В Казани начался модуль о хозяйственной деятельности «Школы мэров»

Программа развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров» разработана по поручению президента России Владимира Путина и реализуется Президентской академией при поддержке администрации президента, сообщается на сайте Единого портала муниципального служащего.

В рамках предыдущих четырех образовательных модулей участники уже познакомились с лучшими практиками регионов и муниципалитетов в самых разных сферах: оказанием государственных и муниципальных услуг через сеть многофункциональных центров, практиками улучшения городской среды, привлечением инвестиций в муниципальные образования.

Темы пятого модуля: меры поддержки сельских территорий, трансформационные подходы к развитию сел через долгосрочные планы социально-экономического развития опорных населенных пунктов и прилегающих к ним территорий. В один из дней участники познакомятся с работой городского транспорта и системой управления городским хозяйством, инфраструктурным развитием жилищно-коммунального комплекса.

На встрече со слушателями программы «Школа мэров» глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что с 2014 года ежегодно формируется кадровый резерв региона, в который активно включаются и представители местного самоуправления.

«Мы понимаем, что успешное решение стоящих перед нами задач требует эффективной работы команд органов местного самоуправления и обеспечения их квалифицированными кадрами. В этой связи мы уделяем большое внимание подготовке и переподготовке кадров, изучению передового опыта. Ежегодно по разным программам мы обучаем свыше 30% от кадрового состава муниципалитетов. Муниципальные служащие и главы муниципальных образований также проходят стажировки в регионах страны и за рубежом», – сказал Минниханов.

В 2023 году в республике было введено более 3,4 млн квадратных метров жилья, построено 11 новых школ. Большое внимание уделяется созданию комфортной городской среды. Ежегодно строятся и реконструируются более 4 тыс. социальных объектов. В республике действуют три технопарка и особая экономическая зона – Иннополис. Важным событием для региона стало открытие в конце прошлого года скоростной автомагистрали М-12 «Восток» с мостом через Волгу.