% в 2022 году), при этом многие отрасли перешли из разряда стабильно нерентабельных в рентабельные.

    Также Минфин предложил поэтапное увеличение порога для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) по доходам до 450 млн руб. и основным средствам – до 200 млн рублей. Целью предлагаемых изменений является стимулирование развития малого бизнеса и пресечение дробления компаний.

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    29 мая 2024, 07:56 • Новости дня
    Дрон ВСУ сбит над Армавиром в Краснодарском крае

    Система ПВО сбила дрон ВСУ сбит над Армавиром в Краснодарском крае

    Tекст: Александра Юдина

    Беспилотник сбит российской системой ПВО над Армавиром в Краснодарском крае, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

    В своем Telegram-канале утром в среду ПВО сбила в небе над территорией Краснодарского края беспилотник. Пострадавших и разрушений нет.

    Ранее издание AFP заявило об украинском ударе западным оружием близ Краснодара.

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    29 мая 2024, 09:53 • Новости дня
    Морпехи ТОФ начали внедрять новые методики ведения современного боя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне Бамбурово разрабатывают и апробируют новейшие методики ведения современного боя, полученные в зоне спецоперации, сообщили в пресс-службе флота.

    Как сообщили в пресс-службе, на полигоне Бамбурово передовые методы ведения современного боя, полученные в зоне СВО, внедряются в боевую подготовку, передает ТАСС.

    Там уточнили, что в новом упражнении по штурму опорника бойцы выполнят базовые тактические приемы взаимодействия различных тактических групп.

    В ходе нового занятия морские пехотинцы обучаются вариантам входа в траншею в условиях непосредственного соприкосновения с противником и без боя, а также изучают на практике порядок движения групп по траншее в условиях сымитированного артиллерийского обстрела.

    В пресс-службе информировали, что в ходе занятий особое внимание будет уделяться отработке возможных нештатных ситуаций, также морпехи будут отрабатывать порядок досмотра и зачистки «лисьих нор», блиндажей и перекрытых щелей. Особое внимание уделено взаимодействию между штурмовыми группами и расчетами беспилотников.

    Ранее морпехи ТОФ захватили в Новомихайловке большое количество западных вооружений.

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    29 мая 2024, 10:32 • Новости дня
    Германия и Франция решили разработать «оружие дальнего действия»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Германии и Франции договорились совместно с другими партнерами разработать «оружие дальнего действия» для усиления обороноспособности Европы, говорится в документе, в котором подводятся итоги заседания германо-французского совета по безопасности и обороне с участием лидеров двух стран.

    Тип оружия в документе, опубликованном на сайте правительства ФРГ, не уточняется, немецкие СМИ сообщают, что речь может идти о ракетах дальнего радиуса действия, передает ТАСС.

    Как говорится в разделе документа, посвященном стратегическим средствам сдерживания, как ядерным, так и конвенциональным, Франция и Германия и дадут старт долгосрочному сотрудничеству в сфере оружия дальнего действия, которое послужит укреплению европейской военно-промышленной базы, чтобы добиться улучшения наших военных возможностей. В документе также отмечается потребность «закрывать дыры» в оборонном производстве и снижать зависимость от других стран.

    Ранее Франция и Германия распределили задачи по производству «танка будущего».

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    29 мая 2024, 16:33 • Новости дня
    Депутат: Под управлением Калиматова Ингушетия стала лидером СКФО по росту промпроизводства

    Депутат Матвейчев: Ингушетия под управлением Калиматова значительно улучшила экономические и социальные показатели

    Депутат: Под управлением Калиматова Ингушетия стала лидером СКФО по росту промпроизводства
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В Ингушетии активно развивается промышленность и неуклонно улучшается социальная сфера. К своему столетию республика подходит в замечательном состоянии, и в этом имеется огромная заслуга главы региона – Махмуда-Али Калиматова, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Олег Матвейчев. В среду Владимир Путин встретился с главой Ингушетии.

    «Калиматов проявил себя как эффективный глава региона. Под его руководством Ингушетия выстояла перед напором сразу нескольких кризисов. Пандемия, начало СВО, антироссийские санкции – все это требовало неординарных и выдающихся управленческих решений», – сказал Олег Матвейчев, зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «Отмечу, что в столь сложный период республике удалось не просто сохранить стабильную экономическую ситуацию, но и значительно улучшить показатели по данному направлению. Положительная динамика наблюдается и в социальной сфере», – считает он.

    «Более того, республика вошла в пятерку лучших субъектов по росту промышленного производства. В Северо-Кавказском федеральном округе она и вовсе занимает первое место. Объем выполненных работ и услуг собственными силами составил 12,5 млрд рублей. По отношению к прошлому году данный показатель продемонстрировал неимоверный рост», – подчеркивает собеседник.

    «В регионе сохраняется спокойная политическая обстановка. Атмосфера стабильности помогает и управленцам, и местным жителям трудиться на благо малой Родины. В общем, к своему столетнему юбилею, который состоится уже в этом году, Ингушетия подходит в замечательном состоянии и хорошей форме», – уточняет эксперт.

    «Работа Калиматова заслуживает высокой оценки, к тому же в этом году у него истекает срок полномочий. Такие руководители нужны не только республике, но и всей стране. И в этом смысле его встреча с Владимиром Путиным – важный сигнал в оценке его деятельности», – резюмирует Матвейчев.

    В среду Владимир Путин встретился с главой Республики Ингушетия Махмудом-Али Калиматовым. Он доложил президенту о социально-экономической ситуации в субъекте. «Более 40 новых детских садов за 3,5–4 года введено в строй. Нам сейчас немножко осталось, всего где-то три тысячи мест осталось только ввести», – отметил он.

    Калиматов напомнил, что по показателю рождаемости Ингушетия занимает второе место в России. В регионе активно проходит процесс ремонта больниц, школ и других социально значимых объектов. В селе Кантышево была построена трехэтажная поликлиника со стационаром. «Я выезжал туда: новое оборудование, новое здание», – отметил глава региона.

    Растут и экономические показатели республики. Собственные доходы субъекта теперь составляют 9,2 млрд рублей. «И с долгами мы решили. Меры бюджетного принуждения мы последние выплатили в прошлом году – 131 млн. Это было очень важно для республики, потому что мы можем теперь регулировать некоторые вещи в соответствии со своим бюджетом и находить другие формы», – указал Калиматов. По его словам, в регионе создан благоприятный инвестиционный климат.

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    29 мая 2024, 07:22 • Новости дня
    Российская ПВО сбила беспилотник и семь снарядов «Град» со стороны ВСУ

    Минобороны: Российская ПВО сбила беспилотник и семь снарядов «Град» со стороны ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО сбила беспилотник и семь реактивных снарядов «Град» со стороны ВСУ на территории Белгородской области, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что атака была совершена около 8.15 мск, дрон был сбит над городом Валуйки, а снаряды «Град» – над селом Шелаково. Пострадавших и разрушений на земле нет.

    Ранее издание AFP заявило об украинском ударе западным оружием близ Краснодара.

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    29 мая 2024, 12:22 • Новости дня
    Лавров: США ищут в АТР гостеприимную территорию для размещения РСМД

    Лавров: США могут обратиться к странам АТР с просьбой о размещении РСМД

    Tекст: Ольга Никитина

    США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, чтобы «осваивать новые просторы», в том числе Филиппины, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров на встрече с руководителями иностранных дипмиссий по теме урегулирования конфликта на Украине выразил уверенность, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона получат просьбы предоставить «гостеприимную территорию» для похожего рода вооружений, передает ТАСС.

    Министр отметил также, что многие историки и политологи в настоящее время считают, что ошибкой было то, что в свое время, после распада СССР и прекращения действия Варшавского договора, блок НАТО продолжил свое существование и не был распущен. Он, в частности, привел слова американского экономиста и политолога Джеффри Сакса, который в интервью Такеру Карлсону «вновь напомнил о той исторической ошибке».

    Причиной такого решения было неистребимое желание Соединенных Штатов сохранить НАТО как инструмент контроля над Европой, заявил министр.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США провоцируют распространение ракет средней и меньшей дальности по всему миру.

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    29 мая 2024, 13:14 • Новости дня
    Ростех впервые показал мобильный пункт управления беспилотниками

    Ростех впервые показал мобильный пункт управления беспилотниками для спасательных операций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») впервые представил на выставке «Комплексная безопасность» мобильный пункт управления беспилотниками для проведения спасательных операций, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    Как говорится в сообщении, комплекс позволяет быстро развернуть в полевых условиях точку для работы с БПЛА, с помощью которых операторы могут в режиме реального времени выполнять воздушный поиск объектов, получать информацию из наиболее опасных зон ЧС, мониторить пожароопасную, паводковую и ледовую обстановки, а также вести разведку путей движения и аэрофотосъемку, передает ТАСС.

    Как уточнили в пресс-службе, новый пункт управления создан специалистами Рязанского радиозавода на базе специализированного автомобиля «Камаз» и включает в себя телекоммуникационное оборудование для организации каналов связи, системы видеонаблюдения и видео-конференц-связи в зоне выполнения задач, он также может сопрягаться с разными типами беспилотников, что позволяет спасателям использовать дроны различного назначения. В Ростехе добавили, что состав комплекса входит компактная спутниковая станция для организации широкополосной связи, которая обеспечивает скорость передачи информации по спутниковому каналу связи от 2 до 4 Мбит/с, комплект аппаратуры профессиональной радиосвязи стандарта DMR, транспортные и портативные DMR-радиостанции, антенны и переносной ретранслятор.

    Ранее Ростех начал поставки портативной РЛС для обнаружения дронов на сверхмалых высотах.

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    29 мая 2024, 13:40 • Новости дня
    Производитель гусеничных шасси для ЗРК увеличил объем выпуска более чем на 50%

    Производитель самоходных гусеничных шасси для ЗРК увеличил объем выпуска более чем на 50%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один из ведущих в РФ производителей самоходных гусеничных шасси для ЗРК С-300ВМ и С-300В4 Липецкий механический завод (ЛМЗ, входит в концерн «Калашников») увеличил объем выпуска более чем на 50% в первом квартале, сообщили в концерне.

    Как говорится в сообщении, ООО «ЛМЗ» увеличил объемы выпуска продукции более чем на 50% в первом квартале 2024 года по сравнению с таким же периодом прошлого года, рост выручки предприятия составил 69% по сравнению с аналогичным показателем первого квартала 2023 года, передает ТАСС.

    Ранее Мытищинский машиностроительный завод (входит в концерн «Калашников») разработал бронированное шасси для зенитной ракетной системы С-300В4, необходимость такой защиты подтверждается опытом спецоперации.

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